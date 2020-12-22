Банфилд
2:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
1:0
2' ГолAgustin Fontana
21' Желтая карточкаAlexis Maldonado
40' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
40' Желтая карточкаБроун Хорхе
1:1
48' ГолAriel Garcia
58' Желтая карточкаВейгандт Марсело
70' Желтая карточкаКуэро Маурисио
73' Красная карточкаВейгандт Марсело
78' Желтая карточкаАйяла Виктор
80' Желтая карточкаClaudio Bravo III
88' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
89' Желтая карточкаErik Ramirez
2:1
90' ПенальтиДатоло Хесус
19
Броун
Хорхе
16
Айяла
Виктор
15
Алеман
Брайн
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Алеман БрайнПолузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
33 Matias Gomez
-
Главный тренер: Mariano Messera
Ход матча
2'
1:0
21'
40'
48'
1:1
58'
70'
73'
78'
89'
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Fontana
|2
|1
|2.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.5
|3.
|Датоло Хесус
|1 (1)
|0.5
|4.
|Martin Payero
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ariel Garcia
|1
|0.5
|2.
|Leandro Contin
|1
|0.5
|3.
|Вейгандт Марсело
|1
|0.5
|4.
|Matias Melluso
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Martin Payero
|0
|1
|2.
|Куэро Маурисио
|1
|0
|3.
|Rodrigo Arciero
|1
|0
|4.
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|5.
|Alexis Maldonado
|1
|0
|6.
|Claudio Bravo III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вейгандт Марсело
|1
|1
|2.
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|3.
|Броун Хорхе
|1
|0
|4.
|Айяла Виктор
|1
|0
|5.
|Erik Ramirez
|1
|0
|6.
|German Guiffrey
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Банфилд
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Химнасия Ла-Плата
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +8 =8 -4Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт
Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =8 -4Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата
Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 9
Химнасия Ла-Плата 1:2 Банфилд Примера Химнасия Ла-Плата 1:4 Банфилд Товарищеские матчи Банфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Банфилд Примера Банфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б Химнасия Ла-Плата 1:0 Банфилд Примера Б Химнасия Ла-Плата 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Банфилд 3:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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