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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Шотландия
FIFA #42
 
Позже

Стадион:
Дания
FIFA #10

История личных встреч

Шотландия
Дания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:0
ТМС
1:0
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгинн Джон 4 0.44
Дайкс Линдон 4 (1) 0.44
Адамс Че 2 0.22
Фрейзер Райан 2 0.22
Паттерсон Нэйтан 1 0.11
Хэнли Грант 1 0.11
Мактоминай Скотт 1 0.11
Тирни Киран 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Кристи Райан 0 0
Хендри Джек 0 0
О'Доннелл Стивен 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Сков Андреас 5 0.56
Меле Йоаким 5 0.56
Дамсгор Миккель 2 0.22
Винд Жонас 2 0.22
Кьяер Симон 2 (1) 0.22
Дольберг Каспер 2 (1) 0.22
Делани Томас 1 0.11
Васс Даниэль 1 0.11
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.11
Брайтвайт Мартин 1 0.11
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.11
Поульсен Юссуф 1 0.11
Йенсен Матиас 1 0.11
Норгор Кристиан 1 0.11
Корнелиус Андреас 1 0.11
Сков Роберт 1 0.11
Ингвартсен Маркус 1 0.11
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.11
Бойлесен Николай 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттерсон Нэйтан 2 0
Хэнли Грант 2 0
Кристи Райан 2 0
Дайкс Линдон 2 0
Макгинн Джон 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Адамс Че 1 0
Хендри Джек 1 0
Нисбет Кевин 1 0
О'Доннелл Стивен 1 0
Гилмор Билли 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Васс Даниэль 1 0
Брайтвайт Мартин 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Винд Жонас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
19
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
5
26%
16-30
1
20%
4
21%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
1
20%
4
21%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

15
30
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
6
20%
16-30
1
7%
7
23%
31-45
4
27%
4
13%
46-60
3
20%
5
17%
61-75
3
20%
5
17%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1
Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0 Сербия - Шотландия 1:1 Шотландия - Чехия 1:0 Шотландия - Словакия 1:0 Шотландия - Израиль 0:0
Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0
Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 9 9 0 0 30 - 1 27
2. Шотландия Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Израиль Заявка 9 4 1 4 20 - 19 13
4. Австрия Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
5. Фарерские острова Заявка 9 1 1 7 5 - 20 4
6. Молдова Заявка 9 0 1 8 4 - 26 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Израиль Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Австрия Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Фарерские острова Заявка 5 1 0 4 2 - 9 3
6. Молдова Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Шотландия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Австрия Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Израиль Заявка 5 2 0 3 12 - 13 6
5. Фарерские острова Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
6. Молдова Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2021, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Шотландия 10.6% (5)
    X 17% (8)
    Дания 72.3% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Дания
    3.44
    3.43
    2.42
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шотландия - Дания онлайн


    Прогнозы на матч Шотландия - Дания

    Исход игры
    Шотландия
    11.1% (5)
    Ничья
    17.8% (8)
    Дания
    71.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Дания
    44.4% (20)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    0:2 Дания
    8.9% (4)
    2:1 Шотландия
    8.9% (4)
    0:1 Дания
    8.9% (4)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    1:3 Дания
    4.4% (2)
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    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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