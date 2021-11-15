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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Албания
FIFA #63
1:0
Конец матча

Стадион:
Андорра
FIFA #153
0'
39' Желтая карточка
Пуйоль Марк
61' Желтая карточка
Albert Rosas
72' Желтая карточка
Алаведра Альберт
1:0
73' Пенальти
Цекици Эндри
90' Желтая карточка
Роши Одисе
90'+5
23
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
13
Михай
Энеа
6
Дермаку
Кастриот
2
Ходжалари
Эрион
21
Роши
Одисе
17
Рамадани
Юльбер
14
Ляци
Казим
11
Узуни
Мюрто
7
Сулейманов
Таулан
9
Цекици
Эндри
1
Гомес
Хосеп
15
Сан-Никола
Мойсес
20
Льовера
Макс
22
Гарсия
Кристиан
II
5
Алаведра
Альберт
17
Сервос
Жоан
2
Мартинес
Кристиан
II
8
Виейра
Марсио
7
Пуйоль
Марк
14
Алаез
Жорди
19
Albert
Rosas
Албания
4-3-3
Андорра
5-4-1

Ход матча

39'
 
Пуйоль Марк
56'
Байрами Недим
Рамадани Юльбер
 
56'
Мучи Эрнест
Сулейманов Таулан
 
61'
 
Albert Rosas
63'
 
Гарсия Марк
Мартинес Кристиан
72'
 
Алаведра Альберт
73'
Цекици Эндри
1:0
74'
 
Мартинес Алекс
Albert Rosas
85'
 
Морено Серхио
Виейра Марсио
85'
 
Вьейра Шавьер
Пуйоль Марк
85'
 
Родригес Адриан
Алаведра Альберт
90'
Ходжалари Эрион
 
90'
Роши Одисе
 
90'
Леняни Эрмир
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

История личных встреч

Албания
Андорра

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:1
Е2
2:2
Е2
0:3
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 3 0.3
Узуни Мюрто 2 0.2
Манай Рей 2 0.2
Леняни Эрмир 1 0.1
Хюсай Эльсейд 1 0.1
Чикалеши Сокол 1 0.1
Ляци Казим 1 0.1
Цекици Эндри 1 (1) 0.1
Роши Одисе 0 0
Баре Кейди 0 0
Весели Фредерик 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валес Марк 3 0.3
Пуйоль Марк 2 (1) 0.2
Фернандес Рикард 1 0.1
Морено Серхио 1 0.1
Льовера Макс 1 0.1
Сервос Жоан 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 6 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Роши Одисе 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Манай Рей 2 0
Цекици Эндри 2 0
Исмайли Ардиан 2 0
Баре Кейди 2 0
Абраши Амир 1 0
Мемушай Ледиан 1 0
Весели Фредерик 1 0
Джимсити Берат 1 0
Траши Лоренц 1 0
Ляци Казим 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Броя Армандо 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуйоль Марк 4 0
Виейра Марсио 3 0
Ребес Марк 3 0
Сан-Никола Мойсес 3 0
Алаез Жорди 3 0
Алаведра Альберт 3 0
Фернандес Рикард 1 1
Валес Марк 2 0
Гарсия Кристиан II 2 0
Рубио Хесус II 2 0
Гарсия Эмили 1 0
Рубио Хорди 1 0
Мартинес Кристиан II 1 0
Albert Rosas 1 0
Хесус Альварес 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Пропущено

12
24
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
4
33%
4
17%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
2
17%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0
Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2
Андорра
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1
Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0 Фарерские острова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:0 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Оспиталет - Андорра 1:1 Андорра - Фарерские острова 0:1 Монтаньеса - Андорра 0:5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 10 8 2 0 39 - 3 26
2. Польша Заявка 10 6 2 2 30 - 11 20
3. Албания Заявка 10 6 0 4 12 - 12 18
4. Венгрия Заявка 10 5 2 3 19 - 13 17
5. Андорра Заявка 10 2 0 8 8 - 24 6
6. Сан-Марино Заявка 10 0 0 10 1 - 46 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 4 1 0 17 - 2 13
2. Польша Заявка 5 3 1 1 14 - 4 10
3. Албания Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
4. Венгрия Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
5. Андорра Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
6. Сан-Марино Заявка 5 0 0 5 1 - 25 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 4 1 0 22 - 1 13
2. Венгрия Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
3. Польша Заявка 5 3 1 1 16 - 7 10
4. Албания Заявка 5 3 0 2 5 - 9 9
5. Андорра Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
6. Сан-Марино Заявка 5 0 0 5 0 - 21 0
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Пуйоль Марк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kombetare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Албания 98.6% (139)
X 1.4% (2)
Андорра 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Албания 1:0 Андорра онлайн


Прогнозы на матч Албания 1:0 Андорра

Исход игры
Албания
98.6% (139)
Ничья
1.4% (2)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (57)
Меньше
57.78% (78)
Обе команды забьют
Да
21.48% (29)
Нет
78.52% (106)
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