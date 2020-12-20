Тальерес Кордоба
1:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
7' Желтая карточкаNahuel Tenaglia
0:1
8' ПенальтиJavier Fabian Toledo
30' Желтая карточкаРафа II
33' Желтая карточкаDiego Valoyes
39' Желтая карточкаКомар Хуан
45' Желтая карточкаNicolas Aguirre II
1:1
74' ГолMateo Retegui
83' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
89' Желтая карточкаJoel Sonora
90' Желтая карточкаRamiro Carrera
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
11 Brian Guzman
-
-
-
10 Joel Sonora
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Kevin Isa
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
8'
30'
33'
39'
74'
1:1
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Valoyes
|1
|0.5
|2.
|Mateo Retegui
|1
|0.5
|3.
|Joel Sonora
|0
|0
|4.
|Tomas Pochettino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Javier Fabian Toledo
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафа II
|2
|0
|2.
|Nahuel Tenaglia
|2
|0
|3.
|Marcos Guillermo Diaz
|1
|0
|4.
|Фрагапане Франко
|1
|0
|5.
|Комар Хуан
|1
|0
|6.
|Joel Sonora
|1
|0
|7.
|Tomas Pochettino
|1
|0
|8.
|Diego Valoyes
|1
|0
|9.
|Federico Navarro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|2.
|Nicolas Aguirre II
|2
|0
|3.
|Marcelo Ortiz
|0
|1
|4.
|Монсон Лусиано
|1
|0
|5.
|Ramiro Carrera
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Атлетико Тукуман
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба
Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Атлетико Тукуман: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Банфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|3.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Банфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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