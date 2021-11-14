Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
0:2
Второй тайм: 84'
Стадион: Stade de Luxembourg
6' Желтая карточкаСелимович Вахид
22' Желтая карточкаМартинс Кристофер
47' Желтая карточкаКаллен Джош
56' Желтая карточкаДаффи Шейн
0:1
67' ГолДаффи Шейн
0:2
75' ГолОгбене Чидози
77' Желтая карточкаШано Максим
18
Жанс
Лоран
17
Пинту
Мика
15
Тилль
Оливье
10
Доэрти
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пинту МикаЗащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кипс ТимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Доэрти МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Браун АланПолузащитник
-
17 Найт ДжейсонПолузащитник
-
19 Кин УильямПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Пэрротт ТройНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
Ход матча
47'
56'
67'
0:1
75'
0:2
77'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Люксембург
Ирландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Жерсон
|5 (1)
|0.63
|Пинту Мика
|1
|0.13
|Тилль Себастьян
|1
|0.13
|Тилль Оливье
|1
|0.13
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Синани Данел
|0
|0
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робинсон Каллум
|2
|0.25
|Даффи Шейн
|2
|0.25
|Огбене Чидози
|2
|0.25
|Иган Джон
|1
|0.13
|Браун Алан
|1
|0.13
|Коллинз Джеймс II
|1
|0.13
|Каллен Джош
|0
|0
|Лонг Шейн
|0
|0
|Хорган Дэрил
|0
|0
|Макклин Джеймс
|0
|0
|Макграт Джейми
|0
|0
|Найт Джейсон
|0
|0
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|Шано Максим
|2
|1
|Родригес Жерсон
|1
|1
|Карлсон Дирк
|2
|0
|Жанс Лоран
|1
|0
|Бонерт Флориан
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доэрти Мэтт
|2
|0
|Браун Алан
|2
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Моламби Джейсон
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Стивенс Энда
|1
|0
|Даффи Шейн
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Хендрик Джефф
|1
|0
|Иган Джон
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Айда Адам
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
6
1
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
5
83%
1
100%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
3
43%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1
Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Люксембург - Черногория 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Люксембург - Португалия 0:2
Ирландия
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1
Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0 Уэльс - Ирландия 1:0 Англия - Ирландия 3:0 Финляндия - Ирландия 1:0 Ирландия - Уэльс 0:0 Словакия - Ирландия 0:0 Ирландия - Финляндия 0:1 Болгария - Ирландия 1:1 Ирландия - Дания 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|1:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|2.
|Сербия
|1:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|3.
|Ирландия
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|4.
|Люксембург
|0:2 Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 17
|9
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Сербия
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|3.
|Ирландия
|2:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Люксембург
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|2.
|Сербия
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Ирландия
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|4.
|Люксембург
|0:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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Прогнозы на матч Люксембург 0:2 Ирландия
Исход игры
Люксембург
7.6% (11)
Ничья
26.2% (38)
Ирландия
66.2% (96)
Тотал 2.5
Больше
41.61% (57)
Меньше
58.39% (80)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
1:2 Ирландия
28.3% (41)
1:1 Ничья
22.1% (32)
0:1 Ирландия
15.9% (23)
0:2 Ирландия
13.8% (20)
2:1 Люксембург
4.1% (6)
1:0 Люксембург
2.1% (3)
0:3 Ирландия
2.1% (3)
1:3 Ирландия
2.1% (3)
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