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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Чехия
FIFA #31
 
Позже

Стадион:
Эстония
FIFA #105

История личных встреч

Чехия
Эстония

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:6

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 3 0.43
Шик Патрик 2 0.29
Барак Антонин 2 0.29
Янкто Якуб 1 0.14
Гложек Адам 1 0.14
Пешек Якуб 1 0.14
Провод Лукас 1 0.14
Дарида Владимир 0 0
Новак Филип 0 0
Кадержабек Павел 0 0
Садилек Михал 0 0
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аниер Хенри 3 0.43
Сорга Эрик 3 0.43
Саппинен Рауно 1 0.14
Зенёв Сергей 1 0.14
Кяйт Маттиас 1 0.14
Лиландер Михаэл 0 0
Тенисте Тайо 0 0
Васильев Константин 0 0
Пури Сандер 0 0
Ващук Богдан 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барак Антонин 2 0
Зима Давид 2 0
Шик Патрик 0 1
Калаш Томаш 1 0
Янкто Якуб 1 0
Соучек Томаш 1 0
Садилек Михал 1 0
Гложек Адам 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйгус Карл 1 1
Аниер Хенри 2 0
Кууск Мяртен 2 0
Крейда Владислав 2 0
Пури Сандер 1 0
Аллику Рауно 1 0
Тамм Йоонас 1 0
Метс Кароль 1 0
Пикк Артур 1 0
Пюрг Хенрик 1 0
Кяйт Маттиас 1 0
Паскочи Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
2
20%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1
Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6 Чехия - Словакия 2:0 Чехия - Израиль 1:0 Германия - Чехия 1:0 Шотландия - Чехия 1:0
Эстония
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0
Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0 Эстония - Грузия 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 7 6 1 0 24 - 5 19
2. Уэльс Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
3. Чехия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
4. Эстония Заявка 7 1 1 5 9 - 19 4
5. Беларусь Заявка 8 1 0 7 7 - 24 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 4 4 0 0 17 - 2 12
2. Уэльс Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Эстония Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
5. Беларусь Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
3. Чехия Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Эстония Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
5. Беларусь Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 2 дня 16 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Чехия 100% (38)
    X 0% (0)
    Эстония 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Эстония
    1.09
    12.00
    38.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чехия - Эстония онлайн


    Прогнозы на матч Чехия - Эстония

    Исход игры
    Чехия
    100% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Эстония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    24.32% (9)
    Нет
    75.68% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Чехия
    47.4% (18)
    3:0 Чехия
    21.1% (8)
    3:1 Чехия
    13.2% (5)
    2:1 Чехия
    10.5% (4)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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