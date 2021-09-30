Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Дженерали Арена
История личных встреч
Чехия
Эстония
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соучек Томаш
|3
|0.43
|Шик Патрик
|2
|0.29
|Барак Антонин
|2
|0.29
|Янкто Якуб
|1
|0.14
|Гложек Адам
|1
|0.14
|Пешек Якуб
|1
|0.14
|Провод Лукас
|1
|0.14
|Дарида Владимир
|0
|0
|Новак Филип
|0
|0
|Кадержабек Павел
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аниер Хенри
|3
|0.43
|Сорга Эрик
|3
|0.43
|Саппинен Рауно
|1
|0.14
|Зенёв Сергей
|1
|0.14
|Кяйт Маттиас
|1
|0.14
|Лиландер Михаэл
|0
|0
|Тенисте Тайо
|0
|0
|Васильев Константин
|0
|0
|Пури Сандер
|0
|0
|Ващук Богдан
|0
|0
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барак Антонин
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Шик Патрик
|0
|1
|Калаш Томаш
|1
|0
|Янкто Якуб
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйгус Карл
|1
|1
|Аниер Хенри
|2
|0
|Кууск Мяртен
|2
|0
|Крейда Владислав
|2
|0
|Пури Сандер
|1
|0
|Аллику Рауно
|1
|0
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Пикк Артур
|1
|0
|Пюрг Хенрик
|1
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
2
20%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1
Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6 Чехия - Словакия 2:0 Чехия - Израиль 1:0 Германия - Чехия 1:0 Шотландия - Чехия 1:0
Эстония
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0
Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0 Эстония - Грузия 0:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|24 - 5
|19
|2.
|Уэльс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|3.
|Чехия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Эстония
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 24
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 2
|12
|2.
|Уэльс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Эстония
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
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Прогнозы на матч Чехия - Эстония
Исход игры
Чехия
100% (38)
Ничья
0% (0)
Эстония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
24.32% (9)
Нет
75.68% (28)
Популярный счёт
2:0 Чехия
47.4% (18)
3:0 Чехия
21.1% (8)
3:1 Чехия
13.2% (5)
2:1 Чехия
10.5% (4)
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