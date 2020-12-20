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  3. Аргентина
Ланус
1:0
Первый тайм: 34'
Дефенса и Хустисия
0'
13' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
1:0
13' Гол
Nicolas Thaller
27' Желтая карточка
Lautaro Tomas Escalante
30' Желтая карточка
Facundo Perez
34'
15
Lucas
Acosta
II
24
Nicolas
Morgantini
29
Nicolas
Thaller
22
Весприни
Матиас
13
Julian
Aude
34
Facundo
Perez
11
Matias
Esquivel
23
Lucas
Vera
5
Белуччи
Фернандо
28
Christian
Torres
21
Franco
Orozco
1
Marcos
Ledesma
25
Nestor
Breitenbruch
4
Franco
Paredes
21
Hector
Martinez2
33
Nahuel
Gallardo
8
Зидан
Энцо
16
Lautaro
Tomas
Escalante
11
Washington
Camacho
19
Gabriel
Hachen
29
Пиццини
Франсиско
9
Miguel
Merentiel
Ланус
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Nestor Breitenbruch
13'
Nicolas Thaller
1:0
27'
 
Lautaro Tomas Escalante
30'
Facundo Perez
 

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Thaller 1 0.5
2. Matias Esquivel 1 0.5
3. Lucas Vera 1 (1) 0.5
Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Washington Camacho 1 0.5
2. Miguel Merentiel 1 0.5
3. Gabriel Hachen 1 0.5
4. Maximiliano Luayza 0 0

Карточки

Ланус
# Игрок      
1. Бурдиссо Гильермо 1 0
2. Facundo Perez 1 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Washington Camacho 1 0
2. Nestor Breitenbruch 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланус 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Дефенса и Хустисия 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Индепендьенте 1:3 Ланус Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус
Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия
Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос

Последние игры между собой

Ланус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Дефенса и Хустисия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Суперлига Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус Суперлига Дефенса и Хустисия 1:0 Ланус Примера
Дефенса и Хустисия 1:0 Ланус Товарищеские матчи Ланус 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Ланус 0:1 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 1:2 Ланус Примера

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Росарио Сентраль 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Дефенса и Хустисия 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Альдосиви 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 3 0
6. Патронато де Парана 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ланус 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дефенса и Хустисия 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Патронато де Парана 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ланус 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Дефенса и Хустисия 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Патронато де Парана 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Facundo Perez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Lautaro Tomas Escalante получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Nicolas Thaller бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Nestor Breitenbruch получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.34
3.55
4.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.50 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.55 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.34 2.22
  3.16 3.49 2.26

Самый высокий коэффициент на матч «Ланус» – «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланус» – «Дефенса и Хустисия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.01 9.90 1.03 6.80 1.08 3.15 1.33 2.14 1.71 2.42 1.52 1.88 1.92 1.65 2.23 1.45 2.62 1.19 4.30 1.14 5.20 1.05 8.70 1.04 9.30 0.00 15.50
10.75 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.04 1.38 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.30
4.01 1.25 2.89 1.43 2.47 1.55 2.10 1.75 1.88 1.96 1.64 2.29 1.50 2.61 1.41 2.91 1.14 5.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 2.11 1.73 1.77 1.97 1.16 4.90 1.11 5.80
3.26 1.34 2.15 1.70 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
3.13 1.37 2.59 1.51 2.04 1.81 1.63 2.30 1.45 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
4.25 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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