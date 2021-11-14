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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Люксембург
FIFA #94
0:3
Конец матча

Стадион:
Ирландия
FIFA #51
0'
6' Желтая карточка
Селимович Вахид
22' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
47' Желтая карточка
Каллен Джош
56' Желтая карточка
Даффи Шейн
0:1
67' Гол
Даффи Шейн
0:2
75' Гол
Огбене Чидози
77' Желтая карточка
Шано Максим
84' Желтая карточка
Найт Джейсон
0:3
88' Гол
Робинсон Каллум
90'+3
1
Щон
Ральф
18
Жанс
Лоран
2
Шано
Максим
8
Мартинс
Кристофер
17
Пинту
Мика
15
Тилль
Оливье
5
Селимович
Вахид
16
Баррейро
Леандро
9
Синани
Данел
10
Родригес
Жерсон
11
Боргес
Санчес
Ивандро
1
Базуну
Гэвин
2
Коулмэн
Шеймус
4
Даффи
Шейн
5
Иган
Джон
10
Доэрти
Мэтт
6
Каллен
Джош
13
Хендрик
Джефф
7
Робинсон
Каллум
20
Огбене
Чидози
11
Макклин
Джеймс
9
Айда
Адам
Люксембург
4-4-2
Ирландия
4-2-3-1

Ход матча

6'
Селимович Вахид
 
22'
Мартинс Кристофер
 
47'
 
Каллен Джош
52'
Девилль Морис
Боргес Санчес Ивандро
 
56'
 
Даффи Шейн
62'
 
Найт Джейсон
Айда Адам
67'
0:1
Даффи Шейн
(Каллен Джош)
75'
0:2
Огбене Чидози
(Найт Джейсон)
77'
Шано Максим
 
82'
 
Браун Алан
Огбене Чидози
84'
 
Найт Джейсон
86'
Тилль Себастьян
Мартинс Кристофер
 
88'
0:3
Робинсон Каллум
(Найт Джейсон)
89'
 
Омобамиделе Эндрю
Робинсон Каллум
90'
 
Пэрротт Трой
Доэрти Мэтт
90'
 
Хурихан Конор
Каллен Джош

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Люксембург
Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 5 (1) 0.63
Пинту Мика 1 0.13
Тилль Себастьян 1 0.13
Тилль Оливье 1 0.13
Мартинс Кристофер 0 0
Синани Данел 0 0
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робинсон Каллум 3 0.38
Даффи Шейн 2 0.25
Огбене Чидози 2 0.25
Иган Джон 1 0.13
Браун Алан 1 0.13
Коллинз Джеймс II 1 0.13
Каллен Джош 0 0
Найт Джейсон 0 0
Лонг Шейн 0 0
Хорган Дэрил 0 0
Макклин Джеймс 0 0
Макграт Джейми 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 0
Шано Максим 2 1
Родригес Жерсон 1 1
Карлсон Дирк 2 0
Жанс Лоран 1 0
Бонерт Флориан 1 0
Тилль Оливье 1 0
Синани Данел 1 0
Селимович Вахид 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доэрти Мэтт 2 0
Браун Алан 2 0
Каллен Джош 2 0
Моламби Джейсон 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Стивенс Энда 1 0
Даффи Шейн 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Хендрик Джефф 1 0
Иган Джон 1 0
Огбене Чидози 1 0
Айда Адам 1 0
О'Ши Дара 1 0
Найт Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
33%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
2
40%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

6
1
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
5
83%
1
100%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
5
56%
4
40%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
22%
61-75
5
29%
29%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1
Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Люксембург - Черногория 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Люксембург - Португалия 0:2
Ирландия
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1
Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0 Уэльс - Ирландия 1:0 Англия - Ирландия 3:0 Финляндия - Ирландия 1:0 Ирландия - Уэльс 0:0 Словакия - Ирландия 0:0 Ирландия - Финляндия 0:1 Болгария - Ирландия 1:1 Ирландия - Дания 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 8 6 2 0 18 - 9 20
2. Португалия Заявка 8 5 2 1 17 - 6 17
3. Ирландия Заявка 8 2 3 3 11 - 8 9
4. Люксембург Заявка 8 3 0 5 8 - 18 9
5. Азербайджан Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 4 3 1 0 12 - 6 10
2. Португалия Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Ирландия Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
4. Люксембург Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
5. Азербайджан Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Португалия Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Ирландия Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
4. Люксембург Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
5. Азербайджан Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Мартинс Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Селимович Вахид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Luxembourg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Люксембург 7.6% (11)
X 26.2% (38)
Ирландия 66.2% (96)
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Где смотреть матч Люксембург 0:3 Ирландия онлайн


Прогнозы на матч Люксембург 0:3 Ирландия

Исход игры
Люксембург
7.6% (11)
Ничья
26.2% (38)
Ирландия
66.2% (96)
Тотал 2.5
Больше
41.61% (57)
Меньше
58.39% (80)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
1:2 Ирландия
28.3% (41)
1:1 Ничья
22.1% (32)
0:1 Ирландия
15.9% (23)
0:2 Ирландия
13.8% (20)
2:1 Люксембург
4.1% (6)
1:0 Люксембург
2.1% (3)
0:3 Ирландия
2.1% (3)
1:3 Ирландия
2.1% (3)
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