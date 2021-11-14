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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Испания
FIFA #7
 
Позже

Стадион:
Швеция
FIFA #17
23
Унай
Симон
2
Аспиликуэта
Сесар
15
Лапорт
Эмерик
3
Торрес
Пау
II
18
Альба
Жорди
9
Гави
5
Бускетс
Серхио
10
Солер
Карлос
22
Сарабия
Пабло
11
Рауль
де
Томас
21
Ольмо
Дани
1
Ольсен
Робин
2
Крафт
Эмиль
3
Линделоф
Виктор
18
Нильссон
Йоаким
6
Аугустинссон
Людвиг
7
Классон
Виктор
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Альбин
10
Форсберг
Эмиль
21
Кулушевски
Деян
9
Исак
Александр
Испания
4-3-3
Швеция
4-4-2

История личных встреч

Испания
Швеция

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
Е2
0:0
Е2
1:1
Е2
3:0
ЧЕ2(2
1:2
ЧЕ2(2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Ферран 4 0.57
Ольмо Дани 2 0.29
Солер Карлос 2 0.29
Сарабия Пабло 2 (1) 0.29
Мората Альваро 1 0.14
Форнальс Пабло 1 0.14
Гайя Хосе 1 0.14
Морено Херард 1 0.14
Альба Жорди 0 0
Коке Хорхе 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Мерино Микель 0 0
Педри 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 4 0.57
Классон Виктор 2 0.29
Кайсон Робин 2 0.29
Форсберг Эмиль 2 (2) 0.29
Аугустинссон Людвиг 1 0.14
Ларссон Себастьян 1 (1) 0.14
Ибрагимович Златан 0 0
Ольсен Робин 0 0
Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарабия Пабло 1 0
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Льоренте Диего 1 0
Порро Педро 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Нильссон Йоаким 1 0
Классон Виктор 1 0
Хеландер Филип 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Телин Исаак 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Исак Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2
Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1 Испания - Германия 6:0 Швейцария - Испания 1:1 Голландия - Испания 1:1 Украина - Испания 1:0
Швеция
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1
Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Португалия - Швеция 3:0 Хорватия - Швеция 2:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2. Швеция Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Греция Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
4. Грузия Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
5. Косово Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Грузия Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
5. Косово Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Греция Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Грузия Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
4. Швеция Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
5. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2021, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Брых Феликс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 155
    Испания 88.4% (137)
    X 7.7% (12)
    Швеция 3.9% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Швеция
    1.44
    5.20
    8.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Испания - Швеция онлайн


    Прогнозы на матч Испания - Швеция

    Исход игры
    Испания
    87.8% (137)
    Ничья
    8.3% (13)
    Швеция
    3.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.74% (75)
    Меньше
    45.26% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    57.66% (79)
    Нет
    42.34% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    36.5% (57)
    2:0 Испания
    19.2% (30)
    1:0 Испания
    14.1% (22)
    3:1 Испания
    5.1% (8)
    1:1 Ничья
    3.8% (6)
    3:2 Испания
    3.2% (5)
    0:1 Швеция
    1.9% (3)
    3:0 Испания
    1.3% (2)
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