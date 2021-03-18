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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Сан-Марино
FIFA #210
 
Позже

Стадион:
Англия
FIFA #5

История личных встреч

Сан-Марино
Англия

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ОМЧ2Е
5:0
Е2ОМ
0:6
Е2ОМ
5:0
ЧМОМ
0:8
ЧМОМ
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанни Никола 1 0.11
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 8 (2) 0.89
Магуайр Гарри 3 0.33
Стерлинг Рахим 2 0.22
Лингард Джесси 2 0.22
Сака Букайо 2 0.22
Уорд-Праус Джеймс 2 0.22
Калверт-Льюин Доминик 2 0.22
Маунт Мэйсон 1 0.11
Хендерсон Джордан 1 0.11
Стоунс Джон 1 0.11
Грилиш Джек 1 0.11
Чилуэлл Бен 1 0.11
Уоткинс Олли 1 0.11
Абрахам Тэмми 1 0.11
Райс Деклан 1 0.11
Фоден Фил 0 0
Шоу Люк 0 0
Санчо Джедон 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Уокер Кайл 0 0
Джонстон Сэм 0 0

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симончини Давиде 2 0
Баттистини Мануэль 2 0
Лунадей Лоренцо 2 0
Муларони Марчелло 2 0
Голинуччи Алессандро 1 0
Хирш Адольфо 1 0
Голинуччи Энрико 1 0
Томассини Фабио 1 0
Ченсони Лука 1 0
Грандони Андреа 1 0
Нанни Никола 1 0
Дзондзини Кевин 1 0
Росси Данте 1 0
Фаббри Филиппо 1 0
Томассини Давид 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 2 0
Уокер Кайл 1 0
Кейн Гарри 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Коди Конор 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Стоунс Джон 1 0
Шоу Люк 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Райс Деклан 1 0
Санчо Джедон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
100%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

15
1
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
1
100%
76-90

Забито

1
17
1 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
100%
5
29%
29%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

20
2
9 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
1
50%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
50%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Забито

2
29
1 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 8
7 Не забивали 0
0
0%
2
7%
1-15
1
50%
6
21%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
50%
3
10%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
0
0%
7
24%
76-90

Пропущено

35
3
15 В 1-м тайме 1
20 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
6
17%
0
0%
1-15
6
17%
1
33%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
4
11%
1
33%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
11
31%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Венгрия - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Местре 0:1 FC Spinea - Сан-Марино 0:1 Сан-Марино - Delta Calcio Rovigo 0:1
Чарлинс Муцане - Сан-Марино 4:1 Сан-Марино - Андорра 0:3 Сан-Марино - Dolomiti Bellunesi 1:3 Польша - Сан-Марино 5:0 Caldiero Terme - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Амброзиана 1:0 Cartigliano - Сан-Марино 2:0 Албания - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Польша 1:7 Андорра - Сан-Марино 2:0 Косово - Сан-Марино 4:1 Италия - Сан-Марино 7:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Англия - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Гибралтар 0:0
Англия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1
Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0 Бельгия - Англия 2:0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 9 7 2 0 29 - 3 23
2. Польша Заявка 9 6 2 1 29 - 9 20
3. Албания Заявка 9 5 0 4 11 - 12 15
4. Венгрия Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
5. Андорра Заявка 9 2 0 7 8 - 23 6
6. Сан-Марино Заявка 9 0 0 9 1 - 36 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 4 1 0 17 - 2 13
2. Польша Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Венгрия Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
4. Албания Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
5. Андорра Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 1 - 15 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2. Польша Заявка 5 3 1 1 16 - 7 10
3. Албания Заявка 5 3 0 2 5 - 9 9
4. Венгрия Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
6. Сан-Марино Заявка 5 0 0 5 0 - 21 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сан-Марино - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2021, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Сан-Марино 0% (0)
    X 0% (0)
    Англия 100% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сан-Марино
    Ничья
    Англия
    60.00
    35.00
    1.01
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сан-Марино - Англия онлайн


    Прогнозы на матч Сан-Марино - Англия

    Исход игры
    Сан-Марино
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Англия
    100% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    97.78% (44)
    Меньше
    2.22% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    6.67% (3)
    Нет
    93.33% (42)
    Популярный счёт
    0:5 Англия
    27.1% (13)
    0:4 Англия
    22.9% (11)
    0:3 Англия
    16.7% (8)
    0:6 Англия
    14.6% (7)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
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