Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Билино Поле
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Украина
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьянич Миралем
|2 (1)
|0.29
|Превляк Смаил
|2
|0.29
|Менало Лука
|2
|0.29
|Стеванович Мирослав
|1
|0.14
|Джеко Эдин
|1
|0.14
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.14
|Гояк Амер
|0
|0
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|3
|0.43
|Ярмоленко Андрей
|2
|0.29
|Мораес Жуниор
|1
|0.14
|Шапаренко Николай
|1
|0.14
|Сикан Даниил
|1
|0.14
|Цыганков Виктор
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Прчич Саньин
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чивич Эльдар
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
|Ахмедходжич Анел
|1
|0
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миколенко Виталий
|1
|1
|Зинченко Александр
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Соболь Эдуард
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:1 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3
Украина
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1
Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4 Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1 Голландия - Украина 3:2 Украина - Кипр 4:0 Украина - Северная Ирландия 1:0 Украина - Бахрейн 1:1 Украина - Казахстан 1:1 Украина - Финляндия 1:1 Франция - Украина 1:1 Германия - Украина 3:1 Польша - Украина 2:0 Украина - Испания 1:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Финляндия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|3.
|Украина
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|9 - 8
|9
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|5.
|Казахстан
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 20
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 2
|8
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|3.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Украина
Исход игры
Босния и Герцеговина
8.9% (4)
Ничья
35.6% (16)
Украина
55.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
50% (18)
Меньше
50% (18)
Обе команды забьют
Да
88.89% (32)
Нет
11.11% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (14)
1:2 Украина
22.2% (10)
0:1 Украина
6.7% (3)
2:1 Босния и Герцеговина
6.7% (3)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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