Уракан
1:3
Конец матча
Ривер Плейт
18' Желтая карточкаБорре Рафаэль
23' Желтая карточкаБриаско-Балекян Норберто
0:1
27' ГолСуарес Матиас
0:2
34' ГолДе ла Крус Николас
65' Желтая карточкаДиас Пауло
1:2
66' ПенальтиЧавес Андрес
83' Желтая карточкаСивельи Ренато
1:3
83' ГолДе ла Крус Николас
87' Желтая карточкаЧавес Андрес
89' Вторая желтая карточкаДиас Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Walter Perez
-
28 Juan Gauto
-
-
-
-
-
42 Pablo Oro
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
18'
27'
0:1
34'
65'
66'
1:2
83'
83'
87'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чавес Андрес
|2 (1)
|1
|2.
|Santiago Hezze
|1
|0.5
|3.
|Patricio Daniel Toranzo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де ла Крус Николас
|2
|1
|2.
|Альварес Хулиан
|1 (1)
|0.5
|3.
|Суарес Матиас
|1
|0.5
|4.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|5.
|Борре Рафаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сивельи Ренато
|1
|0
|2.
|Чавес Андрес
|1
|0
|3.
|Кристальдо Франко
|1
|0
|4.
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|5.
|Raul Lozano
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диас Пауло
|1
|1
|2.
|Пратто Лукас
|1
|0
|3.
|Борре Рафаэль
|1
|0
|4.
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|5.
|Рохас Роберт
|1
|0
|6.
|Соса Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
|Ривер Плейт
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Уракан Последние 20 матчей: +6 =4 -10Уракан 3:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 1:0 Патронато де Парана Уракан 1:2 Велес Сарсфилд
Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:2 Уракан Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Банфилд 0:3 Уракан Уракан 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви Годой Крус 2:1 Уракан Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Университарио Лима Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =5 -2Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус
Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Уракан: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Уракан 2:2 Ривер Плейт Копа Судамерикана Ривер Плейт 0:1 Уракан Копа Судамерикана Ривер Плейт 1:1 Уракан Примера Ривер Плейт 0:1 Уракан Суперкубок Уракан 1:2 Ривер Плейт Националь Б Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:0 Ривер Плейт Примера А Уракан 4:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:3 Уракан Примера А Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера А Уракан 2:1 Ривер Плейт Примера А
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|5.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Индепендьенте
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|2.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Индепендьенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Индепендьенте
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Победитель
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