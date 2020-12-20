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  3. Аргентина
Тальерес Кордоба
1:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
7' Желтая карточка
Nahuel Tenaglia
0:1
8' Пенальти
Javier Fabian Toledo
30' Желтая карточка
Рафа II
33' Желтая карточка
Diego Valoyes
39' Желтая карточка
Комар Хуан
45' Желтая карточка
Nicolas Aguirre II
1:1
74' Гол
Mateo Retegui
83' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
89' Желтая карточка
Joel Sonora
90' Желтая карточка
Ramiro Carrera
90'+5
21
Marcos
Guillermo
Diaz
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
5
Federico
Navarro
7
Diego
Valoyes
32
Tomas
Pochettino
20
Фрагапане
Франко
23
Mateo
Retegui
1
Cristian
David
Lucchetti
8
Guillermo
Acosta
6
Mauro
Osores
24
Guillermo
Luis
Ortiz
30
Gabriel
Risso
26
Мелано
Лукас
21
Эрбес
Кристиан
19
Nicolas
Aguirre
II
9
Augusto
Lotti
10
Leonardo
Heredia
22
Javier
Fabian
Toledo
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Valoyes 1 0.5
2. Mateo Retegui 1 0.5
3. Joel Sonora 0 0
4. Tomas Pochettino 0 0
Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Javier Fabian Toledo 1 (1) 0.5

Карточки

Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Рафа II 2 0
2. Nahuel Tenaglia 2 0
3. Marcos Guillermo Diaz 1 0
4. Фрагапане Франко 1 0
5. Комар Хуан 1 0
6. Joel Sonora 1 0
7. Tomas Pochettino 1 0
8. Diego Valoyes 1 0
9. Federico Navarro 1 0
Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Guillermo Luis Ortiz 2 0
2. Nicolas Aguirre II 2 0
3. Marcelo Ortiz 0 1
4. Монсон Лусиано 1 0
5. Ramiro Carrera 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Атлетико Тукуман 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба
Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Атлетико Тукуман: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Копа де ла Суперлига Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Копа де ла Суперлига Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Суперлига
Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман Суперлига Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Тукуман Примера Тальерес Кордоба 1:2 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба Примера Б Атлетико Тукуман 3:0 Тальерес Кордоба Националь Б

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Банфилд 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Атлетико Тукуман 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Сан-Лоренсо 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Колон 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Сан-Лоренсо 2 0 1 1 2 - 4 1
3. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Колон 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Банфилд 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 1.37 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.58 4.95
  9.41 3.42 1.50

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
8.90 1.03 7.80 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.55
2.38 1.58 1.96 1.87 1.50 2.57 1.32 3.29 1.24 3.99 1.54 2.48 1.31 3.38 1.24 3.92 1.32 3.31 1.56 2.43 1.37 3.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
2.90 1.42 2.38 1.59 1.85 1.98 1.53 2.54 1.42 2.82 1.23 4.01 1.60 2.31 1.38 2.95 1.27 3.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15
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