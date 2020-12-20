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  2. Матчи
  3. Аргентина
Ланус
1:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
13' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
1:0
13' Гол
Nicolas Thaller
27' Желтая карточка
Lautaro Tomas Escalante
30' Желтая карточка
Facundo Perez
36' Желтая карточка
Julian Aude
1:1
44' Гол
Miguel Merentiel
78' Желтая карточка
Raul Loaiza
89' Желтая карточка
Nicolas Thaller
90' Желтая карточка
Nicolas Morgantini
90'+6
15
Lucas
Acosta
II
24
Nicolas
Morgantini
29
Nicolas
Thaller
22
Весприни
Матиас
13
Julian
Aude
34
Facundo
Perez
11
Matias
Esquivel
23
Lucas
Vera
5
Белуччи
Фернандо
28
Christian
Torres
21
Franco
Orozco
1
Marcos
Ledesma
25
Nestor
Breitenbruch
4
Franco
Paredes
21
Hector
Martinez2
33
Nahuel
Gallardo
8
Зидан
Энцо
16
Lautaro
Tomas
Escalante
11
Washington
Camacho
19
Gabriel
Hachen
29
Пиццини
Франсиско
9
Miguel
Merentiel
Ланус
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Thaller 1 0.5
2. Matias Esquivel 1 0.5
3. Lucas Vera 1 (1) 0.5
Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Miguel Merentiel 2 1
2. Washington Camacho 1 0.5
3. Gabriel Hachen 1 0.5
4. Maximiliano Luayza 0 0

Карточки

Ланус
# Игрок      
1. Facundo Perez 2 0
2. Бурдиссо Гильермо 1 0
3. Nicolas Morgantini 1 0
4. Nicolas Thaller 1 0
5. Julian Aude 1 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Washington Camacho 1 0
2. Nestor Breitenbruch 1 0
3. Raul Loaiza 1 0
4. Lautaro Tomas Escalante 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланус 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Дефенса и Хустисия 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Индепендьенте 1:3 Ланус Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус
Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия
Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос

Последние игры между собой

Ланус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Дефенса и Хустисия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Суперлига Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус Суперлига Дефенса и Хустисия 1:0 Ланус Примера
Дефенса и Хустисия 1:0 Ланус Товарищеские матчи Ланус 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Ланус 0:1 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 1:2 Ланус Примера

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Ланус 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Росарио Сентраль 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Альдосиви 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 3 0
6. Патронато де Парана 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Патронато де Парана 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Ланус 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Патронато де Парана 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Nicolas Morgantini получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    89'
    Nicolas Thaller получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Matias Esquivel уходит с поля. Jose Gomez выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    Raul Loaiza получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Вашингтон Камачо уходит с поля. Сиру Риус выходит вместо него
  • 75'
    Пиццини Франсиско уходит с поля. Braian Romero выходит вместо него
  • 73'
    Белуччи Фернандо уходит с поля. Juan Krilanovich выходит вместо него
  • 73'
    Christian Torres уходит с поля. Lucas Varaldo выходит вместо него
  • 70'
    Gabriel Hachen уходит с поля. Maximiliano Luayza выходит вместо него
  • 69'
    Enzo Fernandez уходит с поля. Raul Loaiza выходит вместо него
  • 66'
    Franco Orozco уходит с поля. Alexandro Bernabei выходит вместо него
  • 66'
    Lucas Vera уходит с поля. Gaston Lodico выходит вместо него
  • 63'
    Franco Paredes уходит с поля. Rodrigo Herrera выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Miguel Merentiel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Julian Aude получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Facundo Perez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Lautaro Tomas Escalante получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Nicolas Thaller бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Nestor Breitenbruch получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.00 1.18 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 1.20 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.34 2.22
  3.16 3.49 2.26

Самый высокий коэффициент на матч «Ланус» – «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланус» – «Дефенса и Хустисия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.01 9.90 1.03 6.80 1.08 3.15 1.33 2.14 1.71 1.20 4.20 1.88 1.92 1.65 2.23 1.58 2.30 1.19 4.30 1.03 10.00 1.05 8.70 1.04 9.30 0.00 15.50
10.75 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.04 1.38 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.30
4.01 1.25 2.89 1.43 2.47 1.55 2.10 1.75 1.88 1.96 1.64 2.29 1.50 2.61 1.41 2.91 1.14 5.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 2.11 1.73 1.77 1.97 1.16 4.90 1.11 5.80
3.26 1.34 2.15 1.70 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
3.13 1.37 2.59 1.51 2.04 1.81 1.63 2.30 1.45 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
4.25 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия онлайн

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