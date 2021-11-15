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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Австрия
FIFA #32
2:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Молдова
FIFA #181
12
Линднер
Хайнц
16
Триммель
Кристофер
15
Линхарт
Филипп
3
Драгович
Александр
2
Ульмер
Андреас
17
Шауб
Луис
20
Зайвальд
Николас
10
Гриллич
Флориан
19
Грюлль
Марко
9
Забитцер
Марсель
7
Арнаутович
Марко
1
Намашко
Станислав
6
Розгонюк
Артём
5
Посмак
Вячеслав
3
Болохан
Вадим
15
Жардан
Ион
18
Дрос
Кристиан
7
Ионице
Артур
2
Ревенко
Иоан-Кэлин
10
Кочук
Евгений
8
Спатару
Дану
17
Пунтус
Артём
Австрия
4-4-1-1
Молдова
3-4-3

Ход матча

4'
Арнаутович Марко
(Триммель Кристофер)
1:0
22'
Триммель Кристофер
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

История личных встреч

Австрия
Молдова

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
0:1
ОМЧ2Е
2:0
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 4 (1) 0.4
Баумгартнер Кристоф 3 0.3
Калайджич Саша 3 0.3
Забитцер Марсель 2 0.2
Шауб Луис 2 0.2
Триммель Кристофер 1 0.1
Драгович Александр 1 0.1
Лаймер Конрад 1 0.1
Алаба Давид 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Гриллич Флориан 0 0
Кара Эркан 0 0
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 2 0.2
Милинчану Николай 1 0.1
Карп Кэтэлин 1 0.1
Спатару Дану 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 3 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Драгович Александр 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Кайнц Флориан 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Бахманн Даниэль 1 0
Калайджич Саша 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 3 1
Раца Вадим 4 0
Ионице Артур 3 0
Армаш Игорь 2 0
Карп Кэтэлин 2 0
Марандич Денис 2 0
Николаеску Йон 0 1
Болохан Вадим 1 0
Потырнике Максим 1 0
Кожокарь Андрей 1 0
Посмак Вячеслав 1 0
Спатару Дану 1 0
Пунтус Артём 1 0
Дрос Кристиан 1 0
Белоусов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
100%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
4
31%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
6
46%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Забито

15
4
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
50%
76-90

Пропущено

16
26
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
5
19%
16-30
2
13%
8
31%
31-45
4
25%
3
12%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
2
13%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1
Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Румыния - Австрия 0:1 Северная Ирландия - Австрия 0:1
Молдова
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1
Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Молдова 1:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 10 9 1 0 30 - 1 28
2. Шотландия 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 7 21
3. Израиль 1:0 Заявка 10 5 1 4 21 - 19 16
4. Австрия 2:0 Заявка 10 5 1 4 17 - 16 16
5. Фарерские острова 0:1 Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
6. Молдова 0:2 Заявка 10 0 1 9 4 - 28 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Шотландия 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Израиль 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Австрия 2:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
5. Фарерские острова 0:1 Заявка 5 1 0 4 2 - 9 3
6. Молдова 0:2 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
2. Шотландия 0:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Австрия 2:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Израиль 1:0 Заявка 5 2 0 3 12 - 13 6
5. Фарерские острова 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
6. Молдова 0:2 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    33'
    Посмак у центрального круга ударил сзади по ногам Забитцера.
  • Опасный момент
    32'
    Быструю контратаку провели австрийцы. Грюлль убежал к чужим воротам, но его удар Намашко сумел отбить в сторону.
  • Угловой
    31'

    Кочук от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.

  • 30'
    Удар Ионице с линии штрафной площади принял на себя Драгович.
  • Угловой
    29'
    Триммель от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Разгонюк.
  • Фол, нарушение
    28'
    Кочук в центральном круге подтолкнул в спину Зайвальда.
  • Угловой
    26'
    На следующую подачу Триммеля от углового флага Намашко выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    25'
    Триммель от углового флага навесил к воротам, где подряд три удара Драговича соперники заблокировали.
  • 24'
    Ульмер слева прорвался к воротам и заработал угловой удар.
  • 23'
    Молдаванам по прежнему не удаётся хотя бы подержать мяч на чужой половине поля.
  • Описание гола
    21'
    ГОЛ.
    2:0.
    ТРИММЕЛЬ. Дрос в штрафной выбил мяч у Арнаутовича, который отскочил к Триммелю. Кристофер справа от угла штрафной площади низом точно пробил в дальний угол.
  • 20'
    Ситуация на поле не меняется. Австрийцы продолжают много времени проводить с мячом на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    18'
    Линхарт на чужой половине поля нарушил правила в борьбе с Пунтусом.
  • 17'
    У Шауба навес слева со штрафного получился слабым и гости выбили мяч от ворот.
  • Угловой
    16'
    Хозяева исполнили угловой удар. Молдаване мяч из штрафной площади выбили.
  • Опасный момент
    15'
    Опасный удар Грюлля с пятнадцати метров в левый угол Намашко сумел парировать.
  • 14'
    Спатару слева прострелил к воротам, но замыкать эту передачу оказалось некому.
  • Фол, нарушение
    13'
    Забитцер перед чужой штрафной площадью подтолкнул Ионице.
  • 12'
    Австрийцы легко переходят на чужую половину поля, активно используют в атаках фланги.
  • 10'
    Первый выпад вперёд организовали гости. Навес Жардана справа соперники заблокировали.
  • Опасный момент
    9'
    Забитцер справа из пределов штрафной площади низом пробил рядом с дальней штангой.
  • Офсайд
    8'
    Шауб слева забежал в офсайд.
  • 7'
    Молдаване стараются прессинговать соперников, но это пока не приносит никаких результатов.
  • 6'
    Австрийцы продолжают уверенно контролировать мяч на чужой половине поля.
  • Описание гола
    4'
    ГОЛ.
    1:0.
    АРНАУТОВИЧ. Арнаутович получил мяч на линии штрафной площади справа от Триммеля и низом точно пробил в левый угол.
  • 4'
    Гриллич слева навесил на Шауба к линии штрафной площади, у которого не получилась скидка на Арнаутовича.
  • 3'
    Удар Грюлля слева с девятнадцати метров заблокировал Разгонюк.
  • 2'
    Сборная Австрии играет в красных футболках и белых трусах, сборная Молдовы - в синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Вёртерзе-Штадионе"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Woertherseestadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Австрия 2:0 Молдова онлайн


Прогнозы на матч Австрия 2:0 Молдова

Исход игры
Австрия
96.4% (135)
Ничья
2.1% (3)
Молдова
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.52% (79)
Меньше
41.48% (56)
Обе команды забьют
Да
20.74% (28)
Нет
79.26% (107)
Популярный счёт
2:0 Австрия
37.1% (52)
3:0 Австрия
33.6% (47)
3:1 Австрия
8.6% (12)
2:1 Австрия
5.7% (8)
1:0 Австрия
2.1% (3)
4:1 Австрия
2.1% (3)
4:0 Австрия
1.4% (2)
5:0 Австрия
1.4% (2)
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