Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Arena Kombetare
13
Михай
Энеа
21
Роши
Одисе
14
Ляци
Казим
11
Узуни
Мюрто
20
Льовера
Макс
17
Сервос
Жоан
14
Алаез
Жорди
19
Albert
Rosas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Чокай ЭнисПолузащитник
-
20 Траши ЛоренцПолузащитник
-
22 Дока АльбиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сервос ЖоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
-
19 Albert RosasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альварес Хесус
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
История личных встреч
Албания
Андорра
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броя Армандо
|3
|0.3
|Узуни Мюрто
|2
|0.2
|Манай Рей
|2
|0.2
|Леняни Эрмир
|1
|0.1
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.1
|Чикалеши Сокол
|1
|0.1
|Ляци Казим
|1
|0.1
|Роши Одисе
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валес Марк
|3
|0.3
|Пуйоль Марк
|2 (1)
|0.2
|Фернандес Рикард
|1
|0.1
|Морено Серхио
|1
|0.1
|Льовера Макс
|1
|0.1
|Сервос Жоан
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|6
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Исмайли Ардиан
|2
|0
|Баре Кейди
|2
|0
|Абраши Амир
|1
|0
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|Роши Одисе
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Траши Лоренц
|1
|0
|Ляци Казим
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виейра Марсио
|3
|0
|Пуйоль Марк
|3
|0
|Ребес Марк
|3
|0
|Сан-Никола Мойсес
|3
|0
|Алаез Жорди
|3
|0
|Фернандес Рикард
|1
|1
|Валес Марк
|2
|0
|Гарсия Кристиан II
|2
|0
|Рубио Хесус II
|2
|0
|Алаведра Альберт
|2
|0
|Гарсия Эмили
|1
|0
|Рубио Хорди
|1
|0
|Мартинес Кристиан II
|1
|0
|Хесус Альварес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
3
38%
76-90
Пропущено
12
23
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
4
33%
4
17%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
2
17%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0
Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2
Андорра
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1
Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0 Фарерские острова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:0 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Оспиталет - Андорра 1:1 Андорра - Фарерские острова 0:1 Монтаньеса - Андорра 0:5
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|4:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|33 - 3
|26
|2.
|Польша
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|29 - 9
|21
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|4.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 12
|15
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|6.
|Сан-Марино
|0:4 Заявка
|10
|0
|0
|10
|1 - 40
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|4:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 2
|13
|2.
|Польша
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|11
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|4.
|Венгрия
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|5.
|Андорра
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|0:4 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 19
|0
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Прогнозы на матч Албания 0:0 Андорра
Исход игры
Албания
98.6% (138)
Ничья
1.4% (2)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.54% (57)
Меньше
57.46% (77)
Обе команды забьют
Да
21.64% (29)
Нет
78.36% (105)
Популярный счёт
2:0 Албания
45.7% (64)
3:0 Албания
18.6% (26)
2:1 Албания
12.1% (17)
1:0 Албания
8.6% (12)
3:1 Албания
5.7% (8)
4:0 Албания
2.1% (3)
3:2 Албания
1.4% (2)
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