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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Гибралтар
FIFA #198
1:3
Конец матча

Стадион:
Латвия
FIFA #136
0'
1:0
7' Гол
Уолкер Лайам
1:1
25' Гол
Гутковский Владислав
28' Желтая карточка
Торилья Грэм
46' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
1:2
55' Гол
Робертс Улдрикис
66' Желтая карточка
Камеш Владимир
70' Желтая карточка
Ронан Киан
1:3
75' Гол
Кроллис Раймондс
80' Желтая карточка
Стич Рис
86' Желтая карточка
Карклиньш Кришс
90'+5
23
Колинг
Дэйл
4
Сержант
Джек
6
Уайзмэн
Скотт
14
Чиполина
Рой
16
Муэли
Айман
20
Бритто
Итан
22
Торилья
Грэм
5
Эннсли
Лу
11
Валарино
Джулиан
19
Де
Барр
Тиджей
10
Уолкер
Лайам
12
Озолс
Роберт
11
Савалниекс
Робертс
5
Черномордийс
Антонийс
4
Дубра
Каспар
13
Юрковскис
Райвис
16
Яунземс
Алвис
9
Кигурс
Мартиньш
18
Тарасов
Игорь
14
Цыганик
Андрей
22
Гутковский
Владислав
20
Робертс
Улдрикис
Гибралтар
5-3-2
Латвия
4-4-2

История личных встреч

Гибралтар
Латвия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
3:1
ТМС
1:0
ТМС
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стич Рис 2 (1) 0.2
Де Барр Тиджей 1 (1) 0.1
Уолкер Лайам 1 0.1
Торилья Грэм 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутковский Владислав 3 (1) 0.3
Робертс Улдрикис 2 0.2
Савалниекс Робертс 1 0.1
Кроллис Раймондс 1 0.1
Цыганик Андрей 1 0.1
Икаунекс Давис 1 0.1
Икауниекс Янис 1 0.1
Камеш Владимир 0 0
Дубра Каспар 0 0
Ошс Марцис 0 0
Юрковскис Райвис 0 0
Эмсис Эдуард 0 0

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стич Рис 2 0
Чиполина Джозеф 2 0
Муэли Айман 2 0
Голдвин Кайл 2 0
Эннсли Лу 2 0
Торилья Грэм 2 0
Де Барр Тиджей 2 0
Ронан Киан 2 0
Оливейро Джэйси 0 1
Понс Алан 1 0
Босио Джэймс 1 0
Джолли Итан 1 0
Барнетт Эрин 1 0
Бритто Итан 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камеш Владимир 4 0
Карклиньш Кришс 3 0
Гутковский Владислав 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Черномордийс Антонийс 2 0
Эмсис Эдуард 2 0
Фёдоров Владислав 2 0
Тарасов Игорь 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Озолс Роберт 1 0
Яунземс Алвис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 8
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

19
6
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
5%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
33%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
6
32%
1
17%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

24
9
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
22%
16-30
5
21%
1
11%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
3
33%
61-75
7
29%
29%
3
33%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

43
15
17 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
7%
2
13%
1-15
5
12%
2
13%
16-30
9
21%
3
20%
31-45
8
19%
1
7%
46-60
8
19%
4
27%
61-75
10
23%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1
Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Швейцария 1:6 Дания - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Грузия 2:3
Латвия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0
Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3 Латвия - Мальта 0:1 Фарерские острова - Латвия 1:1 Черногория - Латвия 1:1 Мальта - Латвия 1:1 Латвия - Андорра 0:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 10 7 2 1 33 - 8 23
2. Турция Заявка 10 6 3 1 27 - 16 21
3. Норвегия Заявка 10 5 3 2 15 - 8 18
4. Черногория Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
5. Латвия Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
6. Гибралтар Заявка 10 0 0 10 4 - 43 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. Турция Заявка 5 2 3 0 16 - 8 9
3. Норвегия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Черногория Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
5. Латвия Заявка 5 1 0 4 5 - 8 3
6. Гибралтар Заявка 5 0 0 5 1 - 19 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
2. Норвегия Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3. Голландия Заявка 5 2 2 1 13 - 7 8
4. Черногория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
5. Латвия Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
6. Гибралтар Заявка 5 0 0 5 3 - 24 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Гибралтар 4.3% (6)
X 6.4% (9)
Латвия 89.3% (125)
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Прогнозы на матч Гибралтар 1:3 Латвия

Исход игры
Гибралтар
4.3% (6)
Ничья
6.4% (9)
Латвия
89.3% (125)
Тотал 2.5
Больше
38.52% (52)
Меньше
61.48% (83)
Обе команды забьют
Да
36.3% (49)
Нет
63.7% (86)
Популярный счёт
0:2 Латвия
35.7% (50)
0:1 Латвия
16.4% (23)
1:2 Латвия
16.4% (23)
1:3 Латвия
8.6% (12)
0:3 Латвия
6.4% (9)
1:1 Ничья
5.7% (8)
2:1 Гибралтар
2.9% (4)
0:4 Латвия
1.4% (2)
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