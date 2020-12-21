Индепендьенте
1:1
Второй тайм: 87'
Бока Хуниорс
6' Желтая карточкаLucas Gonzalez
1:0
21' ГолРомеро Сильвио
1:0
44' Не забитый пенальтиРоа Андрес Фелипе
67' Желтая карточкаКардона Эдвин
69' Желтая карточкаВилья Себастьян
1:1
83' ГолСольдано Франко
33
Alan
Varela
19
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
15 Alan Sonora
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сарате МауроНападающий
- Запасные игроки
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Ход матча
21'
44'
67'
69'
83'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Сильвио
|1
|0.5
|2.
|Nicolas Messiniti
|1
|0.5
|3.
|Бланко Доминго
|0
|0
|4.
|Бустос Фабрисио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Gonzalez VI
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Thomas Ortega
|1
|1
|2.
|Бланко Доминго
|1
|0
|3.
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|4.
|Juan Pacchini
|1
|0
|5.
|Ayrton Costa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кардона Эдвин
|1
|0
|2.
|Вилья Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Индепендьенте
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Бока Хуниорс
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Индепендьенте 1:3 Ланус Уракан 3:2 Индепендьенте Ланус 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия
Индепендьенте 1:0 Феникс Монтовидео Колон 1:2 Индепендьенте Феникс Монтовидео 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс
Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Примера Индепендьенте 0:3 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 2:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:0 Бока Хуниорс Международные матчи (клубы) Бока Хуниорс 3:3 Индепендьенте Международные матчи (клубы) Бока Хуниорс 4:5 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:0 Бока Хуниорс Примера А Индепендьенте 2:3 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Индепендьенте
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Бока Хуниорс
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Индепендьенте
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Индепендьенте
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|Бока Хуниорс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
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