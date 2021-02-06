Погронье
3:1
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Нитра
1:0
13' ПенальтиДа Силва Адлер
1:1
30' ГолПальюка Килиан
2:1
80' ГолAndrej Strba
80' Желтая карточкаКолчак Кристиан
86' Желтая карточкаЭрто Томас
3:1
90' ГолДа Силва Адлер
14
Уэйр
Джеймс
11
Хвея
Ондржей
11
Фабиш
Лукаш
21
Ба
Тидьян
22
Хрибик
Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хвея ОндржейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
-
75 Эрто ТомасЗащитник
- Защитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабиш ЛукашЗащитник
-
21 Ба ТидьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хрибик ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
-
17 Челеби ЭкинЗащитник
- Запасные игроки
-
14 Кёйпер ОлеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Франко МатейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gergely Geri
Ход матча
13'
1:0
30'
1:1
60'
66'
80'
2:1
80'
86'
86'
90'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэйр Джеймс
|5
|0.29
|2.
|Фадера Алию
|4
|0.24
|3.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|3
|0.18
|4.
|Мазань Петер
|2
|0.12
|5.
|Благут Патрик
|2
|0.12
|6.
|Да Силва Адлер
|2 (1)
|0.12
|7.
|Павлик Петр
|1
|0.06
|8.
|Петрак Бернард
|1
|0.06
|9.
|Шпирьяк Доминик
|1
|0.06
|10.
|Andrej Strba
|1
|0.06
|11.
|Аудино Иван
|0
|0
|12.
|Оброчник Михал
|0
|0
|13.
|Хвея Ондржей
|0
|0
|14.
|Бангала Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|8 (2)
|0.44
|2.
|Адамец Мартин
|2
|0.11
|3.
|Мустафич Ален
|2
|0.11
|4.
|Гатарич Никола
|1
|0.06
|5.
|Колчак Кристиан
|1
|0.06
|6.
|Пальюка Килиан
|1
|0.06
|7.
|Подгорин Оливер
|1
|0.06
|8.
|Хобот Марьян
|1
|0.06
|9.
|Данек Патрик
|1
|0.06
|10.
|Шефчик Самуэль
|0
|0
|11.
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мазань Петер
|6
|0
|2.
|Хрибик Петер
|6
|0
|3.
|Шпирьяк Доминик
|6
|0
|4.
|Яцко Патрик
|2
|1
|5.
|Бадоло Седрик
|2
|1
|6.
|Павлик Петр
|3
|0
|7.
|Жупа Рихард
|3
|0
|8.
|Оброчник Михал
|2
|0
|9.
|Уэйр Джеймс
|2
|0
|10.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|2
|0
|11.
|Благут Патрик
|2
|0
|12.
|Фадера Алию
|2
|0
|13.
|Эрто Томас
|1
|0
|14.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|15.
|Петрак Бернард
|1
|0
|16.
|Бангала Давид
|1
|0
|17.
|Реписки Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куник Матуш
|5
|0
|2.
|Гатарич Никола
|4
|0
|3.
|Мустафич Ален
|4
|0
|4.
|Колчак Кристиан
|3
|0
|5.
|Подгорин Оливер
|3
|0
|6.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|7.
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|8.
|Фашко Михал
|1
|0
|9.
|Магда Даниэль
|1
|0
|10.
|Адамец Мартин
|1
|0
|11.
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|12.
|Врабель Ондрей
|1
|0
|13.
|Данек Патрик
|1
|0
|14.
|Оганесян Армен
|1
|0
|15.
|Франко Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
|Нитра
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +3 =11 -6Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье
Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница
Нитра Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК
Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье
Последние игры между собой
Погронье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Нитра: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|45 - 11
|44
|2.
|ДАК
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 20
|39
|3.
|Жилина
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|40 - 27
|30
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|26
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|32 - 24
|24
|6.
|Ружомберок
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 28
|22
|7.
|Середь
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Нитра
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 34
|19
|9.
|Тренчин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Земплин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 37
|18
|11.
|Сеница
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 33
|17
|12.
|Погронье
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|23 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|24 - 4
|24
|2.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|3.
|Жилина
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 10
|20
|4.
|Ружомберок
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 12
|15
|6.
|Середь
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|7.
|Тренчин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|8.
|Земплин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Спартак Трнава
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|Погронье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 17
|10
|11.
|Нитра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|2.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 13
|16
|4.
|Сеница
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|5.
|Жилина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|18 - 17
|10
|6.
|Нитра
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 19
|10
|7.
|Злате Моравце
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|8.
|Середь
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 17
|7
|9.
|Земплин
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 23
|7
|10.
|Ружомберок
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 22
|6
|11.
|Тренчин
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|12.
|Погронье
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 11
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Погронье» – «Нитра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погронье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нитра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погронье» – «Нитра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров