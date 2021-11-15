Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
2:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Вёртерзе-Штадион
1:0
4' ГолАрнаутович Марко
2:0
22' ГолТриммель Кристофер
17
Шауб
Луис
19
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Жардан ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Пунтус АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гынсарь РадуНападающий
-
Главный тренер: Бордин Роберто
Ход матча
4'
22'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
История личных встреч
Австрия
Молдова
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|4 (1)
|0.4
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.3
|Калайджич Саша
|3
|0.3
|Забитцер Марсель
|2
|0.2
|Шауб Луис
|2
|0.2
|Триммель Кристофер
|1
|0.1
|Драгович Александр
|1
|0.1
|Лаймер Конрад
|1
|0.1
|Алаба Давид
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Гриллич Флориан
|0
|0
|Кара Эркан
|0
|0
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|2
|0.2
|Милинчану Николай
|1
|0.1
|Карп Кэтэлин
|1
|0.1
|Спатару Дану
|0
|0
Карточки
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Бахманн Даниэль
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябчук Олег
|3
|1
|Раца Вадим
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Армаш Игорь
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Марандич Денис
|2
|0
|Николаеску Йон
|0
|1
|Болохан Вадим
|1
|0
|Потырнике Максим
|1
|0
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|Посмак Вячеслав
|1
|0
|Спатару Дану
|1
|0
|Пунтус Артём
|1
|0
|Дрос Кристиан
|1
|0
|Белоусов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
100%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
4
31%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
6
46%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Забито
15
4
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
50%
76-90
Пропущено
16
26
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
5
19%
16-30
2
13%
8
31%
31-45
4
25%
3
12%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
2
13%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1
Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Румыния - Австрия 0:1 Северная Ирландия - Австрия 0:1
Молдова
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1
Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Молдова 1:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 1
|28
|2.
|Шотландия
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 7
|21
|3.
|Израиль
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 19
|16
|4.
|Австрия
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 16
|16
|5.
|Фарерские острова
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|6.
|Молдова
|0:2 Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 28
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Шотландия
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Израиль
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Австрия
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|5.
|Фарерские острова
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|6.
|Молдова
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Прогнозы на матч Австрия 2:0 Молдова
Исход игры
Австрия
96.4% (135)
Ничья
2.1% (3)
Молдова
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.52% (79)
Меньше
41.48% (56)
Обе команды забьют
Да
20.74% (28)
Нет
79.26% (107)
Популярный счёт
2:0 Австрия
37.1% (52)
3:0 Австрия
33.6% (47)
3:1 Австрия
8.6% (12)
2:1 Австрия
5.7% (8)
1:0 Австрия
2.1% (3)
4:1 Австрия
2.1% (3)
4:0 Австрия
1.4% (2)
5:0 Австрия
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!