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Вольфсбергер
0:0
Перерыв

Стадион:
Штурм
0'
21' Желтая карточка
Визингер Дарио
26' Желтая карточка
Шерцер Йонатан
0:0
28' Не забитый пенальти
Линдль Михаэль
28' Красная карточка
Данте Амаду
45' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
4
Шерцер
Йонатан
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
19
Шпранглер
Свен
10
Линдль
Михаэль
11
Визингер
Дарио
9
Йовелич
Деян
27
Зибенхандль
Йорг
11
Газибегович
Юсуф
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
Вольфсбергер
4-3-1-2
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 6 0.5
2. Перец Элиэль 4 0.33
3. Линдль Михаэль 3 (3) 0.25
4. Визингер Дарио 3 0.25
5. Баумгартнер Доминик 2 0.17
6. Шерцер Йонатан 1 0.08
7. Дьенг Шейку 1 0.08
8. Тафернер Маттойс 1 0.08
9. Верницниг Кристофер 0 0
10. Новак Михаэль 0 0
11. Лочошвили Лука 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 4 0.33
2. Любич Иван 4 0.33
3. Фризенбихлер Кевин 3 0.25
4. Китеишвили Отар 3 0.25
5. Балай Беким 3 0.25
6. Горенц-Станкович Йон 2 0.17
7. Хирлендер Штефан 1 0.08
8. Вютрих Грегори 1 0.08
9. Немет Давид 1 0.08
10. Куэн Андреас 0 0
11. Хузпек Филипп 0 0
12. Инголич Сандро 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 1 2
2. Шерцер Йонатан 4 0
3. Линдль Михаэль 2 0
4. Шпранглер Свен 2 0
5. Йовелич Деян 2 0
6. Перец Элиэль 2 0
7. Ляйтгеб Марио 1 0
8. Рнич Неманья 1 0
9. Верницниг Кристофер 1 0
10. Новак Михаэль 1 0
11. Баумгартнер Доминик 1 0
12. Перич Штефан 1 0
13. Визингер Дарио 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 3 1
2. Хирлендер Штефан 3 0
3. Вютрих Грегори 3 0
4. Горенц-Станкович Йон 3 0
5. Данте Амаду 1 1
6. Фризенбихлер Кевин 2 0
7. Балай Беким 1 0
8. Йегер Лукас 1 0
9. Китеишвили Отар 1 0
10. Любич Иван 1 0
11. Мвепу Франциско 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 9.52% (2) 9.52% (2) 4.76% (1) 33.33% (7) 23.81% (5) 19.05% (4)
 Штурм 9.09% (2) 9.09% (2) 18.18% (4) 27.27% (6) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена
Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург
Штурм Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира
Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Штурм: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Вольфсбергер 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига
Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 12 8 1 3 39 - 15 25
2. Штурм 0:0 Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. ЛАСК Заявка 12 7 3 2 24 - 10 24
4. Рапид Вена Заявка 12 7 3 2 26 - 17 24
5. Сваровски Тироль Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
6. Вольфсбергер 0:0 Заявка 12 5 2 5 22 - 24 17
7. Санкт-Пёльтен Заявка 12 4 3 5 23 - 23 15
8. Хартберг Заявка 12 3 5 4 14 - 23 14
9. Рид Заявка 12 4 1 7 17 - 28 13
10. Аустрия Вена Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
11. Альтах Заявка 12 2 2 8 11 - 27 8
12. Адмира Заявка 12 2 1 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Штурм 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
4. Рапид Вена Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Вольфсбергер 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
11. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
12. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер 0:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Штурм 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 2 12
5. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
8. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
10. Рид Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Баумгартнер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 28'
    УДАЛЕНИЕ! - Данте Амаду увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    28'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Линдль Михаэль пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    26'
    Шерцер Йонатан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Визингер Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Штурм
2.78
3.22
6.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.22 2.74
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.00 6.80
  1.76 3.18 5.89

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Штурм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штурм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Штурм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.02 8.20 1.05 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.85 1.60 2.34 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.03 8.70 1.04 7.70
5.00 1.15 3.75 1.25 2.11 1.68 1.58 2.30 1.35 3.05 1.77 2.05 1.13 5.40 1.72 2.12 1.10 6.25 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 9.70 1.03 9.40 1.01 15.50
3.56 1.30 2.32 1.64 1.89 1.97 1.65 2.30 1.41 2.98 1.58 2.47 1.45 2.85 1.78 2.11 1.56 2.52 1.50 2.72 1.40 3.11 1.15 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 2.00 1.81 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.50
1.38 2.90 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.19 4.62 1.50 2.64 1.20 4.67 1.62 2.36 1.44 2.86 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.95 1.40 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:0 Штурм онлайн

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