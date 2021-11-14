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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Венесуэла
FIFA #50
 
Позже
Перу
FIFA #24

История личных встреч

Венесуэла
Перу

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ОМЮА
1:0
КА
0:1
КА
0:0
ОМЮА
2:2
ОМЮА
2:2
КА
1:0
ТМС
0:1
ЧМОМ
3:2
ММ
3:2
ЧМОМ
2:1
КА
4:1
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чансельор Джон 2 0.15
Сотельдо Йеферсон 1 (1) 0.08
Бель Эдуард 1 0.08
Рондон Саломон 1 0.08
Мачис Дарвин 1 0.08
Рамирес Эрик 1 0.08
Дель Пино Маго Луис 1 0.08
Эррера Янгель 0 0
Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэва Кристиан 4 0.31
Каррильо Андре 3 0.23
Пенья Серхио 2 0.15
Тапия Ренато 2 0.15
Лападула Джанлука 1 0.08
Адвинкула Луис 1 0.08
Трауко Мигель 0 0
Герреро Паоло 0 0

Карточки

Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринкон Томас 5 1
Мартинес Луис 1 1
Эрнандес Рональд 2 0
Анхель Вилькер 2 0
Морено Хуниор 2 0
Гонсалес Оскар II 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Росалес Роберто 1 0
Фельтшер Рольф 1 0
Гонсалес Александр 1 0
Аристегиета Фернандо 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Бель Эдуард 1 0
Уртадо Хан 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Дель Пино Маго Луис 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трауко Мигель 4 1
Гонсалес Кристофер 5 0
Тапия Ренато 3 0
Самбрано Очандарте 1 1
Герреро Паоло 2 0
Йотун Йошимар 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Агино Педро 2 0
Каседа Карлос 0 1
Корсо Альдо 1 0
Куэва Кристиан 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Гарсия Расиель 1 0
Гальесе Педро 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Калленс Александр 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Коста Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
4
40%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Пропущено

23
19
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
6
26%
4
21%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
4
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Венесуэла
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эквадор - Венесуэла 1:0 Чили - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Венесуэла - Бразилия 1:3
Парагвай - Венесуэла 2:1 Перу - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Венесуэла - Перу 0:1 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 3:1 Венесуэла - Чили 2:1 Бразилия - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Парагвай 0:1 Колумбия - Венесуэла 3:0 Япония - Венесуэла 1:4 Венесуэла - Тринидад и Тобаго 2:0 Венесуэла - Боливия 4:1
Перу
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0
Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2 Перу - Колумбия 0:3 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 2:4 Парагвай - Перу 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 12 11 1 0 27 - 4 34
2. Аргентина Заявка 12 8 4 0 20 - 6 28
3. Эквадор Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
4. Уругвай Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
5. Колумбия Заявка 13 3 7 3 16 - 17 16
6. Чили Заявка 13 4 4 5 15 - 14 16
7. Перу Заявка 13 4 2 7 13 - 19 14
8. Боливия Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
9. Парагвай Заявка 13 2 6 5 9 - 18 12
10. Венесуэла Заявка 13 2 1 10 8 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Чили Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Боливия Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
8. Колумбия Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Парагвай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
4. Уругвай Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
5. Чили Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
6. Парагвай Заявка 6 1 2 3 2 - 9 5
7. Перу Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
8. Эквадор Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
9. Боливия Заявка 7 0 2 5 5 - 21 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венесуэла - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Венесуэла 35.3% (12)
    X 35.3% (12)
    Перу 29.4% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венесуэла
    Ничья
    Перу
    3.34
    3.12
    2.56
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Венесуэла - Перу онлайн


    Прогнозы на матч Венесуэла - Перу

    Исход игры
    Венесуэла
    35.3% (12)
    Ничья
    35.3% (12)
    Перу
    29.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    75.76% (25)
    Нет
    24.24% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (10)
    2:1 Венесуэла
    20.6% (7)
    1:2 Перу
    17.6% (6)
    1:0 Венесуэла
    11.8% (4)
    0:1 Перу
    8.8% (3)
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