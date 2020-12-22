Росарио Сентраль
2:2
Конец матча
Унион Санта-Фе
0:1
6' ГолGaston Gonzalez2
15' Желтая карточкаAlan Marinelli
1:1
22' Гол в свои воротаMatias German Nani
2:1
38' ГолAlan Marinelli
45' Желтая карточкаFrancesco Lo Celso
62' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
70' Желтая карточкаRodrigo Villagra
2:2
76' ГолКабрера Хавьер
78' Желтая карточкаКабрера Хавьер
85' Желтая карточкаLucas Emanuel Gamba
88' Желтая карточкаJuan Manuel Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Joan Mazzaco
-
-
-
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
40 Leonel Bucca
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
6'
15'
22'
38'
2:1
62'
70'
76'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan Marinelli
|3
|1.5
|2.
|Emiliano Vecchio
|1
|0.5
|3.
|Diego Zabala
|1
|0.5
|4.
|Ринаудо Фабиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрера Хавьер
|1
|0.5
|2.
|Franco Troyansky
|1
|0.5
|3.
|Gaston Gonzalez2
|1
|0.5
|4.
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|5.
|Fernando Elizari
|0
|0
|6.
|Juan Manuel Garcia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринаудо Фабиан
|2
|0
|2.
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|3.
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|4.
|Pedro Ojeda
|1
|0
|5.
|Alan Marinelli
|1
|0
|6.
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|2.
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|3.
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|4.
|Brian Blasi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Росарио Сентраль
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Унион Санта-Фе
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +10 =3 -7Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Байя Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе
Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Альдосиви
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|6.
|Патронато де Парана
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Патронато де Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Патронато де Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Победитель
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