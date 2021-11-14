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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Боливия
FIFA #78
 
Позже
Уругвай
FIFA #15

История личных встреч

Боливия
Уругвай

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ОМЮА
4:2
КА
0:2
ОМЮА
4:2
ОМЮА
0:2
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
4:2
ЧМОМ
2:2
ЧМОМ
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Марсело 8 (2) 0.62
Арсэ Хуан Карлос 1 0.08
Бехарано Диего 1 0.08
Рамальо Родриго 1 0.08
Сауседо Фернандо 1 0.08
Сеспедес Борис 1 0.08
Вильярроэль Мойзес II 1 0.08
Вака Рамиро 1 0.08
Абрего Виктор 1 0.08
Фернандес Роберто II 1 0.08
Флорес Хорхе 0 0
Чумасеро Алехандро 0 0
Сааведра Эрвин 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 5 (4) 0.38
Де Арраскаэта Джорджиан 3 (1) 0.23
Кавани Эдинсон 1 0.08
Перейро Гастон 1 0.08
Вальверде Федерико 1 0.08
Макси Гомес 1 0.08
Нуньес Дарвин 1 0.08
Альварес Агустин 1 0.08
Нандес Найтан 0 0
Весино Матиас 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Родригес Брайан II 0 0

Карточки

Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джузино Эдриан 4 0
Хустиниано Леонель 3 0
Вильярроэль Мойзес II 3 0
Альгараньяс Кармело 1 1
Вака Хенри 1 1
Рамальо Родриго 2 0
Сааведра Эрвин 2 0
Карраско Хосе 2 0
Флорес Хорхе 1 0
Бехарано Диего 1 0
Морено Марсело 1 0
Арсэ Хуан Карлос 1 0
Монтеро Ронни 1 0
Кампос Джасмани 1 0
Торрес Сауль 1 0
Бехарано Данни 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Рибера Оскар 1 0
Вальверде Габриэль 1 0
Вака Рамиро 1 0
Хакин Луис II 1 0
Гонсалес Франц 1 0
Эноумба Марк 1 0
Сабала Леонардо 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Касерес Мартин 3 0
Нандес Найтан 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Коатес Себастьян 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Годин Диего 1 0
Родригес Джонатан 1 0
Весино Матиас 1 0
Хименес Хосе 1 0
Макси Гомес 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
42%
3
43%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

20
6
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
20%
1
17%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
2
33%
31-45
2
10%
2
33%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
1
5%
1
17%
76-90

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
6%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
7
39%
5
36%
76-90

Пропущено

27
18
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
15%
3
17%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
3
11%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Боливия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Перу - Боливия 3:0 Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0
Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2 Боливия - Колумбия 1:1 Боливия - Аргентина 1:4 Боливия - Уругвай 0:2 Чили - Боливия 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Чили - Боливия 1:1 Боливия - Венесуэла 3:1 Эквадор - Боливия 2:1 Чили - Боливия 2:1 Парагвай - Боливия 2:2 Боливия - Эквадор 2:3 Боливия - Аргентина 1:2 Бразилия - Боливия 5:0
Уругвай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уругвай - Аргентина 0:1 Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0
Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2 Венгрия - Уругвай 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 12 11 1 0 27 - 4 34
2. Аргентина Заявка 12 8 4 0 20 - 6 28
3. Эквадор Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
4. Уругвай Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
5. Колумбия Заявка 13 3 7 3 16 - 17 16
6. Чили Заявка 13 4 4 5 15 - 14 16
7. Перу Заявка 13 4 2 7 13 - 19 14
8. Боливия Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
9. Парагвай Заявка 13 2 6 5 9 - 18 12
10. Венесуэла Заявка 13 2 1 10 8 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Чили Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Боливия Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
8. Колумбия Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Парагвай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
4. Уругвай Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
5. Чили Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
6. Парагвай Заявка 6 1 2 3 2 - 9 5
7. Перу Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
8. Эквадор Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
9. Боливия Заявка 7 0 2 5 5 - 21 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боливия - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 2 дня 16 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Боливия 6.3% (2)
    X 21.9% (7)
    Уругвай 71.9% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боливия
    Ничья
    Уругвай
    3.98
    3.50
    2.12
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Боливия - Уругвай онлайн


    Прогнозы на матч Боливия - Уругвай

    Исход игры
    Боливия
    6.3% (2)
    Ничья
    21.9% (7)
    Уругвай
    71.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (16)
    Меньше
    48.39% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    70.97% (22)
    Нет
    29.03% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Уругвай
    40.6% (13)
    0:1 Уругвай
    21.9% (7)
    1:1 Ничья
    18.8% (6)
    1:3 Уругвай
    6.3% (2)
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