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  2. Матчи
  3. Аргентина
Банфилд
2:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
2' Гол
Agustin Fontana
21' Желтая карточка
Alexis Maldonado
40' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
40' Желтая карточка
Броун Хорхе
1:1
48' Гол
Ariel Garcia
58' Желтая карточка
Вейгандт Марсело
70' Желтая карточка
Куэро Маурисио
73' Красная карточка
Вейгандт Марсело
78' Желтая карточка
Айяла Виктор
80' Желтая карточка
Claudio Bravo III
88' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
89' Желтая карточка
Erik Ramirez
2:1
90' Пенальти
Датоло Хесус
90'+9
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
22
Juan
Alvarez2
30
Jorge
Rodriguez
I
18
Giuliano
Galoppo
17
Куэро
Маурисио
9
Agustin
Fontana
7
Бордагарай
Фабиан
19
Броун
Хорхе
57
Вейгандт
Марсело
2
Гольц
Паоло
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
5
Harrinson
Mancilla
16
Айяла
Виктор
26
Jose
Antonio
Paradela
15
Алеман
Брайн
10
Ariel
Garcia
9
Leandro
Contin
Банфилд
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Fontana 2 1
2. Giuliano Galoppo 1 0.5
3. Датоло Хесус 1 (1) 0.5
4. Martin Payero 0 0
Химнасия Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ariel Garcia 1 0.5
2. Leandro Contin 1 0.5
3. Вейгандт Марсело 1 0.5
4. Matias Melluso 0 0

Карточки

Банфилд
# Игрок      
1. Martin Payero 0 1
2. Куэро Маурисио 1 0
3. Rodrigo Arciero 1 0
4. Jorge Rodriguez I 1 0
5. Alexis Maldonado 1 0
6. Claudio Bravo III 1 0
Химнасия Ла-Плата
# Игрок      
1. Вейгандт Марсело 1 1
2. Harrinson Mancilla 2 0
3. Броун Хорхе 1 0
4. Айяла Виктор 1 0
5. Erik Ramirez 1 0
6. German Guiffrey 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Банфилд 50% (2) 0 25% (1) 0 0 25% (1)
 Химнасия Ла-Плата 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт
Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата
Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 9
Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Копа де ла Суперлига Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд Суперлига
Химнасия Ла-Плата 1:2 Банфилд Примера Химнасия Ла-Плата 1:4 Банфилд Товарищеские матчи Банфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:1 Банфилд Примера Банфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б Химнасия Ла-Плата 1:0 Банфилд Примера Б Химнасия Ла-Плата 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Банфилд 3:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Химнасия Ла-Плата 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Атлетико Тукуман 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Сан-Лоренсо 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Колон 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Тальерес Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сан-Лоренсо 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Колон 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Химнасия Ла-Плата 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Броун Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Harrinson Mancilla получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Alexis Maldonado получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Гольц Паоло уходит с поля. Leonardo Morales выходит вместо него
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Agustin Fontana бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.50 1.30 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.20 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.04 3.28

Самый высокий коэффициент на матч «Банфилд» – «Химнасия Ла-Плата» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Банфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химнасия Ла-Плата» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Банфилд» – «Химнасия Ла-Плата», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 4.60 1.17 2.95 1.37 2.04 1.78 1.74 2.10 1.72 2.12 1.20 4.20 1.17 4.70 1.09 6.50 1.03 10.50 1.07 7.50 1.01 13.00 1.02 11.00 0.00 25.00
5.85 1.09 4.65 1.16 2.30 1.59 1.74 2.09 1.46 2.91 1.18 4.95 1.12 5.75 1.02 11.00 1.01 11.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.48 2.65 1.52 2.42 1.04 9.30 1.05 8.50 1.02 11.00
2.31 1.61 1.50 2.59 1.25 3.95 1.05 10.25 1.03 11.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.84 1.90 1.38 2.90 1.11 5.90
2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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