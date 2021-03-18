Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Олимпийский (Серравалле)
История личных встреч
Сан-Марино
Англия
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанни Никола
|1
|0.11
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|8 (2)
|0.89
|Магуайр Гарри
|3
|0.33
|Стерлинг Рахим
|2
|0.22
|Лингард Джесси
|2
|0.22
|Сака Букайо
|2
|0.22
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.22
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.22
|Маунт Мэйсон
|1
|0.11
|Хендерсон Джордан
|1
|0.11
|Стоунс Джон
|1
|0.11
|Грилиш Джек
|1
|0.11
|Чилуэлл Бен
|1
|0.11
|Уоткинс Олли
|1
|0.11
|Абрахам Тэмми
|1
|0.11
|Райс Деклан
|1
|0.11
|Фоден Фил
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
|Джонстон Сэм
|0
|0
Карточки
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симончини Давиде
|2
|0
|Баттистини Мануэль
|2
|0
|Лунадей Лоренцо
|2
|0
|Муларони Марчелло
|2
|0
|Голинуччи Алессандро
|1
|0
|Хирш Адольфо
|1
|0
|Голинуччи Энрико
|1
|0
|Томассини Фабио
|1
|0
|Ченсони Лука
|1
|0
|Грандони Андреа
|1
|0
|Нанни Никола
|1
|0
|Дзондзини Кевин
|1
|0
|Росси Данте
|1
|0
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|Томассини Давид
|1
|0
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
100%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
15
1
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
1
100%
76-90
Забито
1
17
1 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
100%
5
29%
29%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
20
2
9 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
1
50%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
50%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Забито
2
29
1 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 8
7 Не забивали 0
0
0%
2
7%
1-15
1
50%
6
21%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
50%
3
10%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
0
0%
7
24%
76-90
Пропущено
35
3
15 В 1-м тайме 1
20 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
6
17%
0
0%
1-15
6
17%
1
33%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
4
11%
1
33%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
11
31%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Венгрия - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Местре 0:1 FC Spinea - Сан-Марино 0:1 Сан-Марино - Delta Calcio Rovigo 0:1
Чарлинс Муцане - Сан-Марино 4:1 Сан-Марино - Андорра 0:3 Сан-Марино - Dolomiti Bellunesi 1:3 Польша - Сан-Марино 5:0 Caldiero Terme - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Амброзиана 1:0 Cartigliano - Сан-Марино 2:0 Албания - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Польша 1:7 Андорра - Сан-Марино 2:0 Косово - Сан-Марино 4:1 Италия - Сан-Марино 7:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Англия - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Гибралтар 0:0
Англия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1
Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0 Бельгия - Англия 2:0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|29 - 3
|23
|2.
|Польша
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|29 - 9
|20
|3.
|Албания
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 12
|15
|4.
|Венгрия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|5.
|Андорра
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|1 - 36
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 2
|13
|2.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Венгрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|Андорра
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 15
|0
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Прогнозы на матч Сан-Марино - Англия
Исход игры
Сан-Марино
0% (0)
Ничья
0% (0)
Англия
100% (48)
Тотал 2.5
Больше
97.78% (44)
Меньше
2.22% (1)
Обе команды забьют
Да
6.67% (3)
Нет
93.33% (42)
Популярный счёт
0:5 Англия
27.1% (13)
0:4 Англия
22.9% (11)
0:3 Англия
16.7% (8)
0:6 Англия
14.6% (7)
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