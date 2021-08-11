Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
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Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
История личных встреч
Уэльс
Бельгия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэйл Гарет
|3 (2)
|0.43
|Ремзи Аарон
|3 (1)
|0.43
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.29
|Уилсон Гарри
|1
|0.14
|Дэвис Бен
|1
|0.14
|Уильямс Неко
|1
|0.14
|Мур Киффер
|1
|0.14
|Робертс Коннор II
|1
|0.14
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|0.71
|Ванакен Ханс
|3
|0.43
|Бентеке Кристиан
|2
|0.29
|Прат Деннис
|2
|0.29
|Азар Торган
|2
|0.29
|Троссар Леандро
|2
|0.29
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.14
|Карраско Янник
|1
|0.14
|Докю Жереми
|1
|0.14
|Азар Эден
|1
|0.14
|Бачуайи Миши
|1
|0.14
|Салемакерс Алексис
|1
|0.14
|Витсель Аксель
|1
|0.14
|Фокет Томас
|1
|0.14
|Мёнье Тома
|0
|0
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор II
|1
|1
|Мур Киффер
|2
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Гантер Кристофер
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Robert Page
|1
|0
|Аллен Джо
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Моррелл Джозефф
|1
|0
|Томас Сорба
|1
|0
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вертонген Ян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
38%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
1
13%
2
12%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
4
29%
3
13%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
2
14%
5
21%
61-75
4
29%
3
13%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0
Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0 Уэльс - США 0:0 Болгария - Уэльс 0:1 Ирландия - Уэльс 0:0
Бельгия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1
Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1 Бельгия - Уэльс 3:1 Бельгия - Дания 4:2 Бельгия - Англия 2:0 Бельгия - Швейцария 2:1 Исландия - Бельгия 1:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|24 - 5
|19
|2.
|Уэльс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|3.
|Чехия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Эстония
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 24
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 2
|12
|2.
|Уэльс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Эстония
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
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Прогнозы на матч Уэльс - Бельгия
Исход игры
Уэльс
0% (0)
Ничья
8.6% (3)
Бельгия
91.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (22)
Меньше
35.29% (12)
Обе команды забьют
Да
73.53% (25)
Нет
26.47% (9)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
45.7% (16)
0:2 Бельгия
20% (7)
1:3 Бельгия
14.3% (5)
1:1 Ничья
8.6% (3)
0:1 Бельгия
5.7% (2)
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