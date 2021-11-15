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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Польша
FIFA #23
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Венгрия
FIFA #43
0'
6' Желтая карточка
Надь Жолт
34'
1
Щесны
Войцех
3
Давидович
Павел
5
Беднарек
Ян
4
Кедзёра
Томаш
2
Кэш
Мэтти
8
Линетти
Кароль
16
Модер
Якуб
15
Пухач
Тымотеуш
10
Клих
Матеуш
11
Свидерски
Кароль
23
Пёнтек
Кшиштоф
1
Дибус
Денеш
5
Фиоло
Оттила
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
7
Него
Лоик
8
Надь
Адам
13
Шефер
Андраш
6
Надь
Жолт
11
Варга
Кевин
19
Шен
Саболч
9
Салаи
Адам
Польша
3-4-1-2
Венгрия
3-4-2-1

Ход матча

6'
 
Надь Жолт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

История личных встреч

Польша
Венгрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
3:3
ТМС
2:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 0.8
Букса Адам 5 0.5
Свидерски Кароль 4 0.4
Юзвяк Камиль 2 0.2
Линетти Кароль 2 0.2
Пёнтек Кшиштоф 2 0.2
Крыховяк Гжегож 1 0.1
Милик Аркадиуш 1 0.1
Шимански Дамиан 1 0.1
Кедзёра Томаш 1 0.1
Модер Якуб 1 0.1
Зелиньски Пётр 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Хелик Михал 0 0
Гросицки Камил 0 0
Рыбус Мацей 0 0
Глик Камил 0 0
Клих Матеуш 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Гумни Роберт 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Залевский Никола 0 0
Плахета Пшемыслав 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаллаи Роланд 3 (1) 0.3
Салаи Адам 2 (2) 0.2
Газдаг Даниэль 2 0.2
Собослаи Доминик 2 0.2
Николич Неманья III 1 (1) 0.1
Фиоло Оттила 1 0.1
Него Лоик 1 0.1
Ботка Эндре 1 0.1
Орбан Вилли 1 0.1
Салай Адам 1 0.1
Вечеи Балинт 1 0.1
Кляйнхайслер Ласло 1 0.1
Лонг Адам II 0 0
Шефер Андраш 0 0
Шен Саболч 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Линетти Кароль 2 0
Беднарек Ян 2 0
Пухач Тымотеуш 2 0
Глик Камил 1 0
Клих Матеуш 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Хелик Михал 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Букса Адам 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиоло Оттила 1 1
Орбан Вилли 2 0
Ботка Эндре 2 0
Надь Адам 2 0
Салаи Адам 1 0
Чери Тамаш 1 0
Кляйнхайслер Ласло 1 0
Тамаш Марк 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Надь Жолт 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Лонг Адам II 1 0
Хандья Силвестер 1 0
Салаи Аттила 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Болла Бендегуз 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
42%
2
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
19%
3
33%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Забито

28
17
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
5
18%
4
24%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
5
18%
3
18%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
9
32%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1
Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0 Польша - Финляндия 5:1
Венгрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1
Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1 Болгария - Венгрия 1:3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 4:0 Заявка 10 8 2 0 33 - 3 26
2. Польша 0:0 Заявка 10 6 3 1 29 - 9 21
3. Албания 0:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
4. Венгрия 0:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 12 15
5. Андорра 0:0 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
6. Сан-Марино 0:4 Заявка 10 0 0 10 1 - 40 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 4:0 Заявка 5 4 1 0 17 - 2 13
2. Польша 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 2 11
3. Албания 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 3 7
4. Венгрия 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
5. Андорра 0:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
6. Сан-Марино 0:4 Заявка 5 0 0 5 1 - 19 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 4:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 1 13
2. Польша 0:0 Заявка 5 3 1 1 16 - 7 10
3. Албания 0:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 9 9
4. Венгрия 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 3 8
5. Андорра 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
6. Сан-Марино 0:4 Заявка 5 0 0 5 0 - 21 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • 33'
    Пухач сумел набрать скорость с мячом по левому флангу, но выполнил ужасную подачу в центр - мяч приземлился за воротами Дибуса.
  • 32'
    Но острых моментов у нас в матче, увы, пока не там много, как хотелось бы. Много борьбы идёт в середине поля, и далеко не в каждой атаке удаётся приблизиться к вражеским владениям.
  • 31'
    Активно у кромки поля себя ведут оба тренера, постоянно сто-то подсказывая своим футболистам. По их эмоциям видно, что оба специалиста хотят выиграть этот матч.
  • Фол, нарушение
    30'
    7:5 - такова статистика по нарушениям правил у этой минуте. Не так уж мало фолов, особенно учитывая тот факт, что ещё несколько нарушений арбитр пропустил.
  • 29'
    Англичане уже громят Сан-Марино со счётом 3:0. Кейн там реализовал пенальти, как же без него.
  • Угловой
    28'
    Угловой с правого фланга подали венгры, но польские защитники отбились. С подбора следовал плотный удар, но он оказался очень неточным.
  • Опасный момент
    27'
    Снова было остро в штрафной площади "бело-красных" после прострела с левого фланга, но защитники в последний момент успели блокировать выстрел Адама Салаи с близкой дистанции.
  • 26'
    Отбились венгры после подачи стандартного положения у своих ворот. Атака поляков вторым темпом также не получилась опасной.
  • Угловой
    25'
    Кэш получил мяч теперь на правом краю штрафной площади, но прострелить вдоль ворот ему опять не позволили - цепкий Аттила Салаи сумел отбить мяч на угловой.
  • Опасный момент
    24'
    Варга в контратаке остро простреливал с левого фланга в штрафную площадку - Щесны отбил мяч в центр штрафной площади, но спешивший на добивание Шен был пойман на противоходе.
  • 23'
    Аут на правом фланге не лучшим образом разыграли венгры, после чего вбрасывать мяч из-за боковой линии пришлось уже одному из венгров.
  • Судья
    22'
    Кэш прорывался правым флангом, но его жёстко, но в рамках правил сумел остановить Аттила Салаи.
  • Угловой
    21'
    Угловой с левого фланга подали хозяева поля, но прозвучал свисток, который зафиксировал фол в атаке со стороны Пёнтека, хотя руками в борьбе себе помогал и венгерский защитник.
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! В ответной атаке после прострела Пёнтека с правого фланга полыхнул настоящий пожар у линии вратарской площади, где Бендарек и Свидерски пытались затолкать мяч в сетку ворот, но венгерские защитники героически отбились.
  • 19'
    В ещё одного контратаке Жолт Надь пытался за счёт дриблинга протащить мяч в штрафную площадку по левому краю, но не получилось - мяч у него из-под ног соперники выбили.
  • 18'
    Венгры провели контратаку, в ходе которой заброс следовал в штрафную площадку, но он оказался разминочным для Щесны, который более чем уверенно сработал на выходе.
  • 17'
    Англичане, тем временем, забили уже второй гол в ворота команды Сан-Марино. Такими темпами там дело может дойти и до двузначного счёта.
  • 16'
    Завелись польские болельщики на трибунах стадиона "Народовы", требуя забивать своих любимцев. Несмотря на потерянные шансы на первое место, полякам хотелось бы завершить турнир победой.
  • 15'
    Снова Кэш обострял игру на правом фланге, но плотно против него сыграл Аттила Салаи, который блокировал прострельную передачу, отбив мяч в аут.
  • 14'
    Постепенно поляки начали включать скорости, и венграм приходится всем составом закрыться на своей половине поля.
  • 13'
    С правого фланга теперь дважды в штрафную площадку простреливал Кэш, но с обеими попытками правого крайнего "Астон Виллы" удалось справиться мадьярским защитникам.
  • Опасный момент
    12'
    Левым флангом быструю атаку провели поляки, откуда следовала прострельная передача в центр штрафной площади, откуда Свидерски в падении пробивал по воротам в касание, но попал в защитника.
  • Судья
    11'
    Салаи в середине поля явно локтем отмахивался от Давидовича, но арбитр снова пропускает неправомерные действия. Очень плохой знак это. Как бы до серьёзных грубостей дело на поле не дошло.
  • 10'
    Варга со стандарта выполнил слишком сильную подачу, и мяч у него просто улетел за пределы поля. Извиняется футболист перед своими партнёрами по команде.
  • Фол, нарушение
    9'
    Впервые в атаку попытались выбраться гости, и на правом фланге в глубине поля сумели заработать для себя штрафной удар. Линетти правила нарушил.
  • 8'
    Англичане в параллельном матче уже забили первый гол в Сан-Марино - Магуайр там отличится. Никто не сомневался, что англичане сегодня оформят путёвку на чемпионат мира в Катар.
  • Желтая карточка
    7'
    Жолт Надь грубо на чужой половине поля в подкате сыграл в ноги Давидовичу, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.
  • 6'
    Роберт Левандовски сегодня только с трибун наблюдает за этим матчей. В последних четырёх матчах без своего лидера сборная Польши победила лишь однажды.
  • Фол, нарушение
    5'
    Штрафной удар в глубине поля, левее центральной оси, заработал Линетти. Отсюда можно выполнить достаточно острую подачу в штрафную площадку.
  • 4'
    В достаточно спокойном ритме проходят стартовые минуты матча. Поляки идут в прессинг на чужой половине поля, но без особой агрессии.
  • Травма, повреждение
    3'
    Него в середине поля получил повреждение в борьбе с Пухачем - поляк немного отмахнулся рукой в лицо сопернику, и этого не заметил судья.
  • 2'
    Этот матч не несёт серьёзного турнирного значения, ведь поляки наверняка останутся на втором месте - англичане точно не проиграют в параллельном матче сборной Сан-Марино.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли венгры.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Польша 0:0 Венгрия онлайн


Прогнозы на матч Польша 0:0 Венгрия

Исход игры
Польша
92.8% (141)
Ничья
4.6% (7)
Венгрия
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (93)
Меньше
32.61% (45)
Обе команды забьют
Да
70.29% (97)
Нет
29.71% (41)
Популярный счёт
2:1 Польша
44.1% (67)
2:0 Польша
14.5% (22)
1:0 Польша
12.5% (19)
3:1 Польша
11.2% (17)
3:2 Польша
2.6% (4)
1:1 Ничья
2.6% (4)
1:2 Венгрия
1.3% (2)
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