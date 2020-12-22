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  3. Аргентина
Банфилд
1:1
Второй тайм: 83'
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
2' Гол
Agustin Fontana
21' Желтая карточка
Alexis Maldonado
40' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
40' Желтая карточка
Броун Хорхе
1:1
48' Гол
Ariel Garcia
59' Желтая карточка
Вейгандт Марсело
71' Желтая карточка
Куэро Маурисио
73' Красная карточка
Вейгандт Марсело
78' Желтая карточка
Айяла Виктор
81' Желтая карточка
Claudio Bravo III
83'
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
22
Juan
Alvarez2
30
Jorge
Rodriguez
I
18
Giuliano
Galoppo
17
Куэро
Маурисио
9
Agustin
Fontana
7
Бордагарай
Фабиан
19
Броун
Хорхе
57
Вейгандт
Марсело
2
Гольц
Паоло
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
5
Harrinson
Mancilla
16
Айяла
Виктор
26
Jose
Antonio
Paradela
15
Алеман
Брайн
10
Ariel
Garcia
9
Leandro
Contin
Банфилд
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Fontana 2 1
2. Giuliano Galoppo 1 0.5
3. Martin Payero 0 0
Химнасия Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ariel Garcia 1 0.5
2. Leandro Contin 1 0.5
3. Вейгандт Марсело 1 0.5
4. Matias Melluso 0 0

Карточки

Банфилд
# Игрок      
1. Martin Payero 0 1
2. Rodrigo Arciero 1 0
3. Alexis Maldonado 1 0
Химнасия Ла-Плата
# Игрок      
1. Harrinson Mancilla 2 0
2. Броун Хорхе 1 0
3. German Guiffrey 1 0
4. Вейгандт Марсело 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Банфилд 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Химнасия Ла-Плата 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт
Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата
Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 9
Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Копа де ла Суперлига Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд Суперлига
Химнасия Ла-Плата 1:2 Банфилд Примера Химнасия Ла-Плата 1:4 Банфилд Товарищеские матчи Банфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Банфилд Примера Банфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б Химнасия Ла-Плата 1:0 Банфилд Примера Б Химнасия Ла-Плата 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Банфилд 3:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Химнасия Ла-Плата 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Атлетико Тукуман 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Сан-Лоренсо 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Колон 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Тальерес Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сан-Лоренсо 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Химнасия Ла-Плата 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Колон 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Банфилд 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Броун Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Harrinson Mancilla получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Alexis Maldonado получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Гольц Паоло уходит с поля. Leonardo Morales выходит вместо него
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Agustin Fontana бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Химнасия Ла-Плата
4.15
3.04
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.15 1.75 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 1.70 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.04 3.28

Самый высокий коэффициент на матч «Банфилд» – «Химнасия Ла-Плата» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Банфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химнасия Ла-Плата» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Банфилд» – «Химнасия Ла-Плата», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 4.60 1.17 2.95 1.37 2.04 1.78 1.74 2.10 1.72 2.12 1.87 1.87 1.17 4.70 1.09 6.50 1.03 10.50 1.07 7.50 1.01 13.00 1.02 11.00 0.00 25.00
5.85 1.09 4.65 1.16 2.30 1.59 1.74 2.09 1.46 2.91 1.18 4.95 1.12 5.75 1.02 11.00 1.01 11.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.48 2.65 1.52 2.42 1.04 9.30 1.05 8.50 1.02 11.00
2.31 1.61 1.50 2.59 1.25 3.95 1.05 10.25 1.03 11.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.84 1.90 1.38 2.90 1.11 5.90
2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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