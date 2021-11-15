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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Шотландия
FIFA #42
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Дания
FIFA #10
0'
22' Желтая карточка
Шмейхель Каспер
32'
1
Гордон
Крейг
5
Сауттар
Джон
16
Купер
Лиам
6
Тирни
Киран
2
О'Доннелл
Стивен
14
Гилмор
Билли
8
Макгрегор
Каллум
3
Робертсон
Эндрю
7
Макгинн
Джон
10
Адамс
Че
11
Кристи
Райан
1
Шмейхель
Каспер
6
Кристенсен
Андреас
4
Кьяер
Симон
3
Вестергор
Янник
13
Кристенсен
Расмус
18
Васс
Даниэль
12
Йонссон
Йенс
5
Меле
Йоаким
11
Ольсен
Сков
Андреас
21
Корнелиус
Андреас
10
Ларсен
Якоб-Бруун
Шотландия
3-4-3
Дания
3-4-3

Ход матча

22'
 
Шмейхель Каспер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Шотландия
Дания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:0
ТМС
1:0
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгинн Джон 4 0.4
Дайкс Линдон 4 (1) 0.4
Адамс Че 2 0.2
Фрейзер Райан 2 0.2
Паттерсон Нэйтан 1 0.1
Хэнли Грант 1 0.1
Мактоминай Скотт 1 0.1
Тирни Киран 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Кристи Райан 0 0
Хендри Джек 0 0
О'Доннелл Стивен 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Сков Андреас 5 0.5
Меле Йоаким 5 0.5
Дамсгор Миккель 2 0.2
Винд Жонас 2 0.2
Кьяер Симон 2 (1) 0.2
Дольберг Каспер 2 (1) 0.2
Делани Томас 1 0.1
Васс Даниэль 1 0.1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.1
Брайтвайт Мартин 1 0.1
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.1
Поульсен Юссуф 1 0.1
Йенсен Матиас 1 0.1
Норгор Кристиан 1 0.1
Корнелиус Андреас 1 0.1
Сков Роберт 1 0.1
Ингвартсен Маркус 1 0.1
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.1
Бойлесен Николай 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттерсон Нэйтан 2 0
Хэнли Грант 2 0
Кристи Райан 2 0
Дайкс Линдон 2 0
Макгинн Джон 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Адамс Че 1 0
Хендри Джек 1 0
Нисбет Кевин 1 0
О'Доннелл Стивен 1 0
Гилмор Билли 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмейхель Каспер 2 0
Норгор Кристиан 2 0
Васс Даниэль 1 0
Брайтвайт Мартин 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Винд Жонас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
19
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
5
26%
16-30
1
20%
4
21%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
1
20%
4
21%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

15
30
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
6
20%
16-30
1
7%
7
23%
31-45
4
27%
4
13%
46-60
3
20%
5
17%
61-75
3
20%
5
17%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1
Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0 Сербия - Шотландия 1:1 Шотландия - Чехия 1:0 Шотландия - Словакия 1:0 Шотландия - Израиль 0:0
Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0
Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 10 9 1 0 30 - 1 28
2. Шотландия 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 7 21
3. Израиль 1:0 Заявка 10 5 1 4 21 - 19 16
4. Австрия 2:0 Заявка 10 5 1 4 17 - 16 16
5. Фарерские острова 0:1 Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
6. Молдова 0:2 Заявка 10 0 1 9 4 - 28 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Шотландия 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Израиль 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Австрия 2:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
5. Фарерские острова 0:1 Заявка 5 1 0 4 2 - 9 3
6. Молдова 0:2 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
2. Шотландия 0:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Австрия 2:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Израиль 1:0 Заявка 5 2 0 3 12 - 13 6
5. Фарерские острова 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
6. Молдова 0:2 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • 30'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Робертсон в очередной раз, но здесь головой спокойно вынес сферу в центр поля Кьяер.
  • 29'
    С угла поля закручивал на ближнюю штангу Гилмор, но мяч головой с линии смог вынести Йонссон в последний момент.
  • Угловой
    28'
    Пробивал из пределов штрафной Макгинн после скидки от Гилмора, но мяч от спины Кьяера полетел на угловой.
  • 27'
    С левого фланга навесил Ларсен в штрафную на Корнелиуса, но тот н сумел сохранить мяч в пределах поля.
  • 26'
    По флангу отдавал пас Меле на ход Ларсену, но тот оторваться от защитника не смог и потерял мяч.
  • 25'
    Перехватил сферу в центре поля Гилмор и тут же забросил на ход Адамсу, но того опередил Вестергор и вынес снаряд в аут.
  • Опасный момент
    23'
    С правого фланга прострелил в центр Гилмор под удар Адамсу, который пробил в касание, но в шпагате ногой смог перевести на угловой Шмейхель.
  • 22'
    Пробивал головой с угла вратарской Кристи после навеса с угла поля, но мяч полетел намного выше перекладины. 
  • Угловой
    21'
    Прострелил с левого фланга Робертсон в центр штрафной, но мяч от ноги Кьяера полетел на очередной угловой.
  • 20'
    С углового навесил Робертсон в центр штрафной, но здесь Адамс нарушил правила в борьбе против Шмейхеля.
  • 19'
    С угла поля навесил Макгинн на дальнюю штангу, но здесь головой вынес мяч за пределы поля Кристенсен.
  • 18'
    С фланга прострелил в центр штрафной Макгинн, но здесь Кбяер спокойно вынес сферу за боковую линию.
  • 17'
    Мог убегать Корнелиус к штрафной соперника после заброса от Васса, но не смог он обработать сферу и подавил ее защитнику.
  • 16'
    Диагональ исполнял на правый фланг Макгрегор на ход Адамсу, но тот выпустил мяч за пределы поля.
  • 14'
    В центре поля получил по ногам Макгинн от Йонссона. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Шотландии.
  • 13'
    С левого фланга на скорости Меле сместился в центр и пробил с линии штрафной, но на пути мяча оказался Купер.
  • 12'
    С левого фланга низом прострелил Роберстон в центр штрафной, но здесь Макгинн пробил точно в корпус защитнику.
  • 11'
    Меле по флангу забросил на ход Ларсену, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
  • 10'
    Мог убегать на ворота соперника Адамс после заброса от Гилмора, но Шмейхель вышел за пределы штрафной и вынес сферу в аут.
  • 9'
    С правого фланга Ольсен навесил в центр штрафной, где пробил в падении головой Васс, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 8'
    Забросил по флангу Ларсен на ход Корнелиусу, но тот подскользнулся и в последний момент выпустил мяч за лицевую линию.
  • 7'
    В центре поля Корнелиус в подкате заехал по ногам Макгрегору, судья зафиксировал нарушение правил.
  • 6'
    В верховой борьбе Адамс подтолкнул в спину Кьяера, что не осталось без внимания судьи. Штрафной исполнят датчане. 
  • 5'
    Прорывался по флангу Макгинн и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.
  • 4'
    Убегал на ворота соперника Робертсон после заброса от Гилмора, но в борьбе с защитником подыграл себе рукой.
  • 3'
    Перед своей штрафной Кристенсен заехал по ногам Адамсу. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, с центра поля разыграли шотландцы!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hampden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шотландия 0:0 Дания онлайн


Прогнозы на матч Шотландия 0:0 Дания

Исход игры
Шотландия
7.1% (11)
Ничья
22.4% (35)
Дания
70.5% (110)
Тотал 2.5
Больше
54.01% (74)
Меньше
45.99% (63)
Обе команды забьют
Да
71.53% (98)
Нет
28.47% (39)
Популярный счёт
1:2 Дания
34.6% (54)
1:1 Ничья
15.4% (24)
0:1 Дания
13.5% (21)
0:2 Дания
8.3% (13)
1:3 Дания
4.5% (7)
2:1 Шотландия
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
2:3 Дания
1.3% (2)
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