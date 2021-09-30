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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Босния и Герцеговина
FIFA #56
 
Позже

Стадион:
Украина
FIFA #26

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Украина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьянич Миралем 2 (1) 0.29
Превляк Смаил 2 0.29
Менало Лука 2 0.29
Стеванович Мирослав 1 0.14
Джеко Эдин 1 0.14
Ахмедходжич Анел 1 0.14
Гояк Амер 0 0
Демирович Эрмедин 0 0
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 3 0.43
Ярмоленко Андрей 2 0.29
Мораес Жуниор 1 0.14
Шапаренко Николай 1 0.14
Сикан Даниил 1 0.14
Цыганков Виктор 0 0
Караваев Александр 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Прчич Саньин 1 0
Гояк Амер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Чивич Эльдар 1 0
Саничанин Синиша 1 0
Ахмедходжич Анел 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миколенко Виталий 1 1
Зинченко Александр 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Кривцов Сергей 1 0
Марлос Ромеро 1 0
Бущан Георгий 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Соболь Эдуард 1 0
Матвиенко Николай 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:1 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3
Украина
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1
Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4 Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1 Голландия - Украина 3:2 Украина - Кипр 4:0 Украина - Северная Ирландия 1:0 Украина - Бахрейн 1:1 Украина - Казахстан 1:1 Украина - Финляндия 1:1 Франция - Украина 1:1 Германия - Украина 3:1 Польша - Украина 2:0 Украина - Испания 1:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 7 4 3 0 16 - 3 15
2. Финляндия Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
3. Украина Заявка 7 1 6 0 9 - 8 9
4. Босния и Герцеговина Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
5. Казахстан Заявка 8 0 3 5 5 - 20 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 4 2 2 0 12 - 2 8
2. Украина Заявка 4 0 4 0 4 - 4 4
3. Финляндия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Босния и Герцеговина Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
5. Казахстан Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Финляндия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Босния и Герцеговина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
4. Украина Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Казахстан Заявка 4 0 2 2 3 - 12 2
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Украина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Босния и Герцеговина 8.9% (4)
    X 35.6% (16)
    Украина 55.6% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Украина
    5.00
    3.78
    1.86
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Босния и Герцеговина - Украина онлайн


    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Украина

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    8.9% (4)
    Ничья
    35.6% (16)
    Украина
    55.6% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (32)
    Нет
    11.11% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (14)
    1:2 Украина
    22.2% (10)
    0:1 Украина
    6.7% (3)
    2:1 Босния и Герцеговина
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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