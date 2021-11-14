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Азербайджан
FIFA #119
0:0
Первый тайм: 10'
Катар
FIFA #46
0' 10'
1
Балаев
Эмил
5
Медведев
Максим
21
Хагверди
Ходжатолла
4
Мустафазаде
Бахлул
3
Салахлы
Азер
18
Кривоцюк
Антон
8
Махмудов
Эмин
2
Гараев
Гара
19
Озобич
Филип
10
Эмрели
Махир
11
Шейдаев
Рамиль
22
Баршам
Мешаал
16
Хухи
Буалем
5
Сальман
Тарек
3
Хассан
Абделькарим
6
Хатем
Абдулазиз
23
Мадибо
Ассим
12
Будьяф
Карим
13
Musaab
Khoder
4
Ваад
Мохаммед
7
Алаэльдин
Ахмед
19
Али
Альмоэз
Азербайджан
Катар

История личных встреч

Азербайджан
Катар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:1
ТМС
1:2

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3
Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Словения - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Кипр 0:0 Черногория - Азербайджан 2:0 Кипр - Азербайджан 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Словакия - Азербайджан 2:0
Катар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сербия - Катар 4:0 Ирландия - Катар 4:0 Португалия - Катар 3:0 Люксембург - Катар 1:1
Катар - Португалия 1:3 Катар - Сербия 0:4 Катар - США 0:1 Катар - Сальвадор 3:2 Гондурас - Катар 0:2 Гренада - Катар 0:4 Катар - Панама 3:3 Катар - Сальвадор 1:0 Оман - Катар 0:1 Индия - Катар 0:1 Катар - Ирландия 1:1 Катар - Азербайджан 2:1 Катар - Люксембург 1:0 Катар - Бангладеш 5:0 Катар - Южная Корея 1:2 Катар - Коста-Рика 1:1
  • Первый тайм
  • 11'
    Эмин Махмудов принял мяч на правом фланге, потом сместился в центр и пробил с левой - в Тарке Сальмана попал. 
  • 10'
    Пока имеются трудности у хозяев с выходом из обороны в атаку. Очень много потерь в центральном круге либо сразу после него. 
  • Опасный момент
    9'
    Ассим Мадибо принимает мяч в нескольких метрах от штрафной площадки и наносит удар, но в створ не попадает - чуть выше перекладины пролетает круглый. 
  • 8'
    Хатем Абдулазиз совершает рывок по правому флангу и выполняет подачу, которая не становится проблемой для Салахлы. 
  • 7'
    Карим Будьяф откликается на подачу с правого фланга и пробивает по воротам - Азер Салахлы успевает заблокировать. 
  • 5'
    Ассим Мадибо успешно сыграл в отборе в центре поля, а потом выполнил неточную передачу на правый фланг, в аут ушёл мяч. 
  • 4'
    На своей половине поля Азербайджан владеет мячом и не торопится развивать атаку. Катар высокий прессинг пока не использует. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Первое нарушение в нашем поединке, гости отмечаются со знаком минус, Альмоэз Али не прав. 
  • 2'
    Катар начинает с центра поля и сразу же выполняет верховую передачу вперёд, с которой справляются защитники Азербайджана. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал. 
  • До матча
  • Рады приветствовать всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча Азербайджан - Катар, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 137
Азербайджан 19.7% (27)
X 38.7% (53)
Катар 41.6% (57)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Катар
3.30
3.10
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Азербайджан 0:0 Катар онлайн


Прогнозы на матч Азербайджан 0:0 Катар

Исход игры
Азербайджан
19.7% (27)
Ничья
38.7% (53)
Катар
41.6% (57)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
69.4% (93)
Нет
30.6% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (48)
1:2 Катар
20.4% (28)
0:1 Катар
15.3% (21)
2:1 Азербайджан
9.5% (13)
1:0 Азербайджан
8% (11)
0:2 Катар
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
1:3 Катар
1.5% (2)
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