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ПСЖ
 
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Стадион:
Марсель

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ
ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже
Марсель Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс
Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Марсель: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ПСЖ 0:1 Марсель Лига 1 ПСЖ 4:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 3:0 Марсель Кубок ПСЖ 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1 Марсель 1:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    ПСЖ 92.9% (52)
    X 5.4% (3)
    Марсель 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Марсель
    1.50
    5.60
    8.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.70 5.90
    Бонус: 10 000 ₽ 1.40 5.20 7.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.42 5.60 8.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.40 7.10
      1.39 5.50 7.66

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.60 1.15 2.70 1.48 2.13 1.72 1.69 2.18 1.29 3.65 1.11 6.60
    5.30 1.12 4.33 1.18 2.64 1.46 2.12 1.72 1.77 2.28 1.39 3.00 1.28 3.54 1.11 5.80 1.08 6.25 1.01 10.50
    13.50 1.01 5.40 1.13 4.70 1.18 2.70 1.45 2.17 1.74 1.88 1.95 1.71 2.17 1.39 2.95 1.29 3.50 1.12 5.60 1.10 6.30 1.03 10.50 1.02 11.00
    6.32 1.14 2.79 1.47 2.50 1.58 2.18 1.74 1.89 2.00 1.70 2.24 1.54 2.59 1.28 3.93 1.11 7.72
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.75 1.24 2.60 1.45 1.66 2.13 1.18 4.50
    3.76 1.27 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
    2.70 1.45 1.69 2.17 1.28 3.55
    3.48 1.34 2.78 1.48 2.02 1.88 1.70 2.25 1.49 2.77
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.40 1.13 2.13 1.66 1.58 2.28 1.35 3.05
    5.55 1.15 4.05 1.24 2.12 1.72 1.58 2.38 1.35 3.20
    2.12 1.67 1.58 2.30 1.35 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.11
    1.68 2.11
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    3.85 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    2.90 1.37
    Где смотреть матч ПСЖ - Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Марсель

    Исход игры
    ПСЖ
    92.9% (52)
    Ничья
    5.4% (3)
    Марсель
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.07% (40)
    Меньше
    25.93% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    75.93% (41)
    Нет
    24.07% (13)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    53.6% (30)
    2:0 ПСЖ
    17.9% (10)
    3:1 ПСЖ
    7.1% (4)
    1:0 ПСЖ
    3.6% (2)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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