Вольфсбергер
0:0
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
Штурм
21' Желтая карточкаВизингер Дарио
26' Желтая карточкаШерцер Йонатан
0:0
28' Не забитый пенальтиЛиндль Михаэль
28' Красная карточкаДанте Амаду
45' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
51' Желтая карточкаЯнтшер Якоб
64' Желтая карточкаЛиндль Михаэль
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
21'
26'
28'
0:0
28'
51'
64'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|6
|0.5
|2.
|Перец Элиэль
|4
|0.33
|3.
|Линдль Михаэль
|3 (3)
|0.25
|4.
|Визингер Дарио
|3
|0.25
|5.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.17
|6.
|Шерцер Йонатан
|1
|0.08
|7.
|Дьенг Шейку
|1
|0.08
|8.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.08
|9.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|10.
|Новак Михаэль
|0
|0
|11.
|Лочошвили Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|4
|0.33
|2.
|Любич Иван
|4
|0.33
|3.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0.25
|4.
|Китеишвили Отар
|3
|0.25
|5.
|Балай Беким
|3
|0.25
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.17
|7.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.08
|8.
|Вютрих Грегори
|1
|0.08
|9.
|Немет Давид
|1
|0.08
|10.
|Куэн Андреас
|0
|0
|11.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|12.
|Инголич Сандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|3.
|Линдль Михаэль
|3
|0
|4.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|5.
|Шпранглер Свен
|2
|0
|6.
|Йовелич Деян
|2
|0
|7.
|Перец Элиэль
|2
|0
|8.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|9.
|Рнич Неманья
|1
|0
|10.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|11.
|Новак Михаэль
|1
|0
|12.
|Перич Штефан
|1
|0
|13.
|Визингер Дарио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|3
|1
|2.
|Хирлендер Штефан
|3
|0
|3.
|Вютрих Грегори
|3
|0
|4.
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|5.
|Данте Амаду
|1
|1
|6.
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|7.
|Янтшер Якоб
|1
|0
|8.
|Балай Беким
|1
|0
|9.
|Йегер Лукас
|1
|0
|10.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|11.
|Любич Иван
|1
|0
|12.
|Мвепу Франциско
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|Штурм
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =2 -7Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена
Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург
Штурм Последние 20 матчей: +16 =3 -1Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира
Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Штурм: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|39 - 15
|25
|2.
|Штурм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 5
|25
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 10
|24
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 24
|17
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 23
|15
|8.
|Хартберг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 23
|14
|9.
|Рид
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 28
|13
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|11.
|Альтах
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Штурм
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|10.
|Рид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Штурм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штурм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Штурм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров