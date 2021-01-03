ПСЖ
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Стадион: Боллар-Делелис
Марсель
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ
Марсель Последние 20 матчей: +8 =5 -7Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс
Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Марсель: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ПСЖ 3:0 Марсель Кубок ПСЖ 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1 Марсель 1:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСЖ - Марсель
Исход игры
ПСЖ
92.9% (52)
Ничья
5.4% (3)
Марсель
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
74.07% (40)
Меньше
25.93% (14)
Обе команды забьют
Да
75.93% (41)
Нет
24.07% (13)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
53.6% (30)
2:0 ПСЖ
17.9% (10)
3:1 ПСЖ
7.1% (4)
1:0 ПСЖ
3.6% (2)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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