  1. Футбол
  2. Матчи
Ульсан Хендай
2:1
Итог доп. времени
Виссел Кобе
0'
27' Желтая карточка
Ко Мён-Чжин
0:1
52' Гол
Ямагути Хотару
54' Желтая карточка
Tetsushi Yamakawa
1:1
81' Гол
Йонсен Бьорн
90' Желтая карточка
Daiju Sasaki
97' Желтая карточка
Ким Ин-Сон
105' Желтая карточка
Чжон Сын-Хен
2:1
118' Пенальти
Неграо Жуниор
120'
1
Soo-Hyuk
Jo
2
Чон
Дон-Хо
44
Ким
Ки-Хи
4
Бюлтхейс
Дэйв
6
Пак
Чжу-Хо
8
Син
Чжин-Хо
10
Юн
Бит-Гарам
72
Ли
Чхон-Ен
22
Ко
Мён-Чжин
7
Ким
Ин-Сон
9
Неграо
Жуниор
1
Daiya
Maekawa
23
Tetsushi
Yamakawa
17
Ryuma
Kikuchi
4
Вермален
Томас
24
Сакаи
Готоку
27
Гоке
Юта
5
Ямагути
Хотару
22
Ниси
Дайго
14
Takuya
Yasui
11
Kyogo
Furuhashi
49
Douglas
VIII
Ульсан Хендай
4-2-3-1
Виссел Кобе
4-2-3-1

Ход матча

27'
Ко Мён-Чжин
 
46'
Lee Keunho1
Ко Мён-Чжин
 
52'
0:1
Ямагути Хотару
54'
 
Tetsushi Yamakawa
55'
Йонсен Бьорн
Ли Чхон-Ен
 
55'
Ким Тхэ Хван II
Чон Дон-Хо
 
63'
Хон Чхоль
Пак Чжу-Хо
 
65'
 
Daiju Sasaki
Ниси Дайго
68'
Чжон Сын-Хен
Ким Ки-Хи
 
81'
Йонсен Бьорн
1:1
82'
 
So Fujitani
Takuya Yasui
90'
 
Daiju Sasaki
96'
Вон Ду-Чжэ
Син Чжин-Хо
 
97'
Ким Ин-Сон
 
105'
Чжон Сын-Хен
 
110'
 
Танака Дзюнья
Гоке Юта
118'
Неграо Жуниор
2:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хендай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йонсен Бьорн 5 (1) 0.56
2. Неграо Жуниор 5 (2) 0.56
3. Юн Бит-Гарам 4 0.44
4. Ким Ин-Сон 2 0.22
5. Ким Ки-Хи 1 0.11
6. Ли Сан-Хон 1 0.11
7. Вон Ду-Чжэ 1 0.11
8. Пак Чжон-Ин 1 0.11
Виссел Кобе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kyogo Furuhashi 4 0.5
2. Keijiro Ogawa 3 0.38
3. Douglas VIII 2 0.25
4. Andrés Iniesta Luján1 2 0.25
5. Ямагути Хотару 1 0.13
6. Ниси Дайго 1 0.13

Карточки

Ульсан Хендай
# Игрок      
1. Син Чжин-Хо 2 0
2. Ли Чхон-Ен 1 0
3. Юн Бит-Гарам 1 0
4. Ким Ин-Сон 1 0
5. Ко Мён-Чжин 1 0
6. Ким Ки-Хи 1 0
7. Чон Дон-Хо 1 0
8. Ким Тхэ Хван II 1 0
9. Вон Ду-Чжэ 1 0
10. Lee Keunho1 1 0
11. Чжон Сын-Хен 1 0
Виссел Кобе
# Игрок      
1. Yutaro Oda 2 0
2. Tetsushi Yamakawa 1 0
3. Kyogo Furuhashi 1 0
4. Daiju Sasaki 1 0
5. Ryuma Kikuchi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Ульсан Хендай 5% (1) 15% (3) 15% (3) 0 15% (3) 45% (9) 5% (1)
 Виссел Кобе 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 0

Предыдущие игры

Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ульсан Хендай 2:0 Бэйцзин Гоань Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Шанхай Шэньхуа 1:4 Ульсан Хендай Токио 1:2 Ульсан Хендай
Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу Ульсан Хендай 3:0 Сеул
Виссел Кобе Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Виссел Кобе 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 2:0 Шанхай СИПГ Виссел Кобе 0:2 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Урава Редс Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе Йокогама 2:1 Виссел Кобе Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Мельбурн Виктори 6 2 1 3 6 - 9 7
3. Сеул 6 2 0 4 10 - 9 6
4. Чианграй Юнайтед 6 1 2 3 5 - 11 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Токио 6 3 1 2 6 - 5 10
3. Шанхай Шэньхуа 6 2 1 3 9 - 13 7
4. Перт Глори 6 0 1 5 5 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 5 3 0 2 9 - 6 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Сувон Самсунг Блювингс 5 1 2 2 4 - 4 5
4. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 10 9
3. Чонбук Хендай Моторс 6 2 1 3 8 - 10 7
4. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Эстегляль Тегеран 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Al Shorta1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Al Wahda3 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пахтакор 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Падиде 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 5 - 1 6
2. Аль-Духайл 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Аль-Шарджа 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Аль-Тавун Бурайда 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Сепахан 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Al Ain2 3 0 1 2 4 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 3 0 1 2 5 - 9 1
4. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 3 1 0 2 5 - 5 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 3 2 0 1 9 - 3 6
2. Чонбук Хендай Моторс 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Шанхай СИПГ 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Al Wahda3 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эстегляль Тегеран 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Al Shorta1 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Аль-Ахли Джидда 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Пахтакор 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Падиде 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Тавун Бурайда 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Персеполис 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Аль-Шарджа 3 1 0 2 7 - 6 3
4. Аль-Духайл 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Al Ain2 3 1 1 1 1 - 4 4
3. Сепахан 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Аль-Садд 3 0 2 1 6 - 7 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 3 - 6 1
3. Чианграй Юнайтед 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Сеул 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Токио 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Перт Глори 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Чонбук Хендай Моторс 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Сидней 3 1 0 2 4 - 5 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Ко Мён-Чжин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 2.50 1.57
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.64 3.90
  24.79 4.17 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Ульсан Хендай» – «Виссел Кобе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ульсан Хендай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виссел Кобе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ульсан Хендай» – «Виссел Кобе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 1.38 1.97 1.82 2.17 1.69 1.44 2.75 1.69 2.17 1.13 5.80 1.03 12.00 1.16 5.40 1.11 6.10 1.02 10.50 1.01 12.00 0.00 18.50
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.93 1.96 1.46 2.72 1.32 3.26 1.12 5.65 1.09 6.20 1.00 11.25
3.77 1.26 3.20 1.34 2.63 1.50 2.00 1.86 1.65 2.29 1.37 3.09 1.73 2.16 1.45 2.77 1.32 3.35 1.20 4.47 1.49 2.61 1.39 2.97 1.36 3.26 1.12 6.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.12 6.00
2.95 1.40 1.97 1.84 1.42 2.88 1.14 5.80 1.10 7.20
1.19 4.76 1.47 2.66 1.16 4.88 1.11 6.03 1.39 2.92 1.24 3.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.22 1.30 3.30
3.85 1.26 2.59 1.50 1.66 2.22 1.28 3.68 1.18 4.95
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5
1.66 2.20 1.08 7.77

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер Да Нет
1.85 1.30
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.50 1.33
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
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