  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
Погронье
3:1
Конец матча

Стадион:
Нитра
0'
1:0
13' Пенальти
Да Силва Адлер
1:1
30' Гол
Пальюка Килиан
2:1
80' Гол
Andrej Strba
80' Желтая карточка
Колчак Кристиан
86' Желтая карточка
Эрто Томас
3:1
90' Гол
Да Силва Адлер
90'+5
17
Грдличка
Либор
4
Бритто
Вилли
5
Павлик
Петр
22
Петрак
Бернард
14
Уэйр
Джеймс
29
Бангала
Давид
18
Благут
Патрик
11
Хвея
Ондржей
7
Petr
Galuska
9
Да
Силва
Адлер
1
Шипош
Давид
11
Фабиш
Лукаш
21
Ба
Тидьян
5
Колчак
Кристиан
6
Мустафич
Ален
22
Хрибик
Петер
28
Пальюка
Килиан
10
Шефчик
Самуэль
26
Ендришек
Эрик
Погронье
4-2-3-1
Нитра
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэйр Джеймс 5 0.29
2. Фадера Алию 4 0.24
3. Бимениймана Бонфилс-Калеб 3 0.18
4. Мазань Петер 2 0.12
5. Благут Патрик 2 0.12
6. Да Силва Адлер 2 (1) 0.12
7. Павлик Петр 1 0.06
8. Петрак Бернард 1 0.06
9. Шпирьяк Доминик 1 0.06
10. Andrej Strba 1 0.06
11. Аудино Иван 0 0
12. Оброчник Михал 0 0
13. Хвея Ондржей 0 0
14. Бангала Давид 0 0
Нитра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фашко Михал 8 (2) 0.44
2. Адамец Мартин 2 0.11
3. Мустафич Ален 2 0.11
4. Гатарич Никола 1 0.06
5. Колчак Кристиан 1 0.06
6. Пальюка Килиан 1 0.06
7. Подгорин Оливер 1 0.06
8. Хобот Марьян 1 0.06
9. Данек Патрик 1 0.06
10. Шефчик Самуэль 0 0
11. Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Мазань Петер 6 0
2. Хрибик Петер 6 0
3. Шпирьяк Доминик 6 0
4. Яцко Патрик 2 1
5. Бадоло Седрик 2 1
6. Павлик Петр 3 0
7. Жупа Рихард 3 0
8. Оброчник Михал 2 0
9. Уэйр Джеймс 2 0
10. Бимениймана Бонфилс-Калеб 2 0
11. Благут Патрик 2 0
12. Фадера Алию 2 0
13. Эрто Томас 1 0
14. Абрахам Патрик 1 0
15. Петрак Бернард 1 0
16. Бангала Давид 1 0
17. Реписки Мартин 1 0
Нитра
# Игрок      
1. Куник Матуш 5 0
2. Гатарич Никола 4 0
3. Мустафич Ален 4 0
4. Колчак Кристиан 3 0
5. Подгорин Оливер 3 0
6. Загуменски Тимотей 2 0
7. Шефчик Самуэль 2 0
8. Фашко Михал 1 0
9. Магда Даниэль 1 0
10. Адамец Мартин 1 0
11. Фабиш Лукаш 1 0
12. Врабель Ондрей 1 0
13. Данек Патрик 1 0
14. Оганесян Армен 1 0
15. Франко Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 9.09% (2) 22.73% (5) 9.09% (2) 9.09% (2) 27.27% (6) 22.73% (5)
 Нитра 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +3 =11 -6
Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье
Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница
Нитра Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК
Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье

Последние игры между собой

Погронье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Нитра: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Нитра 3:1 Погронье Суперлига Нитра 0:2 Погронье Суперлига Нитра 0:0 Погронье Суперлига Погронье 0:3 Нитра Суперлига
Нитра 0:0 Погронье Вторая лига Погронье 1:6 Нитра Вторая лига Нитра 2:2 Погронье Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 18 14 2 2 45 - 11 44
2. ДАК Заявка 18 12 3 3 41 - 20 39
3. Жилина Заявка 18 9 3 6 40 - 27 30
4. Спартак Трнава Заявка 18 8 2 8 28 - 26 26
5. Злате Моравце Заявка 18 6 6 6 32 - 24 24
6. Ружомберок Заявка 18 5 7 6 26 - 28 22
7. Середь Заявка 17 4 7 6 19 - 29 19
8. Нитра Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
9. Тренчин Заявка 18 4 6 8 21 - 33 18
10. Земплин Заявка 18 4 6 8 19 - 37 18
11. Сеница Заявка 18 4 5 9 17 - 33 17
12. Погронье Заявка 17 2 9 6 23 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 9 8 0 1 24 - 4 24
2. ДАК Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
3. Жилина Заявка 9 6 2 1 22 - 10 20
4. Ружомберок Заявка 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Злате Моравце Заявка 9 4 3 2 21 - 12 15
6. Середь Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
7. Тренчин Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
8. Земплин Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Спартак Трнава Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
10. Погронье Заявка 9 2 4 3 17 - 17 10
11. Нитра Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
12. Сеница Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
2. ДАК Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
3. Спартак Трнава Заявка 9 5 1 3 20 - 13 16
4. Сеница Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
5. Жилина Заявка 9 3 1 5 18 - 17 10
6. Нитра Заявка 9 3 1 5 9 - 19 10
7. Злате Моравце Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
8. Середь Заявка 9 1 4 4 6 - 17 7
9. Земплин Заявка 9 1 4 4 8 - 23 7
10. Ружомберок Заявка 9 1 3 5 12 - 22 6
11. Тренчин Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
12. Погронье Заявка 8 0 5 3 6 - 11 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Пальюка Килиан бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Да Силва Адлер из команды Погронье забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 1.60 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.85 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 1.95 11.00
  1.75 4.20 4.17

Самый высокий коэффициент на матч «Погронье» – «Нитра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погронье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нитра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погронье» – «Нитра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 3.40 1.27 2.70 1.43 1.92 1.92 1.48 2.54 1.32 3.10 1.17 4.35 1.19 4.05
12.00 1.02 9.00 1.05 7.20 1.07 5.40 1.13 4.40 1.18 1.82 1.93 1.52 2.42 1.14 5.20 1.04 9.00 1.03 10.00 1.03 8.50 1.02 10.50 1.01 17.00
3.97 1.25 2.82 1.44 2.44 1.57 2.08 1.76 1.87 1.96 1.65 2.26 1.52 2.55 1.43 2.82 1.17 5.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.13 1.67 1.43 2.70 1.21 4.10
3.15 1.33 2.05 1.72 1.75 2.01 1.15 4.20 1.11 5.80
3.23 1.35 2.67 1.49 2.10 1.76 1.66 2.25 1.47 2.73 1.35 3.23
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.66 1.44 1.68 2.11 1.33 3.12
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Погронье 3:1 Нитра онлайн

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