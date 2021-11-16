Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
1:3
Конец матча
Стадион: Виктория (Гибралтар)
1:0
7' ГолУолкер Лайам
1:1
25' ГолГутковский Владислав
28' Желтая карточкаТорилья Грэм
46' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
1:2
55' ГолРобертс Улдрикис
66' Желтая карточкаКамеш Владимир
70' Желтая карточкаРонан Киан
1:3
75' ГолКроллис Раймондс
80' Желтая карточкаСтич Рис
86' Желтая карточкаКарклиньш Кришс
23
Колинг
Дэйл
14
Чиполина
Рой
16
Муэли
Айман
20
Бритто
Итан
22
Торилья
Грэм
10
Уолкер
Лайам
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
-
16 Муэли АйманЗащитник
-
20 Бритто ИтанЗащитник
-
22 Торилья ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Уолкер ЛайамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Банда БрэдлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Барнетт ЭринЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ронан КианПолузащитник
-
18 Винет ДжеронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Стич РисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
- Основной состав
-
12 Озолс РобертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Зюзин АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казакевич Дайнис
Ход матча
7'
1:0
25'
28'
46'
55'
1:2
66'
67'
70'
75'
80'
86'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Гибралтар
Латвия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стич Рис
|2 (1)
|0.2
|Де Барр Тиджей
|1 (1)
|0.1
|Уолкер Лайам
|1
|0.1
|Торилья Грэм
|0
|0
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутковский Владислав
|3 (1)
|0.3
|Робертс Улдрикис
|2
|0.2
|Савалниекс Робертс
|1
|0.1
|Кроллис Раймондс
|1
|0.1
|Цыганик Андрей
|1
|0.1
|Икаунекс Давис
|1
|0.1
|Икауниекс Янис
|1
|0.1
|Камеш Владимир
|0
|0
|Дубра Каспар
|0
|0
|Ошс Марцис
|0
|0
|Юрковскис Райвис
|0
|0
|Эмсис Эдуард
|0
|0
Карточки
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стич Рис
|2
|0
|Чиполина Джозеф
|2
|0
|Муэли Айман
|2
|0
|Голдвин Кайл
|2
|0
|Эннсли Лу
|2
|0
|Торилья Грэм
|2
|0
|Де Барр Тиджей
|2
|0
|Ронан Киан
|2
|0
|Оливейро Джэйси
|0
|1
|Понс Алан
|1
|0
|Босио Джэймс
|1
|0
|Джолли Итан
|1
|0
|Барнетт Эрин
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камеш Владимир
|4
|0
|Карклиньш Кришс
|3
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Черномордийс Антонийс
|2
|0
|Эмсис Эдуард
|2
|0
|Фёдоров Владислав
|2
|0
|Тарасов Игорь
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Озолс Роберт
|1
|0
|Яунземс Алвис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 8
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
19
6
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
5%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
33%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
6
32%
1
17%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
24
9
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
22%
16-30
5
21%
1
11%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
3
33%
61-75
7
29%
29%
3
33%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
43
15
17 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
7%
2
13%
1-15
5
12%
2
13%
16-30
9
21%
3
20%
31-45
8
19%
1
7%
46-60
8
19%
4
27%
61-75
10
23%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1
Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Швейцария 1:6 Дания - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Грузия 2:3
Латвия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0
Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3 Латвия - Мальта 0:1 Фарерские острова - Латвия 1:1 Черногория - Латвия 1:1 Мальта - Латвия 1:1 Латвия - Андорра 0:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 8
|23
|2.
|Турция
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|27 - 16
|21
|3.
|Норвегия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|4.
|Черногория
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|5.
|Латвия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|10
|0
|0
|10
|4 - 43
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Турция
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|16 - 8
|9
|3.
|Норвегия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Черногория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 19
|0
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Прогнозы на матч Гибралтар 1:3 Латвия
Исход игры
Гибралтар
4.3% (6)
Ничья
6.4% (9)
Латвия
89.3% (125)
Тотал 2.5
Больше
38.52% (52)
Меньше
61.48% (83)
Обе команды забьют
Да
36.3% (49)
Нет
63.7% (86)
Популярный счёт
0:2 Латвия
35.7% (50)
0:1 Латвия
16.4% (23)
1:2 Латвия
16.4% (23)
1:3 Латвия
8.6% (12)
0:3 Латвия
6.4% (9)
1:1 Ничья
5.7% (8)
2:1 Гибралтар
2.9% (4)
0:4 Латвия
1.4% (2)
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