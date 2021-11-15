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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Израиль
FIFA #80
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Фарерские острова
FIFA #116
0'
1:0
30' Пенальти
Даббур Мунас
33'
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
17
Эль-Хамид
Хатем
Абд
4
Битон
Нир
5
Огани
Орель
22
Подгоряну
Суф
13
Aviv
Avraham
11
Манор
Соломон
8
Перец
Дор
9
Вайссман
Шон
10
Даббур
Мунас
1
Нильсен
Гуннар
20
Йоэнсен
Рене
15
Феро
Одмар
13
Аскхам
Хердур
5
Наттестад
Сонни
3
Давидсен
Вильормур
6
Ханссон
Халлюр
8
Ольсен
Брандур
22
Андреасен
Якуп
10
Ватнхамар
Сольви
14
Эдмундссон
Йоан
Израиль
5-3-2
Фарерские острова
5-4-1

Ход матча

30'
Даббур Мунас
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

История личных встреч

Израиль
Фарерские острова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 8 0.8
Даббур Мунас 5 0.5
Манор Соломон 2 0.2
Перец Дор 2 0.2
Битон Нир 1 0.1
Натхо Бибрас 1 0.1
Вайссман Шон 1 0.1
Хазиза Долев 0 0
Менахем Сун 0 0
Глазер Дан 0 0
Абада Лиэль 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Клеминт 2 0.2
Ватнсдаль Хейни 1 0.1
Наттестад Сонни 1 0.1
Ольсен Мейнхард 1 0.1
Эдмундссон Йоан 0 0
Ханссон Халлюр 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Андреасен Якуп 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Хамид Хатем Абд 2 0
Захави Эран 1 0
Огани Орель 1 0
Битон Нир 1 0
Натхо Бибрас 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Таа Лоай 1 0
Абу-Абайд Ияд 1 0
Менахем Сун 1 0
Перец Дор 1 0
Глазер Дан 1 0
Лави Нета 1 0
Вайссман Шон 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Даса Элазар 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 4 1
Ванхамар Гуннар 2 0
Эдмундссон Йоан 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Ольсен Клеминт 1 0
Феро Одмар 1 0
Гестсон Тейтур 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Ольсен Мейнхард 1 0
Ролантссон Гилли 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
100%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
44%
76-90

Забито

20
5
11 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
20%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
2
40%
61-75
2
10%
2
40%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
5%
3
15%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
4
21%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0
Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Шотландия - Израиль 1:1 Северная Македония - Израиль 1:0 Израиль - Польша 1:2
Фарерские острова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1
Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1 Дания - Фарерские острова 4:0 Андорра - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Швеция - Фарерские острова 3:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 10 9 1 0 30 - 1 28
2. Шотландия 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 7 21
3. Израиль 1:0 Заявка 10 5 1 4 21 - 19 16
4. Австрия 2:0 Заявка 10 5 1 4 17 - 16 16
5. Фарерские острова 0:1 Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
6. Молдова 0:2 Заявка 10 0 1 9 4 - 28 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Шотландия 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Израиль 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Австрия 2:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
5. Фарерские острова 0:1 Заявка 5 1 0 4 2 - 9 3
6. Молдова 0:2 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
2. Шотландия 0:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Австрия 2:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Израиль 1:0 Заявка 5 2 0 3 12 - 13 6
5. Фарерские острова 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
6. Молдова 0:2 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
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Прогнозы 139
Израиль 96.4% (134)
X 3.6% (5)
Фарерские острова 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Фарерские острова
1.40
6.60
7.77
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Израиль 1:0 Фарерские острова онлайн


Прогнозы на матч Израиль 1:0 Фарерские острова

Исход игры
Израиль
96.4% (133)
Ничья
3.6% (5)
Фарерские острова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
23.88% (32)
Нет
76.12% (102)
Популярный счёт
2:0 Израиль
39.1% (54)
3:0 Израиль
26.1% (36)
3:1 Израиль
10.9% (15)
2:1 Израиль
5.8% (8)
4:1 Израиль
2.9% (4)
1:0 Израиль
2.9% (4)
4:0 Израиль
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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