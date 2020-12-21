  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Индепендьенте
1:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
6' Желтая карточка
Lucas Gonzalez
1:0
21' Гол
Ромеро Сильвио
1:0
44' Не забитый пенальти
Роа Андрес Фелипе
67' Желтая карточка
Кардона Эдвин
69' Желтая карточка
Вилья Себастьян
1:1
83' Гол
Сольдано Франко
1:2
90' Гол
Кардона Эдвин
90'+6
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
21
Carlos
Benavidez
14
Lucas
Gonzalez
11
Jony
Menendez
7
Роа
Андрес
Фелипе
9
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
17
Росси
Агустин
4
Буффарини
Хулио
5
Самбрано
Очандарте
20
Gaston
Avilla
3
Мас
Эмануэль
30
Exequiel
Zeballos
23
Diego
Gonzalez
VI
33
Alan
Varela
34
Agustin
Obando
27
Сольдано
Франко
19
Сарате
Мауро
Индепендьенте
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Сильвио 1 0.5
2. Nicolas Messiniti 1 0.5
3. Бланко Доминго 0 0
4. Бустос Фабрисио 0 0
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардона Эдвин 1 0.5
2. Сольдано Франко 1 0.5
3. Diego Gonzalez VI 1 0.5
4. Вилья Себастьян 0 0

Карточки

Индепендьенте
# Игрок      
1. Thomas Ortega 1 1
2. Бланко Доминго 1 0
3. Lucas Gonzalez 1 0
4. Juan Pacchini 1 0
5. Ayrton Costa 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Кардона Эдвин 1 0
2. Вилья Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Бока Хуниорс 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Индепендьенте 1:3 Ланус Уракан 3:2 Индепендьенте Ланус 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия
Индепендьенте 1:0 Феникс Монтовидео Колон 1:2 Индепендьенте Феникс Монтовидео 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс
Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Примера
Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Примера Индепендьенте 0:3 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 2:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:0 Бока Хуниорс Международные матчи (клубы) Бока Хуниорс 3:3 Индепендьенте Международные матчи (клубы) Бока Хуниорс 4:5 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:0 Бока Хуниорс Примера А Индепендьенте 2:3 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Бока Хуниорс 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ривер Плейт 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Индепендьенте 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Бока Хуниорс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Индепендьенте 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Арсенал Саранди 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Уракан 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Индепендьенте 1 0 0 1 2 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Роа Андрес Фелипе пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Ромеро Сильвио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Lucas Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 4.40 34.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.05 18.00
  7.72 1.30 5.86

Самый высокий коэффициент на матч «Индепендьенте» – «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Индепендьенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Индепендьенте» – «Бока Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.25 1.13 5.40 1.13 1.62 2.20 1.94 1.86 1.68 2.18 1.07 7.50 1.23 3.90 1.04 9.00 1.05 8.80 1.02 11.00 1.01 16.50 1.01 17.00 0.00 24.00
2.43 1.56 1.98 1.84 1.51 2.54 1.33 3.28 1.34 3.22 1.18 4.71 1.19 4.51 1.18 4.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.85 1.90 1.58 2.37 1.11 3.55 1.06 8.10
2.49 1.55 2.05 1.81 1.58 2.42 1.38 3.10
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.20 1.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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