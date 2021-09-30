Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Под Горицом
История личных встреч
Черногория
Турция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|3
|0.33
|Бечирай Фатос
|3 (1)
|0.33
|Марушич Адам
|2
|0.22
|Томашевич Зарко
|1
|0.11
|Радунович Ристо
|1
|0.11
|Симич Марко
|1
|0.11
|Вукотич Илия
|1
|0.11
|Вуйнович Никола
|1
|0.11
|Косович Небойша
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|Йовович Владимир
|0
|0
|Осмаич Милутин
|0
|0
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|5 (3)
|0.56
|Чалханоглу Хакан
|3
|0.33
|Дервисоглу Халил
|3
|0.33
|Юндер Дженгиз
|2
|0.22
|Дурсун Сердар
|2
|0.22
|Туфан Озан
|2
|0.22
|Караман Кенан
|2
|0.22
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.22
|Язиджи Юсуф
|1
|0.11
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.11
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.11
|Демирал Мерих
|1
|0.11
|Йылмаз Рыдван
|0
|0
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|Мераш Умут
|0
|0
|Кекчю Оркун
|0
|0
Карточки
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савич Стефан
|3
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Вешович Марко
|1
|1
|Джюрджевич Урош
|2
|0
|Бечирай Фатос
|1
|0
|Божович Драшко
|1
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Йовович Владимир
|1
|0
|Лагатор Душан
|1
|0
|Вулай Кристиян
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
|Вуйнович Никола
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Туфан Озан
|1
|0
|Караман Кенан
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
4
40%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
14%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
43%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Забито
13
26
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
1
8%
6
23%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
4
31%
4
15%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
5
38%
7
27%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
8%
1
7%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0
Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Черногория - Беларусь 2:0
Турция
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1
Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2 РОССИЯ - Турция 1:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|31 - 8
|20
|2.
|Турция
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|25 - 15
|18
|3.
|Норвегия
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|4.
|Черногория
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|5.
|Латвия
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|3 - 40
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Турция
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|16 - 8
|9
|3.
|Норвегия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Черногория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
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Прогнозы на матч Черногория - Турция
Исход игры
Черногория
20% (7)
Ничья
22.9% (8)
Турция
57.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (19)
Меньше
44.12% (15)
Обе команды забьют
Да
76.47% (26)
Нет
23.53% (8)
Популярный счёт
1:2 Турция
42.9% (15)
1:1 Ничья
20% (7)
2:1 Черногория
8.6% (3)
0:1 Турция
8.6% (3)
0:2 Турция
5.7% (2)
1:0 Черногория
5.7% (2)
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