Сентраль Кордоба
0:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0:1
4' ГолAlvares Ricardo1
11' Желтая карточкаAgustin Bouzat
34' Желтая карточкаJonathan Bay
52' Желтая карточкаAlejandro Maciel
60' Желтая карточкаAgustin Mulet
0:2
90' ГолCristian Alberto Tarragona
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ivan RamirezПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
4'
0:1
11'
34'
52'
60'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hugo Vera
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|1
|2.
|Дженсон Лукас
|1
|0.5
|3.
|Alvares Ricardo1
|1
|0.5
|4.
|Federico Versaci
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alejandro Maciel
|2
|0
|2.
|Jonathan Bay
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|2.
|Emiliano Amor
|1
|0
|3.
|Pablo Galdames II
|1
|0
|4.
|Agustin Bouzat
|1
|0
|5.
|Miguel Brizuela
|1
|0
|6.
|Agustin Mulet
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентраль Кордоба
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Велес Сарсфилд
|25% (1)
|0
|0
|0
|0
|75% (3)
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =7 -10Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон
Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд
Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Велес Сарсфилд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Велес Сарсфилд
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|Годой Крус
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Велес Сарсфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Велес Сарсфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Годой Крус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Сентраль Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сентраль Кордоба» – «Велес Сарсфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сентраль Кордоба» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Велес Сарсфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сентраль Кордоба» – «Велес Сарсфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров