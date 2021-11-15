Триммель от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Разгонюк.

Удар Ионице с линии штрафной площади принял на себя Драгович.

Кочук от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.

Быструю контратаку провели австрийцы. Грюлль убежал к чужим воротам, но его удар Намашко сумел отбить в сторону.

Посмак у центрального круга ударил сзади по ногам Забитцера.

28' Кочук в центральном круге подтолкнул в спину Зайвальда.

26' На следующую подачу Триммеля от углового флага Намашко выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

25' Триммель от углового флага навесил к воротам, где подряд три удара Драговича соперники заблокировали.

24' Ульмер слева прорвался к воротам и заработал угловой удар.

23' Молдаванам по прежнему не удаётся хотя бы подержать мяч на чужой половине поля.

21' ГОЛ.

2:0.

ТРИММЕЛЬ. Дрос в штрафной выбил мяч у Арнаутовича, который отскочил к Триммелю. Кристофер справа от угла штрафной площади низом точно пробил в дальний угол.

20' Ситуация на поле не меняется. Австрийцы продолжают много времени проводить с мячом на чужой половине поля.

18' Линхарт на чужой половине поля нарушил правила в борьбе с Пунтусом.

17' У Шауба навес слева со штрафного получился слабым и гости выбили мяч от ворот.

16' Хозяева исполнили угловой удар. Молдаване мяч из штрафной площади выбили.

15' Опасный удар Грюлля с пятнадцати метров в левый угол Намашко сумел парировать.

14' Спатару слева прострелил к воротам, но замыкать эту передачу оказалось некому.

13' Забитцер перед чужой штрафной площадью подтолкнул Ионице.

12' Австрийцы легко переходят на чужую половину поля, активно используют в атаках фланги.

10' Первый выпад вперёд организовали гости. Навес Жардана справа соперники заблокировали.

9' Забитцер справа из пределов штрафной площади низом пробил рядом с дальней штангой.

8' Шауб слева забежал в офсайд.

7' Молдаване стараются прессинговать соперников, но это пока не приносит никаких результатов.

6' Австрийцы продолжают уверенно контролировать мяч на чужой половине поля.

4' ГОЛ.

1:0.

АРНАУТОВИЧ. Арнаутович получил мяч на линии штрафной площади справа от Триммеля и низом точно пробил в левый угол.

4' Гриллич слева навесил на Шауба к линии штрафной площади, у которого не получилась скидка на Арнаутовича.

3' Удар Грюлля слева с девятнадцати метров заблокировал Разгонюк.

2' Сборная Австрии играет в красных футболках и белых трусах, сборная Молдовы - в синей форме.