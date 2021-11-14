Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Олимпийский стадион (Севилья)
23
Унай
Симон
18
Альба
Жорди
9
Гави
10
Солер
Карлос
21
Ольмо
Дани
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
9 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ольмо ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Кайсон РобинНападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
История личных встреч
Испания
Швеция
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Ферран
|4
|0.57
|Ольмо Дани
|2
|0.29
|Солер Карлос
|2
|0.29
|Сарабия Пабло
|2 (1)
|0.29
|Мората Альваро
|1
|0.14
|Форнальс Пабло
|1
|0.14
|Гайя Хосе
|1
|0.14
|Морено Херард
|1
|0.14
|Альба Жорди
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Мерино Микель
|0
|0
|Педри
|0
|0
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|4
|0.57
|Классон Виктор
|2
|0.29
|Кайсон Робин
|2
|0.29
|Форсберг Эмиль
|2 (2)
|0.29
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.14
|Ларссон Себастьян
|1 (1)
|0.14
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|Ольсен Робин
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Хеландер Филип
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2
Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1 Испания - Германия 6:0 Швейцария - Испания 1:1 Голландия - Испания 1:1 Украина - Испания 1:0
Швеция
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1
Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Португалия - Швеция 3:0 Хорватия - Швеция 2:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Швеция
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|Греция
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|4.
|Грузия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|5.
|Косово
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Греция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Грузия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|5.
|Косово
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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Прогнозы на матч Испания - Швеция
Исход игры
Испания
87.8% (137)
Ничья
8.3% (13)
Швеция
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
54.74% (75)
Меньше
45.26% (62)
Обе команды забьют
Да
57.66% (79)
Нет
42.34% (58)
Популярный счёт
2:1 Испания
36.5% (57)
2:0 Испания
19.2% (30)
1:0 Испания
14.1% (22)
3:1 Испания
5.1% (8)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:2 Испания
3.2% (5)
0:1 Швеция
1.9% (3)
3:0 Испания
1.3% (2)
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