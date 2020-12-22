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Росарио Сентраль
2:2
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
6' Гол
Gaston Gonzalez2
15' Желтая карточка
Alan Marinelli
1:1
22' Гол в свои ворота
Matias German Nani
2:1
38' Гол
Alan Marinelli
45' Желтая карточка
Francesco Lo Celso
62' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
70' Желтая карточка
Rodrigo Villagra
2:2
76' Гол
Кабрера Хавьер
78' Желтая карточка
Кабрера Хавьер
85' Желтая карточка
Lucas Emanuel Gamba
88' Желтая карточка
Juan Manuel Garcia
90'+4
12
Juan
Pablo
Romero
17
Rafael
Sangiovani
14
Новаретти
Диего
6
Joaquin
Laso
3
Lautaro
Blanco
21
Ринаудо
Фабиан
5
Rodrigo
Villagra
10
Emiliano
Vecchio
18
Francesco
Lo
Celso
7
Alan
Marinelli
28
Lucas
Emanuel
Gamba
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
36
Federico
Vera
17
Brian
Blasi
6
Matias
German
Nani
3
Корвалан
Клаудио
7
Кабрера
Хавьер
30
Juan
Ignacio
Nardoni
26
Martin
Ezequiel
Canete
41
Gaston
Gonzalez2
9
Фернандо
Андре
Маркес
22
Franco
Troyansky
Росарио Сентраль
4-1-3-2
Унион Санта-Фе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan Marinelli 3 1.5
2. Emiliano Vecchio 1 0.5
3. Diego Zabala 1 0.5
4. Ринаудо Фабиан 0 0
Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрера Хавьер 1 0.5
2. Franco Troyansky 1 0.5
3. Gaston Gonzalez2 1 0.5
4. Корвалан Клаудио 0 0
5. Fernando Elizari 0 0
6. Juan Manuel Garcia 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Ринаудо Фабиан 2 0
2. Rodrigo Villagra 2 0
3. Lucas Emanuel Gamba 1 0
4. Pedro Ojeda 1 0
5. Alan Marinelli 1 0
6. Francesco Lo Celso 1 0
Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Juan Manuel Garcia 2 0
2. Кабрера Хавьер 1 0
3. Корвалан Клаудио 1 0
4. Brian Blasi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Росарио Сентраль 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Унион Санта-Фе 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Байя Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе
Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 0:4 Унион Санта-Фе Суперлига Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль Товарищеские матчи
Унион Санта-Фе 0:2 Росарио Сентраль Товарищеские матчи Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль Товарищеские матчи Унион Санта-Фе 2:0 Росарио Сентраль Примера Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 1:1 Росарио Сентраль Националь Б

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Ланус 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Альдосиви 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Патронато де Парана 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Патронато де Парана 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ланус 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Патронато де Парана 1 0 0 1 0 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Francesco Lo Celso получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Alan Marinelli бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Matias German Nani уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    15'
    Alan Marinelli получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Gaston Gonzalez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 1.67 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.60 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.70 2.83
  5.84 1.41 5.26

Самый высокий коэффициент на матч «Росарио Сентраль» – «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Росарио Сентраль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Росарио Сентраль» – «Унион Санта-Фе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.00 1.01 10.50 1.03 10.50 1.02 3.30 1.30 2.08 1.72 5.40 1.13 1.94 1.86 1.71 2.14 3.50 1.27 1.22 4.10 1.75 2.01 1.06 8.20 1.14 5.20 0.00 15.00 1.07 7.50
12.00 1.00 11.00 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.50 1.04 7.70
4.39 1.22 2.99 1.40 2.72 1.45 2.26 1.64 2.69 1.47 2.30 1.62 1.92 1.92 3.14 1.35 2.61 1.49 2.06 1.77 1.65 2.24 1.49 2.62 1.28 3.62 1.39 2.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.45 1.28 2.23 1.66 2.48 1.50 1.18 4.50 1.35 3.05 1.02 11.00
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
3.31 1.34 2.75 1.45 2.17 1.70 1.69 2.17 2.12 1.72 1.74 2.10 1.35 3.14 1.16 5.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.84 1.90 1.38 2.90
4.65 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе онлайн

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