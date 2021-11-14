Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Венесуэла
Перу
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венесуэла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чансельор Джон
|2
|0.15
|Сотельдо Йеферсон
|1 (1)
|0.08
|Бель Эдуард
|1
|0.08
|Рондон Саломон
|1
|0.08
|Мачис Дарвин
|1
|0.08
|Рамирес Эрик
|1
|0.08
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0.08
|Эррера Янгель
|0
|0
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэва Кристиан
|4
|0.31
|Каррильо Андре
|3
|0.23
|Пенья Серхио
|2
|0.15
|Тапия Ренато
|2
|0.15
|Лападула Джанлука
|1
|0.08
|Адвинкула Луис
|1
|0.08
|Трауко Мигель
|0
|0
|Герреро Паоло
|0
|0
Карточки
Венесуэла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринкон Томас
|5
|1
|Мартинес Луис
|1
|1
|Эрнандес Рональд
|2
|0
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Морено Хуниор
|2
|0
|Гонсалес Оскар II
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Фельтшер Рольф
|1
|0
|Гонсалес Александр
|1
|0
|Аристегиета Фернандо
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Бель Эдуард
|1
|0
|Уртадо Хан
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трауко Мигель
|4
|1
|Гонсалес Кристофер
|5
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|1
|Герреро Паоло
|2
|0
|Йотун Йошимар
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Агино Педро
|2
|0
|Каседа Карлос
|0
|1
|Корсо Альдо
|1
|0
|Куэва Кристиан
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Гарсия Расиель
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Сантамария Андерсон
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Коста Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
14
10
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
4
40%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
3
38%
2
15%
76-90
Пропущено
23
19
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
6
26%
4
21%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
4
17%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Венесуэла
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эквадор - Венесуэла 1:0 Чили - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Венесуэла - Бразилия 1:3
Парагвай - Венесуэла 2:1 Перу - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Венесуэла - Перу 0:1 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 3:1 Венесуэла - Чили 2:1 Бразилия - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Парагвай 0:1 Колумбия - Венесуэла 3:0 Япония - Венесуэла 1:4 Венесуэла - Тринидад и Тобаго 2:0 Венесуэла - Боливия 4:1
Перу
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0
Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2 Перу - Колумбия 0:3 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 2:4 Парагвай - Перу 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 4
|34
|2.
|Аргентина
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|3.
|Эквадор
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|4.
|Уругвай
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 17
|16
|6.
|Чили
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|7.
|Перу
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 19
|14
|8.
|Боливия
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|9.
|Парагвай
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 18
|12
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Эквадор
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Уругвай
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Чили
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Боливия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|8.
|Колумбия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Колумбия
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|5.
|Чили
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|6.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 9
|5
|7.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|8.
|Эквадор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|9.
|Боливия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 21
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 14
|0
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Прогнозы на матч Венесуэла - Перу
Исход игры
Венесуэла
35.3% (12)
Ничья
35.3% (12)
Перу
29.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (15)
Меньше
54.55% (18)
Обе команды забьют
Да
75.76% (25)
Нет
24.24% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (10)
2:1 Венесуэла
20.6% (7)
1:2 Перу
17.6% (6)
1:0 Венесуэла
11.8% (4)
0:1 Перу
8.8% (3)
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