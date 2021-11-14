0:0
Первый тайм: 10'
19
Озобич
Филип
10
Эмрели
Махир
16
Хухи
Буалем
23
Мадибо
Ассим
12
Будьяф
Карим
19
Али
Альмоэз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
-
10 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Сейдиев АминЗащитник
- Защитник
-
20 Челик МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованни Де Бьязи
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мадибо АссимПолузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Али АльмоэзНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хассан ЮсефВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юссеф ЮссефПолузащитник
-
14 Ахмед ХомамПолузащитник
- Нападающий
-
11 Афиф АкрамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Санчес Феликс
История личных встреч
Азербайджан
Катар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3
Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Словения - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Кипр 0:0 Черногория - Азербайджан 2:0 Кипр - Азербайджан 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Словакия - Азербайджан 2:0
Катар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сербия - Катар 4:0 Ирландия - Катар 4:0 Португалия - Катар 3:0 Люксембург - Катар 1:1
Катар - Португалия 1:3 Катар - Сербия 0:4 Катар - США 0:1 Катар - Сальвадор 3:2 Гондурас - Катар 0:2 Гренада - Катар 0:4 Катар - Панама 3:3 Катар - Сальвадор 1:0 Оман - Катар 0:1 Индия - Катар 0:1 Катар - Ирландия 1:1 Катар - Азербайджан 2:1 Катар - Люксембург 1:0 Катар - Бангладеш 5:0 Катар - Южная Корея 1:2 Катар - Коста-Рика 1:1
Прогнозы на матч Азербайджан 0:0 Катар
Исход игры
Азербайджан
19.7% (27)
Ничья
38.7% (53)
Катар
41.6% (57)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
69.4% (93)
Нет
30.6% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (48)
1:2 Катар
20.4% (28)
0:1 Катар
15.3% (21)
2:1 Азербайджан
9.5% (13)
1:0 Азербайджан
8% (11)
0:2 Катар
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
1:3 Катар
1.5% (2)
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