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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Уэльс
FIFA #19
 
Позже

Стадион:
Бельгия
FIFA #1

История личных встреч

Уэльс
Бельгия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
3:1
Е2
3:1
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
0:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэйл Гарет 3 (2) 0.43
Ремзи Аарон 3 (1) 0.43
Джеймс Дэниэл 2 0.29
Уилсон Гарри 1 0.14
Дэвис Бен 1 0.14
Уильямс Неко 1 0.14
Мур Киффер 1 0.14
Робертс Коннор II 1 0.14
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 5 (1) 0.71
Ванакен Ханс 3 0.43
Бентеке Кристиан 2 0.29
Прат Деннис 2 0.29
Азар Торган 2 0.29
Троссар Леандро 2 0.29
Де Брёйне Кевин 1 0.14
Карраско Янник 1 0.14
Докю Жереми 1 0.14
Азар Эден 1 0.14
Бачуайи Миши 1 0.14
Салемакерс Алексис 1 0.14
Витсель Аксель 1 0.14
Фокет Томас 1 0.14
Мёнье Тома 0 0
Алдервейрельд Тоби 0 0
Янузай Аднан 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор II 1 1
Мур Киффер 2 0
Ампаду Этан 2 0
Гантер Кристофер 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Robert Page 1 0
Аллен Джо 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Моррелл Джозефф 1 0
Томас Сорба 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертонген Ян 2 0
Лукаку Ромелу 2 0
Витсель Аксель 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Азар Торган 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Салемакерс Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
38%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
1
13%
2
12%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
4
29%
3
13%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
2
14%
5
21%
61-75
4
29%
3
13%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0
Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0 Уэльс - США 0:0 Болгария - Уэльс 0:1 Ирландия - Уэльс 0:0
Бельгия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1
Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1 Бельгия - Уэльс 3:1 Бельгия - Дания 4:2 Бельгия - Англия 2:0 Бельгия - Швейцария 2:1 Исландия - Бельгия 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 7 6 1 0 24 - 5 19
2. Уэльс Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
3. Чехия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
4. Эстония Заявка 7 1 1 5 9 - 19 4
5. Беларусь Заявка 8 1 0 7 7 - 24 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 4 4 0 0 17 - 2 12
2. Уэльс Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Эстония Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
5. Беларусь Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
3. Чехия Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Эстония Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
5. Беларусь Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Уэльс 0% (0)
    X 8.6% (3)
    Бельгия 91.4% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Бельгия
    3.74
    3.59
    2.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уэльс - Бельгия онлайн


    Прогнозы на матч Уэльс - Бельгия

    Исход игры
    Уэльс
    0% (0)
    Ничья
    8.6% (3)
    Бельгия
    91.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (22)
    Меньше
    35.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    73.53% (25)
    Нет
    26.47% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Бельгия
    45.7% (16)
    0:2 Бельгия
    20% (7)
    1:3 Бельгия
    14.3% (5)
    1:1 Ничья
    8.6% (3)
    0:1 Бельгия
    5.7% (2)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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