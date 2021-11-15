Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Хэмпден Парк
22' Желтая карточкаШмейхель Каспер
16
Купер
Лиам
14
Гилмор
Билли
10
Адамс
Че
11
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
11 Кристи РайанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кларк ЗандерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
19 Нисбет КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
-
12 Йонссон ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Систо ПионеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Шотландия
Дания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгинн Джон
|4
|0.4
|Дайкс Линдон
|4 (1)
|0.4
|Адамс Че
|2
|0.2
|Фрейзер Райан
|2
|0.2
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0.1
|Хэнли Грант
|1
|0.1
|Мактоминай Скотт
|1
|0.1
|Тирни Киран
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Сков Андреас
|5
|0.5
|Меле Йоаким
|5
|0.5
|Дамсгор Миккель
|2
|0.2
|Винд Жонас
|2
|0.2
|Кьяер Симон
|2 (1)
|0.2
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.2
|Делани Томас
|1
|0.1
|Васс Даниэль
|1
|0.1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.1
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.1
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.1
|Поульсен Юссуф
|1
|0.1
|Йенсен Матиас
|1
|0.1
|Норгор Кристиан
|1
|0.1
|Корнелиус Андреас
|1
|0.1
|Сков Роберт
|1
|0.1
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.1
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.1
|Бойлесен Николай
|0
|0
Карточки
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттерсон Нэйтан
|2
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Дайкс Линдон
|2
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Нисбет Кевин
|1
|0
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмейхель Каспер
|2
|0
|Норгор Кристиан
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Винд Жонас
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
19
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
5
26%
16-30
1
20%
4
21%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
1
20%
4
21%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
15
30
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
6
20%
16-30
1
7%
7
23%
31-45
4
27%
4
13%
46-60
3
20%
5
17%
61-75
3
20%
5
17%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Шотландия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1
Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0 Сербия - Шотландия 1:1 Шотландия - Чехия 1:0 Шотландия - Словакия 1:0 Шотландия - Израиль 0:0
Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0
Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 1
|28
|2.
|Шотландия
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 7
|21
|3.
|Израиль
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 19
|16
|4.
|Австрия
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 16
|16
|5.
|Фарерские острова
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|6.
|Молдова
|0:2 Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 28
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Шотландия
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Израиль
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Австрия
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|5.
|Фарерские острова
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|6.
|Молдова
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
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Прогнозы на матч Шотландия 0:0 Дания
Исход игры
Шотландия
7.1% (11)
Ничья
22.4% (35)
Дания
70.5% (110)
Тотал 2.5
Больше
54.01% (74)
Меньше
45.99% (63)
Обе команды забьют
Да
71.53% (98)
Нет
28.47% (39)
Популярный счёт
1:2 Дания
34.6% (54)
1:1 Ничья
15.4% (24)
0:1 Дания
13.5% (21)
0:2 Дания
8.3% (13)
1:3 Дания
4.5% (7)
2:1 Шотландия
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
2:3 Дания
1.3% (2)
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