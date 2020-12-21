  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Уракан
1:3
Конец матча
Ривер Плейт
0'
18' Желтая карточка
Борре Рафаэль
23' Желтая карточка
Бриаско-Балекян Норберто
0:1
27' Гол
Суарес Матиас
0:2
34' Гол
Де ла Крус Николас
65' Желтая карточка
Диас Пауло
1:2
66' Пенальти
Чавес Андрес
83' Желтая карточка
Сивельи Ренато
1:3
83' Гол
Де ла Крус Николас
87' Желтая карточка
Чавес Андрес
89' Вторая желтая карточка
Диас Пауло
90'+5
1
Facundo
Cambeses
4
Raul
Lozano
2
Сивельи
Ренато
23
Lucas
Merolla
3
Грими
Леандро
5
Santiago
Hezze
21
Эстебан
Ролон
10
Бриаско-Балекян
Норберто
11
Кристальдо
Франко
7
Juan
Fernando
Garro
9
Чавес
Андрес
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
3
Fabricio
Angileri
5
Сукулини
Бруно
23
Понцио
Леонардо
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Борре
Рафаэль
8
Карраскаль
Хорхе
7
Суарес
Матиас
Уракан
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чавес Андрес 2 (1) 1
2. Santiago Hezze 1 0.5
3. Patricio Daniel Toranzo 0 0
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де ла Крус Николас 2 1
2. Альварес Хулиан 1 (1) 0.5
3. Суарес Матиас 1 0.5
4. Fabricio Angileri 0 0
5. Борре Рафаэль 0 0

Карточки

Уракан
# Игрок      
1. Сивельи Ренато 1 0
2. Чавес Андрес 1 0
3. Кристальдо Франко 1 0
4. Бриаско-Балекян Норберто 1 0
5. Raul Lozano 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Диас Пауло 1 1
2. Пратто Лукас 1 0
3. Борре Рафаэль 1 0
4. Карраскаль Хорхе 1 0
5. Рохас Роберт 1 0
6. Соса Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уракан 0 0 0 0 100% (3) 0
 Ривер Плейт 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Уракан Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уракан 3:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 1:0 Патронато де Парана Уракан 1:2 Велес Сарсфилд
Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:2 Уракан Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Банфилд 0:3 Уракан Уракан 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви Годой Крус 2:1 Уракан Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Университарио Лима Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус
Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Уракан: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Уракан 0:4 Ривер Плейт Суперлига Уракан 0:0 Ривер Плейт Суперлига Уракан 1:0 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера
Уракан 2:2 Ривер Плейт Копа Судамерикана Ривер Плейт 0:1 Уракан Копа Судамерикана Ривер Плейт 1:1 Уракан Примера Ривер Плейт 0:1 Уракан Суперкубок Уракан 1:2 Ривер Плейт Националь Б Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:0 Ривер Плейт Примера А Уракан 4:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:3 Уракан Примера А Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера А Уракан 2:1 Ривер Плейт Примера А

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Бока Хуниорс 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Уракан 2 1 0 1 4 - 5 3
5. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Индепендьенте 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 2 1 0 1 4 - 5 3
2. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Бока Хуниорс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Индепендьенте 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Арсенал Саранди 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Индепендьенте 1 0 0 1 2 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 40.00 6.40 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 6.50 1.12
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 4.15 1.55

Самый высокий коэффициент на матч «Уракан» – «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уракан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уракан» – «Ривер Плейт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 11.00 1.02 2.55 1.47 3.55 1.27 2.00 1.81 4.50 1.18 2.03 1.78 1.79 2.03 2.25 1.60 1.25 3.75 1.23 3.90 1.07 7.50 1.06 8.50 1.01 14.00
12.50 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.77 2.05 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.45 1.05 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.68 2.11 2.31 1.62 1.08 7.00 1.19 4.30 1.08 7.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Уракан 1:3 Ривер Плейт онлайн

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