Первый тайм

11' Эмин Махмудов принял мяч на правом фланге, потом сместился в центр и пробил с левой - в Тарке Сальмана попал.

10' Пока имеются трудности у хозяев с выходом из обороны в атаку. Очень много потерь в центральном круге либо сразу после него.

9' Ассим Мадибо принимает мяч в нескольких метрах от штрафной площадки и наносит удар, но в створ не попадает - чуть выше перекладины пролетает круглый.

8' Хатем Абдулазиз совершает рывок по правому флангу и выполняет подачу, которая не становится проблемой для Салахлы.