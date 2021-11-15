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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Албания
FIFA #63
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Андорра
FIFA #153
0' 32'
23
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
13
Михай
Энеа
6
Дермаку
Кастриот
2
Ходжалари
Эрион
21
Роши
Одисе
17
Рамадани
Юльбер
14
Ляци
Казим
11
Узуни
Мюрто
7
Сулейманов
Таулан
9
Цекици
Эндри
1
Гомес
Хосеп
15
Сан-Никола
Мойсес
20
Льовера
Макс
22
Гарсия
Кристиан
II
5
Алаведра
Альберт
17
Сервос
Жоан
2
Мартинес
Кристиан
II
8
Виейра
Марсио
7
Пуйоль
Марк
14
Алаез
Жорди
19
Albert
Rosas
Албания
4-3-3
Андорра
5-4-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

История личных встреч

Албания
Андорра

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:1
Е2
2:2
Е2
0:3
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 3 0.3
Узуни Мюрто 2 0.2
Манай Рей 2 0.2
Леняни Эрмир 1 0.1
Хюсай Эльсейд 1 0.1
Чикалеши Сокол 1 0.1
Ляци Казим 1 0.1
Роши Одисе 0 0
Баре Кейди 0 0
Весели Фредерик 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валес Марк 3 0.3
Пуйоль Марк 2 (1) 0.2
Фернандес Рикард 1 0.1
Морено Серхио 1 0.1
Льовера Макс 1 0.1
Сервос Жоан 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 6 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Чикалеши Сокол 2 0
Манай Рей 2 0
Цекици Эндри 2 0
Исмайли Ардиан 2 0
Баре Кейди 2 0
Абраши Амир 1 0
Мемушай Ледиан 1 0
Роши Одисе 1 0
Весели Фредерик 1 0
Джимсити Берат 1 0
Траши Лоренц 1 0
Ляци Казим 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Броя Армандо 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виейра Марсио 3 0
Пуйоль Марк 3 0
Ребес Марк 3 0
Сан-Никола Мойсес 3 0
Алаез Жорди 3 0
Фернандес Рикард 1 1
Валес Марк 2 0
Гарсия Кристиан II 2 0
Рубио Хесус II 2 0
Алаведра Альберт 2 0
Гарсия Эмили 1 0
Рубио Хорди 1 0
Мартинес Кристиан II 1 0
Хесус Альварес 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Пропущено

12
23
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
4
33%
4
17%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
2
17%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0
Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2
Андорра
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1
Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0 Фарерские острова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:0 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Оспиталет - Андорра 1:1 Андорра - Фарерские острова 0:1 Монтаньеса - Андорра 0:5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 4:0 Заявка 10 8 2 0 33 - 3 26
2. Польша 0:0 Заявка 10 6 3 1 29 - 9 21
3. Албания 0:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
4. Венгрия 0:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 12 15
5. Андорра 0:0 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
6. Сан-Марино 0:4 Заявка 10 0 0 10 1 - 40 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 4:0 Заявка 5 4 1 0 17 - 2 13
2. Польша 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 2 11
3. Албания 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
4. Венгрия 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
5. Андорра 0:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
6. Сан-Марино 0:4 Заявка 5 0 0 5 1 - 19 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 4:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 1 13
2. Польша 0:0 Заявка 5 3 1 1 16 - 7 10
3. Албания 0:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 9 9
4. Венгрия 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 3 8
5. Андорра 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
6. Сан-Марино 0:4 Заявка 5 0 0 5 0 - 21 0
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Прогнозы 141
Албания 98.6% (139)
X 1.4% (2)
Андорра 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Андорра
1.30
7.33
17.85
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Албания 0:0 Андорра онлайн


Прогнозы на матч Албания 0:0 Андорра

Исход игры
Албания
98.6% (138)
Ничья
1.4% (2)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.54% (57)
Меньше
57.46% (77)
Обе команды забьют
Да
21.64% (29)
Нет
78.36% (105)
Популярный счёт
2:0 Албания
45.7% (64)
3:0 Албания
18.6% (26)
2:1 Албания
12.1% (17)
1:0 Албания
8.6% (12)
3:1 Албания
5.7% (8)
4:0 Албания
2.1% (3)
3:2 Албания
1.4% (2)
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