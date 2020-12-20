Ланус
1:0
Первый тайм: 34'
Дефенса и Хустисия
13' Желтая карточкаNestor Breitenbruch
1:0
13' ГолNicolas Thaller
27' Желтая карточкаLautaro Tomas Escalante
30' Желтая карточкаFacundo Perez
13
Julian
Aude
23
Lucas
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Julian AudeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Pablo ArandaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
10 Tomas Ortiz
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
13'
1:0
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Thaller
|1
|0.5
|2.
|Matias Esquivel
|1
|0.5
|3.
|Lucas Vera
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Washington Camacho
|1
|0.5
|2.
|Miguel Merentiel
|1
|0.5
|3.
|Gabriel Hachen
|1
|0.5
|4.
|Maximiliano Luayza
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|2.
|Facundo Perez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Washington Camacho
|1
|0
|2.
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланус
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Дефенса и Хустисия
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +7 =5 -8Индепендьенте 1:3 Ланус Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус
Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия
Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос
Последние игры между собой
Ланус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Дефенса и Хустисия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Альдосиви
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|Патронато де Парана
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ланус
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Патронато де Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ланус
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Патронато де Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Победитель
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