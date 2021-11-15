По флангу отдавал пас Меле на ход Ларсену, но тот оторваться от защитника не смог и потерял мяч.

С левого фланга навесил Ларсен в штрафную на Корнелиуса, но тот н сумел сохранить мяч в пределах поля.

Пробивал из пределов штрафной Макгинн после скидки от Гилмора, но мяч от спины Кьяера полетел на угловой.

С угла поля закручивал на ближнюю штангу Гилмор, но мяч головой с линии смог вынести Йонссон в последний момент.

С левого фланга навесил в центр штрафной Робертсон в очередной раз, но здесь головой спокойно вынес сферу в центр поля Кьяер.

25' Перехватил сферу в центре поля Гилмор и тут же забросил на ход Адамсу, но того опередил Вестергор и вынес снаряд в аут.

23' С правого фланга прострелил в центр Гилмор под удар Адамсу, который пробил в касание, но в шпагате ногой смог перевести на угловой Шмейхель.

22' Пробивал головой с угла вратарской Кристи после навеса с угла поля, но мяч полетел намного выше перекладины.

21' Прострелил с левого фланга Робертсон в центр штрафной, но мяч от ноги Кьяера полетел на очередной угловой.

20' С углового навесил Робертсон в центр штрафной, но здесь Адамс нарушил правила в борьбе против Шмейхеля.

19' С угла поля навесил Макгинн на дальнюю штангу, но здесь головой вынес мяч за пределы поля Кристенсен.

18' С фланга прострелил в центр штрафной Макгинн, но здесь Кбяер спокойно вынес сферу за боковую линию.

17' Мог убегать Корнелиус к штрафной соперника после заброса от Васса, но не смог он обработать сферу и подавил ее защитнику.

16' Диагональ исполнял на правый фланг Макгрегор на ход Адамсу, но тот выпустил мяч за пределы поля.

14' В центре поля получил по ногам Макгинн от Йонссона. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Шотландии.

13' С левого фланга на скорости Меле сместился в центр и пробил с линии штрафной, но на пути мяча оказался Купер.

12' С левого фланга низом прострелил Роберстон в центр штрафной, но здесь Макгинн пробил точно в корпус защитнику.

11' Меле по флангу забросил на ход Ларсену, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

10' Мог убегать на ворота соперника Адамс после заброса от Гилмора, но Шмейхель вышел за пределы штрафной и вынес сферу в аут.

9' С правого фланга Ольсен навесил в центр штрафной, где пробил в падении головой Васс, но мяч полетел рядом со штангой.

8' Забросил по флангу Ларсен на ход Корнелиусу, но тот подскользнулся и в последний момент выпустил мяч за лицевую линию.

7' В центре поля Корнелиус в подкате заехал по ногам Макгрегору, судья зафиксировал нарушение правил.

6' В верховой борьбе Адамс подтолкнул в спину Кьяера, что не осталось без внимания судьи. Штрафной исполнят датчане.

5' Прорывался по флангу Макгинн и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.

4' Убегал на ворота соперника Робертсон после заброса от Гилмора, но в борьбе с защитником подыграл себе рукой.

3' Перед своей штрафной Кристенсен заехал по ногам Адамсу. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.