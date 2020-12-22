Банфилд
1:1
Второй тайм: 83'
Химнасия Ла-Плата
1:0
2' ГолAgustin Fontana
21' Желтая карточкаAlexis Maldonado
40' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
40' Желтая карточкаБроун Хорхе
1:1
48' ГолAriel Garcia
59' Желтая карточкаВейгандт Марсело
71' Желтая карточкаКуэро Маурисио
73' Красная карточкаВейгандт Марсело
78' Желтая карточкаАйяла Виктор
81' Желтая карточкаClaudio Bravo III
19
Броун
Хорхе
16
Айяла
Виктор
15
Алеман
Брайн
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Алеман БрайнПолузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
33 Matias Gomez
-
Главный тренер: Mariano Messera
Ход матча
2'
1:0
21'
40'
48'
1:1
59'
71'
73'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Fontana
|2
|1
|2.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.5
|3.
|Martin Payero
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ariel Garcia
|1
|0.5
|2.
|Leandro Contin
|1
|0.5
|3.
|Вейгандт Марсело
|1
|0.5
|4.
|Matias Melluso
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Martin Payero
|0
|1
|2.
|Rodrigo Arciero
|1
|0
|3.
|Alexis Maldonado
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|2.
|Броун Хорхе
|1
|0
|3.
|German Guiffrey
|1
|0
|4.
|Вейгандт Марсело
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Банфилд
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Химнасия Ла-Плата
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +8 =8 -4Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт
Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =8 -4Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата
Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 9
Химнасия Ла-Плата 1:2 Банфилд Примера Химнасия Ла-Плата 1:4 Банфилд Товарищеские матчи Банфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Банфилд Примера Банфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б Химнасия Ла-Плата 1:0 Банфилд Примера Б Химнасия Ла-Плата 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Банфилд 3:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Банфилд
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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