Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Аргентина
Бразилия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|6 (2)
|0.5
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.42
|Гонсалес Николас
|2
|0.17
|Корреа Хоакин
|2
|0.17
|Паредес Леандро
|1
|0.08
|Де Пауль Родриго
|1
|0.08
|Ди Мария Анхель
|1
|0.08
|Корреа Анхель
|1
|0.08
|Ромеро Кристиан
|1
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Дибала Пауло
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|7 (3)
|0.58
|Фирмино Роберто
|3
|0.25
|Ришарлисон
|3
|0.25
|Рафинья Диас
|2
|0.17
|Рибейро Эвертон
|2
|0.17
|Маркиньос Маркос
|2
|0.17
|Пакета Лукас
|2
|0.17
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.17
|Антони
|1
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.08
|Мело Артур
|1
|0.08
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
1
10%
5
42%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
14
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
3
30%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
1
10%
2
14%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
20
26
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
5
25%
3
12%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
6
30%
3
12%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
4
20%
7
27%
61-75
2
10%
7
27%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0
Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Уругвай 2:2
Бразилия
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3
Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 4
|34
|2.
|Аргентина
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|3.
|Эквадор
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|4.
|Уругвай
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 17
|16
|6.
|Чили
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|7.
|Перу
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 19
|14
|8.
|Боливия
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|9.
|Парагвай
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 18
|12
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Эквадор
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Уругвай
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Чили
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Боливия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|8.
|Колумбия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Колумбия
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|5.
|Чили
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|6.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 9
|5
|7.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|8.
|Эквадор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|9.
|Боливия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 21
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 14
|0
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Прогнозы на матч Аргентина - Бразилия
Исход игры
Аргентина
35.1% (13)
Ничья
48.6% (18)
Бразилия
16.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (16)
Меньше
54.29% (19)
Обе команды забьют
Да
88.57% (31)
Нет
11.43% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (15)
2:1 Аргентина
27% (10)
0:1 Бразилия
8.1% (3)
2:2 Ничья
5.4% (2)
1:2 Бразилия
5.4% (2)
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