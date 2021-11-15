Англичане уже громят Сан-Марино со счётом 3:0. Кейн там реализовал пенальти, как же без него.

7:5 - такова статистика по нарушениям правил у этой минуте. Не так уж мало фолов, особенно учитывая тот факт, что ещё несколько нарушений арбитр пропустил.

Активно у кромки поля себя ведут оба тренера, постоянно сто-то подсказывая своим футболистам. По их эмоциям видно, что оба специалиста хотят выиграть этот матч.

Но острых моментов у нас в матче, увы, пока не там много, как хотелось бы. Много борьбы идёт в середине поля, и далеко не в каждой атаке удаётся приблизиться к вражеским владениям.

Пухач сумел набрать скорость с мячом по левому флангу, но выполнил ужасную подачу в центр - мяч приземлился за воротами Дибуса.

28' Угловой с правого фланга подали венгры, но польские защитники отбились. С подбора следовал плотный удар, но он оказался очень неточным.

27' Снова было остро в штрафной площади "бело-красных" после прострела с левого фланга, но защитники в последний момент успели блокировать выстрел Адама Салаи с близкой дистанции.

26' Отбились венгры после подачи стандартного положения у своих ворот. Атака поляков вторым темпом также не получилась опасной.

25' Кэш получил мяч теперь на правом краю штрафной площади, но прострелить вдоль ворот ему опять не позволили - цепкий Аттила Салаи сумел отбить мяч на угловой.

24' Варга в контратаке остро простреливал с левого фланга в штрафную площадку - Щесны отбил мяч в центр штрафной площади, но спешивший на добивание Шен был пойман на противоходе.

23' Аут на правом фланге не лучшим образом разыграли венгры, после чего вбрасывать мяч из-за боковой линии пришлось уже одному из венгров.

22' Кэш прорывался правым флангом, но его жёстко, но в рамках правил сумел остановить Аттила Салаи.

21' Угловой с левого фланга подали хозяева поля, но прозвучал свисток, который зафиксировал фол в атаке со стороны Пёнтека, хотя руками в борьбе себе помогал и венгерский защитник.

20' ОПАСНО! В ответной атаке после прострела Пёнтека с правого фланга полыхнул настоящий пожар у линии вратарской площади, где Бендарек и Свидерски пытались затолкать мяч в сетку ворот, но венгерские защитники героически отбились.

19' В ещё одного контратаке Жолт Надь пытался за счёт дриблинга протащить мяч в штрафную площадку по левому краю, но не получилось - мяч у него из-под ног соперники выбили.

18' Венгры провели контратаку, в ходе которой заброс следовал в штрафную площадку, но он оказался разминочным для Щесны, который более чем уверенно сработал на выходе.

17' Англичане, тем временем, забили уже второй гол в ворота команды Сан-Марино. Такими темпами там дело может дойти и до двузначного счёта.

16' Завелись польские болельщики на трибунах стадиона "Народовы", требуя забивать своих любимцев. Несмотря на потерянные шансы на первое место, полякам хотелось бы завершить турнир победой.

15' Снова Кэш обострял игру на правом фланге, но плотно против него сыграл Аттила Салаи, который блокировал прострельную передачу, отбив мяч в аут.

14' Постепенно поляки начали включать скорости, и венграм приходится всем составом закрыться на своей половине поля.

13' С правого фланга теперь дважды в штрафную площадку простреливал Кэш, но с обеими попытками правого крайнего "Астон Виллы" удалось справиться мадьярским защитникам.

12' Левым флангом быструю атаку провели поляки, откуда следовала прострельная передача в центр штрафной площади, откуда Свидерски в падении пробивал по воротам в касание, но попал в защитника.

11' Салаи в середине поля явно локтем отмахивался от Давидовича, но арбитр снова пропускает неправомерные действия. Очень плохой знак это. Как бы до серьёзных грубостей дело на поле не дошло.

10' Варга со стандарта выполнил слишком сильную подачу, и мяч у него просто улетел за пределы поля. Извиняется футболист перед своими партнёрами по команде.

9' Впервые в атаку попытались выбраться гости, и на правом фланге в глубине поля сумели заработать для себя штрафной удар. Линетти правила нарушил.

8' Англичане в параллельном матче уже забили первый гол в Сан-Марино - Магуайр там отличится. Никто не сомневался, что англичане сегодня оформят путёвку на чемпионат мира в Катар.

7' Жолт Надь грубо на чужой половине поля в подкате сыграл в ноги Давидовичу, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.

6' Роберт Левандовски сегодня только с трибун наблюдает за этим матчей. В последних четырёх матчах без своего лидера сборная Польши победила лишь однажды.

5' Штрафной удар в глубине поля, левее центральной оси, заработал Линетти. Отсюда можно выполнить достаточно острую подачу в штрафную площадку.

4' В достаточно спокойном ритме проходят стартовые минуты матча. Поляки идут в прессинг на чужой половине поля, но без особой агрессии.

3' Него в середине поля получил повреждение в борьбе с Пухачем - поляк немного отмахнулся рукой в лицо сопернику, и этого не заметил судья.

2' Этот матч не несёт серьёзного турнирного значения, ведь поляки наверняка останутся на втором месте - англичане точно не проиграют в параллельном матче сборной Сан-Марино.