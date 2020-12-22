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  3. Аргентина
Сентраль Кордоба
0:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
4' Гол
Alvares Ricardo1
11' Желтая карточка
Agustin Bouzat
34' Желтая карточка
Jonathan Bay
52' Желтая карточка
Alejandro Maciel
60' Желтая карточка
Agustin Mulet
0:2
90' Гол
Cristian Alberto Tarragona
90'+5
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
29
Ismael
Alberto
Quilez
4
Oscar
Salomon
44
Alejandro
Maciel
12
Jonathan
Bay
10
Leandro
Vella
18
Серро
Франсиско
5
Cristian
Vega
30
Santiago
Rosales
9
Риано
Клаудио
28
Pablo
Arganaraz
12
Lucas
Hoyos
4
Hernan
De
La
Fuente
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
28
Miguel
Brizuela
27
Pablo
Galdames
II
8
Alvares
Ricardo1
7
Адриан
Рикардо
11
Дженсон
Лукас
23
Agustin
Bouzat
19
Juan
Martin
Lucero
Сентраль Кордоба
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hugo Vera 1 (1) 0.5
Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Cristian Alberto Tarragona 2 1
2. Дженсон Лукас 1 0.5
3. Alvares Ricardo1 1 0.5
4. Federico Versaci 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба
# Игрок      
1. Alejandro Maciel 2 0
2. Jonathan Bay 1 0
Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Juan Martin Lucero 1 0
2. Emiliano Amor 1 0
3. Pablo Galdames II 1 0
4. Agustin Bouzat 1 0
5. Miguel Brizuela 1 0
6. Agustin Mulet 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Сентраль Кордоба 0 0 100% (1) 0 0 0
 Велес Сарсфилд 25% (1) 0 0 0 0 75% (3)

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон
Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд
Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Велес Сарсфилд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 1:1 Сентраль Кордоба Кубок

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Велес Сарсфилд 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Эстудиантес Ла-Плата 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Расинг Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Годой Крус 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Велес Сарсфилд 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Эстудиантес Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Годой Крус 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Велес Сарсфилд 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Годой Крус 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Расинг Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эстудиантес Ла-Плата 1 0 0 1 0 - 1 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Jonathan Bay получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Agustin Bouzat получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Рикардо Альварес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 29.00 5.20 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.18 2.38

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
6.95 1.06 5.80 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.53 1.68 2.19 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.90
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