Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Боливия
Уругвай
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боливия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Марсело
|8 (2)
|0.62
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0.08
|Бехарано Диего
|1
|0.08
|Рамальо Родриго
|1
|0.08
|Сауседо Фернандо
|1
|0.08
|Сеспедес Борис
|1
|0.08
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0.08
|Вака Рамиро
|1
|0.08
|Абрего Виктор
|1
|0.08
|Фернандес Роберто II
|1
|0.08
|Флорес Хорхе
|0
|0
|Чумасеро Алехандро
|0
|0
|Сааведра Эрвин
|0
|0
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|5 (4)
|0.38
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3 (1)
|0.23
|Кавани Эдинсон
|1
|0.08
|Перейро Гастон
|1
|0.08
|Вальверде Федерико
|1
|0.08
|Макси Гомес
|1
|0.08
|Нуньес Дарвин
|1
|0.08
|Альварес Агустин
|1
|0.08
|Нандес Найтан
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
|Родригес Брайан II
|0
|0
Карточки
Боливия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джузино Эдриан
|4
|0
|Хустиниано Леонель
|3
|0
|Вильярроэль Мойзес II
|3
|0
|Альгараньяс Кармело
|1
|1
|Вака Хенри
|1
|1
|Рамальо Родриго
|2
|0
|Сааведра Эрвин
|2
|0
|Карраско Хосе
|2
|0
|Флорес Хорхе
|1
|0
|Бехарано Диего
|1
|0
|Морено Марсело
|1
|0
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0
|Монтеро Ронни
|1
|0
|Кампос Джасмани
|1
|0
|Торрес Сауль
|1
|0
|Бехарано Данни
|1
|0
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Рибера Оскар
|1
|0
|Вальверде Габриэль
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Хакин Луис II
|1
|0
|Гонсалес Франц
|1
|0
|Эноумба Марк
|1
|0
|Сабала Леонардо
|1
|0
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Касерес Мартин
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Родригес Джонатан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Макси Гомес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
42%
3
43%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
20
6
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
20%
1
17%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
2
33%
31-45
2
10%
2
33%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
1
5%
1
17%
76-90
Забито
18
14
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
6%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
7
39%
5
36%
76-90
Пропущено
27
18
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
15%
3
17%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
3
11%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Боливия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Перу - Боливия 3:0 Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0
Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2 Боливия - Колумбия 1:1 Боливия - Аргентина 1:4 Боливия - Уругвай 0:2 Чили - Боливия 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Чили - Боливия 1:1 Боливия - Венесуэла 3:1 Эквадор - Боливия 2:1 Чили - Боливия 2:1 Парагвай - Боливия 2:2 Боливия - Эквадор 2:3 Боливия - Аргентина 1:2 Бразилия - Боливия 5:0
Уругвай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уругвай - Аргентина 0:1 Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0
Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2 Венгрия - Уругвай 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 4
|34
|2.
|Аргентина
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|3.
|Эквадор
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|4.
|Уругвай
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 17
|16
|6.
|Чили
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|7.
|Перу
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 19
|14
|8.
|Боливия
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|9.
|Парагвай
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 18
|12
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Эквадор
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Уругвай
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Чили
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Боливия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|8.
|Колумбия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Колумбия
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|5.
|Чили
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|6.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 9
|5
|7.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|8.
|Эквадор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|9.
|Боливия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 21
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 14
|0
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Прогнозы на матч Боливия - Уругвай
Исход игры
Боливия
6.3% (2)
Ничья
21.9% (7)
Уругвай
71.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (16)
Меньше
48.39% (15)
Обе команды забьют
Да
70.97% (22)
Нет
29.03% (9)
Популярный счёт
1:2 Уругвай
40.6% (13)
0:1 Уругвай
21.9% (7)
1:1 Ничья
18.8% (6)
1:3 Уругвай
6.3% (2)
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