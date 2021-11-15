Этот гол стал для Гарри Кейна уже 45-м за сборную Англии, благодаря чему он выходит на чистое четвёртое место в списке бомбардиров "трёх львов".

Кстати, привёзший пенальти Данте Росси ещё и жёлтую карточку получил. Непонятно, зачем он вообще руку поднимал. О чём пытался сообщить арбитру - загадка.

Фоден выполняет передачу из глубины поля на левый угол вратарской, откуда в касание пробивает Сака, но Бенедеттини справляется.

Никола Нанни нарушает правила в центральном круге, врезаясь в Тайрона Мингса.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-4!!! КЕЙН!!! Смит-Роу простреливает с левого фланга в центр штрафной, откуда результативный удар в касание наносит Кейн.

28' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! КЕЙН!!! 0-3!!! Гарри уверенно реализовывает пенальти, отправляя мяч по центру. Бенедеттини прыгнул в левый от себя угол.

27' Не сразу возобновился матч, так как арбитр отправился смотреть повтор эпизода с ударом Фодена - после выстрела Фила Росси поднял руку, которой круглый и коснулся, пенальти.

25' Сака выполняет подачу в центр штрафной площадки с левого фланга - Фоден избавляется от опеки и наносит удар боковыми ножницами, но не попадает в левый угол.

24' Эмил Смит-Роу попытался пройти по левому флангу - одного соперника прошёл, а вот на втором споткнулся, но сумел сохранить мяч, выполнив пас назад.

22' Если в начале поединка хозяева пытались использовать высокий прессинг, то второй пропущенный гол их успокоил - теперь в центре поля начинают встречать.

21' Несмотря на жёлтую, Томассини не боится стелиться в подкате в своей штрафной площадке, отбирая мяч у Александера-Арнольда.

20' Муларони получает мяч на левом фланге и выполняет передачу вперёд на Хирша, но Александер-Арнольд вмешивается и играет на перехвате.

19' Беллингхем решается на дальний удар - Бенедеттини вступает в игру, забирая мяч намертво. Публика это оценила аплодисментами.

18' Магуайр выполнил неточную передачу с правого фланга в центр - хозяева перехватили, но гости сразу же вступили в отбор и игровой снаряд вернули.

17' Фабио Томассини придерживает Фила Фодена на левом фланге, за что сразу же получает жёлтую карточку.

16' АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ФАББРИ!!! Букайо Сака пробивает с левого края штрафной площадки - мяч после нескольких рикошетов оказывается в воротах Сан-Марино, а последним игрового снаряда коснулся Филиппо Фаббри.

15' Штрафной на правом фланге заработали игроки Сан-Марино. Голинуччи выполнил подачу - Магуайр выбил мяч, а потом ещё два кросса исполнили хозяева, которые адресата не нашли.

14' Александер-Арнольд выполнил подачу в центр штрафной площадки на Кейна, но Гарри до мяча не добрался, так как на перехвате успешно сыграл Бенедеттини.

13' Хозяева добрались до штрафной площадки и выполнили подачу - не без паники, но футболисты сборной Англии вынесли мяч.

12' ОПАСНО! И ещё один момент на 0-2 у Англии, но Эмил Смит-Роу, ворвавшись во вратарскую площадку, не сумел добраться до мяча после передачи с левого фланга.

10' В центре поля англичане владеют мячом, не стремясь форсировать события. Похоже, много забивать гости сегодня не особо желают.

9' Ещё раз посредством корнера могли забить гости, но удар Беллингхема головой оказался неточным.

8' Быстрый гол забивают англичане, приближаясь к чемпионату мира-2022. В режиме Live сборная Англии имеет 26 очков, а у идущей на втором месте Польши только 21.

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МАГУАЙР!!! Фоден выполняет подачу от углового флага, отправляя мяч на линию вратарской, откуда результативный удар головой наносит Гарри Магуайр.

6' Первый угловой в матче исполняют гости, с левого фланга - следует подача на ближнюю штангу, откуда хозяева выбивают мяч на ещё один корнер.

5' Букайо Сака проходит по левому флангу, входит в штрафную площадку и выполняет подачу, на которую немного не успевает Гарри Кейн.

4' Энрико Голинуччи прерывает атаку Англии на правом фланге, выбивая мяч за боковую линию.

3' Марчелло Муларони пробует пройти по левому флангу - не получается, зато мяч сохраняет, зарабатывая аут.

2' Не успел поединок стартовать, а хозяева уже фолят, сбивая Джуда Беллингхема в центре поля, но свисток арбитра молчит, так как мяч остаётся у англичан.