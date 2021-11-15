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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Сан-Марино
FIFA #210
0:4
Первый тайм: 33'

Стадион:
Англия
FIFA #5
0'
0:1
6' Гол
Магуайр Гарри
0:2
15' Гол в свои ворота
Фаббри Филиппо
16' Желтая карточка
Томассини Фабио
26' Желтая карточка
Росси Данте
0:3
27' Пенальти
Кейн Гарри
0:4
32' Гол
Кейн Гарри
33'
1
Бенедеттини
Элиа
22
Баттистини
Мануэль
16
Фаббри
Филиппо
6
Росси
Данте
7
Томассини
Фабио
5
Лунадей
Лоренцо
8
Голинуччи
Энрико
11
Муларони
Марчелло
2
Д'Аддарио
Алессандро
19
Нанни
Никола
20
Хирш
Адольфо
1
Ремсдейл
Аарон
4
Магуайр
Гарри
5
Коди
Конор
6
Мингс
Тайрон
2
Александер-Арнольд
Трент
8
Беллингхем
Джуд
7
Филлипс
Кэлвин
3
Сака
Букайо
10
Фоден
Фил
9
Кейн
Гарри
11
Смит-Роу
Эмил
Сан-Марино
3-5-2
Англия
3-4-3

Ход матча

6'
0:1
Магуайр Гарри
(Фоден Фил)
15'
0:2
Фаббри Филиппо
16'
Томассини Фабио
 
26'
Росси Данте
 
27'
0:3
Кейн Гарри
32'
0:4
Кейн Гарри
(Смит-Роу Эмил)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 19 Владение мячом, % 81

Владение мячом

История личных встреч

Сан-Марино
Англия

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ОМЧ2Е
5:0
Е2ОМ
0:6
Е2ОМ
5:0
ЧМОМ
0:8
ЧМОМ
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанни Никола 1 0.1
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 8 (2) 0.8
Магуайр Гарри 4 0.4
Стерлинг Рахим 2 0.2
Лингард Джесси 2 0.2
Сака Букайо 2 0.2
Уорд-Праус Джеймс 2 0.2
Калверт-Льюин Доминик 2 0.2
Маунт Мэйсон 1 0.1
Хендерсон Джордан 1 0.1
Стоунс Джон 1 0.1
Грилиш Джек 1 0.1
Чилуэлл Бен 1 0.1
Уоткинс Олли 1 0.1
Абрахам Тэмми 1 0.1
Райс Деклан 1 0.1
Фоден Фил 0 0
Шоу Люк 0 0
Санчо Джедон 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Уокер Кайл 0 0
Джонстон Сэм 0 0

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симончини Давиде 2 0
Баттистини Мануэль 2 0
Томассини Фабио 2 0
Лунадей Лоренцо 2 0
Муларони Марчелло 2 0
Голинуччи Алессандро 1 0
Хирш Адольфо 1 0
Голинуччи Энрико 1 0
Ченсони Лука 1 0
Грандони Андреа 1 0
Нанни Никола 1 0
Дзондзини Кевин 1 0
Росси Данте 1 0
Фаббри Филиппо 1 0
Томассини Давид 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 2 0
Уокер Кайл 1 0
Кейн Гарри 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Коди Конор 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Стоунс Джон 1 0
Шоу Люк 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Райс Деклан 1 0
Санчо Джедон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
100%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

15
1
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
1
100%
76-90

Забито

1
17
1 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
100%
5
29%
29%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

20
2
9 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
1
50%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
50%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Забито

2
29
1 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 8
7 Не забивали 0
0
0%
2
7%
1-15
1
50%
6
21%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
50%
3
10%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
0
0%
7
24%
76-90

Пропущено

35
3
15 В 1-м тайме 1
20 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
6
17%
0
0%
1-15
6
17%
1
33%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
4
11%
1
33%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
11
31%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
2 победы 0 ничьих 18 поражений
Левико Терме - Сан-Марино 1:0 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Местре 0:1 FC Spinea - Сан-Марино 0:1
Сан-Марино - Delta Calcio Rovigo 0:1 Чарлинс Муцане - Сан-Марино 4:1 Сан-Марино - Андорра 0:3 Сан-Марино - Dolomiti Bellunesi 1:3 Польша - Сан-Марино 5:0 Caldiero Terme - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Амброзиана 1:0 Cartigliano - Сан-Марино 2:0 Албания - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Польша 1:7 Андорра - Сан-Марино 2:0 Косово - Сан-Марино 4:1 Италия - Сан-Марино 7:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Англия - Сан-Марино 5:0
Англия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1
Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0 Бельгия - Англия 2:0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 4:0 Заявка 10 8 2 0 33 - 3 26
2. Польша 0:0 Заявка 10 6 3 1 29 - 9 21
3. Албания 0:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
4. Венгрия 0:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 12 15
5. Андорра 0:0 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
6. Сан-Марино 0:4 Заявка 10 0 0 10 1 - 40 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 4:0 Заявка 5 4 1 0 17 - 2 13
2. Польша 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 2 11
3. Албания 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
4. Венгрия 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
5. Андорра 0:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
6. Сан-Марино 0:4 Заявка 5 0 0 5 1 - 19 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 4:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 1 13
2. Польша 0:0 Заявка 5 3 1 1 16 - 7 10
3. Албания 0:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 9 9
4. Венгрия 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 3 8
5. Андорра 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
6. Сан-Марино 0:4 Заявка 5 0 0 5 0 - 21 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • 2 гола - дубль!
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-4!!! КЕЙН!!! Смит-Роу простреливает с левого фланга в центр штрафной, откуда результативный удар в касание наносит Кейн. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Никола Нанни нарушает правила в центральном круге, врезаясь в Тайрона Мингса. 
  • 31'
    Фоден выполняет передачу из глубины поля на левый угол вратарской, откуда в касание пробивает Сака, но Бенедеттини справляется. 
  • Желтая карточка
    30'
    Кстати, привёзший пенальти Данте Росси ещё и жёлтую карточку получил. Непонятно, зачем он вообще руку поднимал. О чём пытался сообщить арбитру - загадка. 
  • Опасный момент
    29'
    Этот гол стал для Гарри Кейна уже 45-м за сборную Англии, благодаря чему он выходит на чистое четвёртое место в списке бомбардиров "трёх львов". 
  • Пенальти
    28'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! КЕЙН!!! 0-3!!! Гарри уверенно реализовывает пенальти, отправляя мяч по центру. Бенедеттини прыгнул в левый от себя угол. 
  • Пенальти!
    27'
    Не сразу возобновился матч, так как арбитр отправился смотреть повтор эпизода с ударом Фодена - после выстрела Фила Росси поднял руку, которой круглый и коснулся, пенальти. 
  • Опасный момент
    25'
    Сака выполняет подачу в центр штрафной площадки с левого фланга - Фоден избавляется от опеки и наносит удар боковыми ножницами, но не попадает в левый угол. 
  • 24'
    Эмил Смит-Роу попытался пройти по левому флангу - одного соперника прошёл, а вот на втором споткнулся, но сумел сохранить мяч, выполнив пас назад. 
  • 22'
    Если в начале поединка хозяева пытались использовать высокий прессинг, то второй пропущенный гол их успокоил - теперь в центре поля начинают встречать. 
  • 21'
    Несмотря на жёлтую, Томассини не боится стелиться в подкате в своей штрафной площадке, отбирая мяч у Александера-Арнольда. 
  • 20'
    Муларони получает мяч на левом фланге и выполняет передачу вперёд на Хирша, но Александер-Арнольд вмешивается и играет на перехвате. 
  • 19'
    Беллингхем решается на дальний удар - Бенедеттини вступает в игру, забирая мяч намертво. Публика это оценила аплодисментами. 
  • 18'
    Магуайр выполнил неточную передачу с правого фланга в центр - хозяева перехватили, но гости сразу же вступили в отбор и игровой снаряд вернули. 
  • Желтая карточка
    17'
    Фабио Томассини придерживает Фила Фодена на левом фланге, за что сразу же получает жёлтую карточку. 
  • Гол в свои ворота
    16'
    АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ФАББРИ!!! Букайо Сака пробивает с левого края штрафной площадки - мяч после нескольких рикошетов оказывается в воротах Сан-Марино, а последним игрового снаряда коснулся Филиппо Фаббри. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Штрафной на правом фланге заработали игроки Сан-Марино. Голинуччи выполнил подачу - Магуайр выбил мяч, а потом ещё два кросса исполнили хозяева, которые адресата не нашли. 
  • 14'
    Александер-Арнольд выполнил подачу в центр штрафной площадки на Кейна, но Гарри до мяча не добрался, так как на перехвате успешно сыграл Бенедеттини. 
  • 13'
    Хозяева добрались до штрафной площадки и выполнили подачу - не без паники, но футболисты сборной Англии вынесли мяч. 
  • Опасный момент
    12'
    ОПАСНО! И ещё один момент на 0-2 у Англии, но Эмил Смит-Роу, ворвавшись во вратарскую площадку, не сумел добраться до мяча после передачи с левого фланга. 
  • 10'
    В центре поля англичане владеют мячом, не стремясь форсировать события. Похоже, много забивать гости сегодня не особо желают. 
  • Опасный момент
    9'
    Ещё раз посредством корнера могли забить гости, но удар Беллингхема головой оказался неточным. 
  • 8'
    Быстрый гол забивают англичане, приближаясь к чемпионату мира-2022. В режиме Live сборная Англии имеет 26 очков, а у идущей на втором месте Польши только 21. 
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МАГУАЙР!!! Фоден выполняет подачу от углового флага, отправляя мяч на линию вратарской, откуда результативный удар головой наносит Гарри Магуайр. 
  • Угловой
    6'
    Первый угловой в матче исполняют гости, с левого фланга - следует подача на ближнюю штангу, откуда хозяева выбивают мяч на ещё один корнер. 
  • Опасный момент
    5'
    Букайо Сака проходит по левому флангу, входит в штрафную площадку и выполняет подачу, на которую немного не успевает Гарри Кейн. 
  • 4'
    Энрико Голинуччи прерывает атаку Англии на правом фланге, выбивая мяч за боковую линию. 
  • 3'
    Марчелло Муларони пробует пройти по левому флангу - не получается, зато мяч сохраняет, зарабатывая аут. 
  • Судья
    2'
    Не успел поединок стартовать, а хозяева уже фолят, сбивая Джуда Беллингхема в центре поля, но свисток арбитра молчит, так как мяч остаётся у англичан. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сан-Марино 0:4 Англия онлайн


Прогнозы на матч Сан-Марино 0:4 Англия

Исход игры
Сан-Марино
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Англия
98% (144)
Тотал 2.5
Больше
99.26% (134)
Меньше
0.74% (1)
Обе команды забьют
Да
3.7% (5)
Нет
96.3% (130)
Популярный счёт
0:5 Англия
31.3% (46)
0:6 Англия
18.4% (27)
0:4 Англия
15.6% (23)
0:3 Англия
10.2% (15)
0:7 Англия
8.8% (13)
0:8 Англия
2.7% (4)
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