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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Аргентина
FIFA #6
 
Позже
Бразилия
FIFA #2

История личных встреч

Аргентина
Бразилия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

КА
1:0
ТМС
0:1
КА
2:0
ТМС
1:0
ТМС
0:1
ОМЮА
3:0
ОМЮА
1:1
ТМС
2:0
ММ
2:1
ММ
2:1
ММ
3:4
ТМС
2:0
ТМС
0:0
ТМС
1:0
ЧМОМ
1:3
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 6 (2) 0.5
Мартинес Лаутаро 5 0.42
Гонсалес Николас 2 0.17
Корреа Хоакин 2 0.17
Паредес Леандро 1 0.08
Де Пауль Родриго 1 0.08
Ди Мария Анхель 1 0.08
Корреа Анхель 1 0.08
Ромеро Кристиан 1 0.08
Ло Чельсо Джовани 0 0
Дибала Пауло 0 0
Молина Науэль 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 7 (3) 0.58
Фирмино Роберто 3 0.25
Ришарлисон 3 0.25
Рафинья Диас 2 0.17
Рибейро Эвертон 2 0.17
Маркиньос Маркос 2 0.17
Пакета Лукас 2 0.17
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.17
Антони 1 0.08
Коутиньо Филиппе 1 0.08
Мело Артур 1 0.08
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0
Фред Сантос 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 0
Паредес Леандро 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Тальяфико Николас 1 0
Дибала Пауло 1 0
Окампос Лукас 1 0
Песселья Херман 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Фред Сантос 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Силва Тьяго 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Пакета Лукас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
1
10%
5
42%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
3
30%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
1
10%
2
14%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

20
26
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
5
25%
3
12%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
6
30%
3
12%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
4
20%
7
27%
61-75
2
10%
7
27%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0
Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Уругвай 2:2
Бразилия
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3
Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 12 11 1 0 27 - 4 34
2. Аргентина Заявка 12 8 4 0 20 - 6 28
3. Эквадор Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
4. Уругвай Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
5. Колумбия Заявка 13 3 7 3 16 - 17 16
6. Чили Заявка 13 4 4 5 15 - 14 16
7. Перу Заявка 13 4 2 7 13 - 19 14
8. Боливия Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
9. Парагвай Заявка 13 2 6 5 9 - 18 12
10. Венесуэла Заявка 13 2 1 10 8 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Чили Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Боливия Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
8. Колумбия Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Парагвай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
4. Уругвай Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
5. Чили Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
6. Парагвай Заявка 6 1 2 3 2 - 9 5
7. Перу Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
8. Эквадор Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
9. Боливия Заявка 7 0 2 5 5 - 21 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 2 дня 16 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Аргентина 35.1% (13)
    X 48.6% (18)
    Бразилия 16.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Бразилия
    2.61
    3.30
    3.16
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аргентина - Бразилия онлайн


    Прогнозы на матч Аргентина - Бразилия

    Исход игры
    Аргентина
    35.1% (13)
    Ничья
    48.6% (18)
    Бразилия
    16.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    88.57% (31)
    Нет
    11.43% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (15)
    2:1 Аргентина
    27% (10)
    0:1 Бразилия
    8.1% (3)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
    1:2 Бразилия
    5.4% (2)
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