Вольфсбергер
0:0
Перерыв
Стадион: Лавантталь Арена
Штурм
21' Желтая карточкаВизингер Дарио
26' Желтая карточкаШерцер Йонатан
0:0
28' Не забитый пенальтиЛиндль Михаэль
28' Красная карточкаДанте Амаду
45' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
21'
26'
28'
0:0
28'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|6
|0.5
|2.
|Перец Элиэль
|4
|0.33
|3.
|Линдль Михаэль
|3 (3)
|0.25
|4.
|Визингер Дарио
|3
|0.25
|5.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.17
|6.
|Шерцер Йонатан
|1
|0.08
|7.
|Дьенг Шейку
|1
|0.08
|8.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.08
|9.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|10.
|Новак Михаэль
|0
|0
|11.
|Лочошвили Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|4
|0.33
|2.
|Любич Иван
|4
|0.33
|3.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0.25
|4.
|Китеишвили Отар
|3
|0.25
|5.
|Балай Беким
|3
|0.25
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.17
|7.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.08
|8.
|Вютрих Грегори
|1
|0.08
|9.
|Немет Давид
|1
|0.08
|10.
|Куэн Андреас
|0
|0
|11.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|12.
|Инголич Сандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|3.
|Линдль Михаэль
|2
|0
|4.
|Шпранглер Свен
|2
|0
|5.
|Йовелич Деян
|2
|0
|6.
|Перец Элиэль
|2
|0
|7.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|8.
|Рнич Неманья
|1
|0
|9.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|10.
|Новак Михаэль
|1
|0
|11.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|12.
|Перич Штефан
|1
|0
|13.
|Визингер Дарио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|3
|1
|2.
|Хирлендер Штефан
|3
|0
|3.
|Вютрих Грегори
|3
|0
|4.
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|5.
|Данте Амаду
|1
|1
|6.
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|7.
|Балай Беким
|1
|0
|8.
|Йегер Лукас
|1
|0
|9.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|10.
|Любич Иван
|1
|0
|11.
|Мвепу Франциско
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|Штурм
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =2 -7Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена
Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург
Штурм Последние 20 матчей: +16 =3 -1Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира
Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Штурм: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|39 - 15
|25
|2.
|Штурм
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 5
|25
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 10
|24
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|6.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 24
|17
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 23
|15
|8.
|Хартберг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 23
|14
|9.
|Рид
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 28
|13
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|11.
|Альтах
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Штурм
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|10.
|Рид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
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