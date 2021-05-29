Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Национальный стадион (Варшава)
История личных встреч
Польша
Венгрия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8
|0.89
|Букса Адам
|5
|0.56
|Свидерски Кароль
|4
|0.44
|Юзвяк Камиль
|2
|0.22
|Линетти Кароль
|2
|0.22
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.22
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.11
|Милик Аркадиуш
|1
|0.11
|Шимански Дамиан
|1
|0.11
|Кедзёра Томаш
|1
|0.11
|Модер Якуб
|1
|0.11
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Хелик Михал
|0
|0
|Гросицки Камил
|0
|0
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Глик Камил
|0
|0
|Клих Матеуш
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Гумни Роберт
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Залевский Никола
|0
|0
|Плахета Пшемыслав
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаллаи Роланд
|3 (1)
|0.33
|Салаи Адам
|2 (2)
|0.22
|Газдаг Даниэль
|2
|0.22
|Собослаи Доминик
|2
|0.22
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.11
|Фиоло Оттила
|1
|0.11
|Него Лоик
|1
|0.11
|Ботка Эндре
|1
|0.11
|Орбан Вилли
|1
|0.11
|Салай Адам
|1
|0.11
|Вечеи Балинт
|1
|0.11
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.11
|Лонг Адам II
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
|Шен Саболч
|0
|0
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Беднарек Ян
|2
|0
|Пухач Тымотеуш
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Хелик Михал
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фиоло Оттила
|1
|1
|Орбан Вилли
|2
|0
|Ботка Эндре
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Чери Тамаш
|1
|0
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0
|Тамаш Марк
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Лонг Адам II
|1
|0
|Хандья Силвестер
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
42%
2
25%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
19%
3
33%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
33%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Забито
28
17
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
5
18%
4
24%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
5
18%
3
18%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
9
32%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1
Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0 Польша - Финляндия 5:1
Венгрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1
Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1 Болгария - Венгрия 1:3
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|29 - 3
|23
|2.
|Польша
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|29 - 9
|20
|3.
|Албания
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 12
|15
|4.
|Венгрия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|5.
|Андорра
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|1 - 36
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 2
|13
|2.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Венгрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|Андорра
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 15
|0
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Прогнозы на матч Польша - Венгрия
Исход игры
Польша
95.6% (43)
Ничья
2.2% (1)
Венгрия
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (32)
Меньше
27.27% (12)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
2:1 Польша
48.9% (22)
2:0 Польша
17.8% (8)
3:1 Польша
13.3% (6)
1:0 Польша
8.9% (4)
3:2 Польша
4.4% (2)
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