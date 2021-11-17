Угловой на правом фланге накоротке разыграли аргентинцы, но ничего хорошего из этого не получилось - Фабиньо сумел чисто отобрать мяч.

Алекс Сандро на своём левом фланге в районе центральной линии жестковато сфолил против соперника, но на жёлтую карточку этот эпизод не тянул.

С левого края у бразильцев прострельная передача прошла на дальний край штрафной площади на свободного Винисиуса Жуниора, который подмостил себе мяч под правую ногу, но пробил прямо в Мартинеса.

В ответной атаке после прострела с правого фланга следовал удар по воротам со средней дистанции под перекладину, но слабовато, и Алиссон легко мяч поймал.

Двойная замена в составе сборной Аргентины произошла в перерыве матча: на поле появились Лукас Мартинес и Хоакин Корреа, которые поменяли Леандро Паредеса и Лаутаро Мартинеса.

Рафинья в контратаке тащил мяч по правому краю в чужой штрафной площади, но в дриблинге ему преуспеть не удалось - мяч потерян.

Пакета теперь пытался прорваться в атаку бразильцев по левому флангу, но в жёстком и чистом подкате достали его соперники.

Активней на старте второго тайма выглядят бразильцы. Аргентинцам также стоило бы прибавить - они всё-таки на глазах родной публики играют.

Ромеро в середине поля потерял позицию, из-за чего был вынужден откровенно руками задерживать убегающего Кунью, что наказуемо жёлтой карточкой.

Мышечное повреждение имеется у Ромеро - держится он за заднюю поверхность бедра, а это практически гарантирует скорую вынужденную замену.

Рафинья решил пробить со штрафного удара метров с 34. Очень оптимистичное решение, но мяч был пущен бразильским нападающим лишь на трибуны.

Молина подключился к атаке аргентинцев по правому флангу, но до мяча добраться там не сумел, лишь нарушив правила против одного из соперников.

В последние годы очные матчи между сборными Аргентины и Бразилии получаются малорезультативными, и эта встреча, увы, продолжает данную тенденцию. Голевых моментов мы практически не видим.

Тите пока что с заменами не торопится, хотя за кромкой поля уже активно разогреваются некоторые из его "джокеров". Посмотрим, какой ход он сделает первым, и когда это произойдёт.

Корреа затащил мяч на правый край штрафной площади гостей, откуда пытался пробить посильнее, но максимально плотно против соперника отыграл Фабиньо, блокировав его попытку.

Де Пауль жестковато сыграл в центре поля против Пакета. По мнению арбитра, нарушения правил в этом эпизоде не было, хотя бразильцу потребовалась помощь.

Винисиус Жуниор прорывался по левому флангу в атаку, но его хоккейным силовым приёмом встретил Песселья, за что получил жёлтую карточку.

ОПАСНО! Отбились после подачи стандарта аргентинцы, но с подбора Фред опасно пробивал метров с 24 - перекладина спасла ворота сборной Аргентины!

Аргентинцы в ответной атаке заработали угловой на левом фланге. Подача следовала в район линии вратарской площади в направлении Отаменди, но пробить в борьбе тому всё же не позволили.

Хорошую интенсивную игру показывают обе команды, стараясь не задерживаться в середине поля, но голов, по-прежнему, нет.

Кунья и де Пауль в середине поля немного завелись, обменявшись "парой ласковых", но всё закончилось тихо и мирно. Арбитр решил, что жёлтыми карточками никого наказывать не стоит.

Данило подключился к атаке по правому флангу, откуда остро простреливал на дальнюю штангу, но там немного не хватило Кунье, чтобы в падении сыграть на замыкании.

Шикарным финтом не левом фланге атаки обыграл соперника Винисиус Жуниор, после чего прострелил в штрафную площадку на Пакета, но удар последнего в касание блокировали аргентинские защитники.

Вроде бы зреет гол в последние минуты. Очень не хотелось бы, чтобы поединок с такой вывеской завершился нулевой ничьей.

Ди Мария обокрал соперника в середине поля, но при этом подыграл себе рукой, что не осталось без внимания главного арбитра.

После прострела с левого фланга Ло Чельсо пытался заработать пенальти, практически бросившись под ноги Фреду. Арбитр вполне справедливо зафиксировал фол в пользу сборной Бразилии.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Пока что без голов в Сан-Хуане. Отдыхаем...

45' Мартинес падал в борьбе с Фредом в штрафной площади, но на пенальти это не похоже.

45' После навеса из глубины поля неуверенно на выходе сыграл Алиссон, из-за чего обеспечил себе неприятности со здоровьем, столкнувшись с ногой Отаменди. Надо оказать вратарь гостей медпомощь.

45' После очередного фола в середине поля небольшой конфликт возник между Пакета и Паредесом, и арбитр решил, что пришла пора всё-таки гасить страсти "горчичниками" - оба игрока наказаны.

45' 2 минуты компенсировано.

44' Подача следовала со стандарта в направлении Ромеро, которой проиграл борьбу в воздухе Милитао, да ещё и офсайд зафиксирован у аргентинского центрального защитника.

43' На левом фланге атаки сбили Мартинеса. Сейчас может быть опасность во владениях гостей после подачи стандартного положения.

42' А теперь де Пауль жестковато на чужой половине поля нарушил правила против Фреда. Удивительно, что счёт по жёлтым карточкам в этом матче также остаётся - 0:0.

41' Де Пауль в ответной атаке с дальней дистанции из-под соперника коварно пробивал в правый нижний угол, и Алиссон с большим трудом в броске сумел парировать мяч в сторону.

40' Винисиус Жуниор плотно пробил по воротам метров с 25-ти, но мяч полетел практически по центру ворот, поэтому Мартинес сумел справиться с угрозой.

39' Вынужден сейчас бегать по полю Рафинья с бинтами по рту. Никак не удаётся остановить кровотечение футболисту на губе.

38' Угловой на левом фланге заработали аргентины. Мяч был разыгран накоротке, но вскоре потеряли его «небесно-голубые».

37' Ближе к концу первого тайма игровой темп начал падать. Усталость уже начинают ощущать главные действующие лица встречи.

36' Судьи VAR проверили отмашку Отаменди на предмет красной карточки, но такой фол тянул только на "горчичник". А жёлтые карточки, как известно, с подачи видеоассистентов не показываются.

35' А вот и первая кровь в матче появилась! Отаменди локтем отмахнулся от Рафиньи, разбив тому губу. Арбитр пропустил этот эпизод, что никак нельзя занести ему в актив.

34' Месси прорывался вперёд, и в полукружии штрафной площади падал вместе с защитником в стыке. Арбитр дал свисток в пользу сборной Бразилии. Аргентинцы, включая Месси, просто в ярости.

33' Подача углового с правого фланга у аргентинцев получилась неважной, и Алиссон легко забрал мяч на выходе.

32' Мартинес врывался на правый край штрафной площади, откуда пытался посильнее пробить по воротам, но Милитао успел выставить ногу, отбив мяч на угловой.

31' Фабиньо в середине поля поймал на бедро Паредеса, и арбитр очень разозлился этому, пояснив нарушителю, что в следующий раз жёлтой карточки ему не избежать.

30' Рафинья теперь пытался обострить игру на правом фланге атаки сборной Бразилии за счёт дриблинга, но Акунья классно оттеснил его корпусом от мяча, позволив игровому снаряду выкатиться за лицевую линию.

29' Ло Чельсо падал неподалёку от чужой штрафной площади в борьбе с защитником, но свисток судьи молчит. Публика на трибунах, разумеется, недовольна.

28' Рафинья с правого фланга атаки сместился в центр, после чего пробивал по воротам, метров с 27-ми, метя в дальний верхний угол, но промахнулся.

27' Серия ошибок в середине поля. Снова игра пошла несколько сумбурной.

26' Со стороны Мартинеса нарушены правила в середине поля. Форвард миланского "Интера" недоволен, и между ним и судьёй состоялся непродолжительный разговор.

25' Ди Мария с правого фланга прострелил в полукружие штрафной площади на Месси, который заряжал со своей левой ноги, но под мяч успел броситься один из бразильских защитников.

24' В другую сторону теперь по правому флангу мчался Кунья, который прошёл двух соперников, но арбитр решил, что нападающий помогал себе руками, из-за чего дал свисток. Тите просто в гневе.

23' Месси впервые в этом матче набирал максимальную скорость, прорываясь по правому флангу вперёд, но Фабиньо сумел выбить мяч из-под ног соперника в аут.

22' Аргентинцы ответили фланговой атакой, откуда следовала подача в центр, но мяч стал достаточно простой добычей для Алиссона, который с удовольствием воспользовался возможностью размяться.

21' Отобрали мяч в середине поля бразильцы, после чего Кунья тут же с 60-ти метров пробивал по воротам, заметив, что Мартинес далековато вышел из ворот, но перелетел мяч через перекладину после удара бразильца.

20' На левом фланге в глубине поля теперь штрафной удар заработали "альбиселесте". На этот раз команда Лионеля Скалони решила не подавать мяч в штрафную площадку, а просто разыграть его накоротке.

19' В контратаку гостей проникающая вертикальная передача прошла на ход Винисиусу Жуниору, который под прессингом двух соперников пробивал с 17-ти метров, но в створ ворот немного не попал.

18' Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали аргентинцы. Подача со стандарта следовала на дальний край штрафной площади, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за пределы поля.

17' Вышел из себя Винисиус Жуниор после предыдущего эпизода, начав пытаться бросаться на Ромеро, но тот абсолютно флегматично отреагировал на такие действия соперника. Арбитр устно призвал бразильца успокоиться и продолжать встречу.

16' Снова Винисиус по левому флангу мчался в атаку с мячом, но Ромеро жёстким приёмом заставил катиться кубарем нападающего "Реала". Арбитр считает, что сыграно было в рамках правил.

15' Кунья и Винисиус Жуниор вдвоём мчались в контратаку гостей, но последний сплоховал, на полном ходу врываясь на левый край штрафной площади, выпустив мяч за лицевую линию.

14' Первый угловой в матче на правом фланге заработали хозяева поля. Последовала подача на ближнюю штангу, но там всё было под контролем бразильских защитников.

13' Постепенно стихает стартовый сумбур, и команды получают возможность уже достаточно спокойно пасоваться поперёк поля в средней зоне.

12' Теперь де Пауль в подкате срезал Алекса Сандро. Это уже было грубее, но уругвайский рефери пока что не торопится расчехлять свой карман.

11' Де Пауль прорывался по правому флангу с мячом в атаку, но под прессингом опекуна выпустил мяч за лицевую линию. Активен Родриго на первых минутах, но полезного пока мало что получается.

10' Несмотря на то, что в атаке пока что у обеих команд ничего интересного не получается, у вратарей всё равно есть работа, так как защитники регулярно отыгрывают назад.

8' Пока что мы не видим грубости на поле. Если и нарушают правила футболисты, то делают это достаточно аккуратно, не давая повода судье для демонстрации жёлтой карточки.

7' Продолжается на поле много беготни, которая вынуждает соперников просто бить мяч вперёд наудачу, чтобы обезопасить себя от возможной обрезки.

6' Оба тренера уже у кромки поля активно жестикулируют, постоянно что-то подсказывая своим подопечным. Все действующие лица в работе, понимая огромную цену этого матча в плане исторической принципиальности.

5' Много сумбура пока что в середине поля. Комбинационная игра пока что ни у кого не получается из-за слишком активного прессинга со стороны соперников.

4' Довели мяч до правого фланга атаки бразильцы, где упустили мяч за боковую линию. Сразу после этого команда Тите активно включила командный прессинг.

3' Пакета в середине поля уже жёстко сыграл против де Пауля. Последний с трудом поднялся с газона с гримасой боли на лице. Но от медицинской помощи аргентинец всё-таки отказался.

2' Переполненный стадион в Сан-Хуане. Потрясающая атмосфера на матче. Должно быть очень горячо, несмотря на то, что обеим командам ничего не угрожает в турнирном плане - они всё равно будут яростно биться за победу.