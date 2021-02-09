10' Желтая карточкаDaniel Espinar
33' Желтая карточкаДа Силва Адлер
39' Желтая карточкаФабри Андрей
Ход матча
10'
33'
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панкаричан Филип
|4
|0.22
|2.
|Шпехар Дино
|4
|0.22
|3.
|Иван Алекс
|2 (1)
|0.11
|4.
|Бушня Денис
|2
|0.11
|5.
|Ярович Сенад
|1
|0.06
|6.
|Моронг Адам
|1
|0.06
|7.
|Лачны Милош
|1
|0.06
|8.
|Шумский Николас
|1
|0.06
|9.
|Ба Тидьян
|1
|0.06
|10.
|Юрешкин Роко
|1
|0.06
|11.
|Михалик Любомир
|0
|0
|12.
|Гучко Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэйр Джеймс
|5
|0.28
|2.
|Фадера Алию
|4
|0.22
|3.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|3
|0.17
|4.
|Мазань Петер
|2
|0.11
|5.
|Благут Патрик
|2
|0.11
|6.
|Да Силва Адлер
|2 (1)
|0.11
|7.
|Павлик Петр
|1
|0.06
|8.
|Петрак Бернард
|1
|0.06
|9.
|Шпирьяк Доминик
|1
|0.06
|10.
|Andrej Strba
|1
|0.06
|11.
|Аудино Иван
|0
|0
|12.
|Оброчник Михал
|0
|0
|13.
|Хвея Ондржей
|0
|0
|14.
|Бангала Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Михалик Любомир
|5
|0
|2.
|Шумский Николас
|5
|0
|3.
|Адекворойе Банколе
|3
|1
|4.
|Дурански Филип
|4
|0
|5.
|Гучко Томаш
|2
|1
|6.
|Сланинка Мартин
|3
|0
|7.
|Панкаричан Филип
|3
|0
|8.
|Ба Тидьян
|3
|0
|9.
|Ярович Сенад
|2
|0
|10.
|Моронг Адам
|2
|0
|11.
|Иван Алекс
|2
|0
|12.
|Юрешкин Роко
|2
|0
|13.
|Бушня Денис
|2
|0
|14.
|Лачны Милош
|0
|1
|15.
|Мечар Мартин
|1
|0
|16.
|Месарош Андрас
|1
|0
|17.
|Фабри Андрей
|1
|0
|18.
|Челикович Ясмин
|1
|0
|19.
|Daniel Espinar
|1
|0
|20.
|Якубу Мэттью
|1
|0
|21.
|Мехич Ален
|1
|0
|22.
|татранский Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мазань Петер
|6
|0
|2.
|Хрибик Петер
|6
|0
|3.
|Шпирьяк Доминик
|6
|0
|4.
|Яцко Патрик
|2
|1
|5.
|Бадоло Седрик
|2
|1
|6.
|Павлик Петр
|3
|0
|7.
|Жупа Рихард
|3
|0
|8.
|Оброчник Михал
|2
|0
|9.
|Уэйр Джеймс
|2
|0
|10.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|2
|0
|11.
|Благут Патрик
|2
|0
|12.
|Фадера Алию
|2
|0
|13.
|Эрто Томас
|1
|0
|14.
|Да Силва Адлер
|1
|0
|15.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|16.
|Петрак Бернард
|1
|0
|17.
|Бангала Давид
|1
|0
|18.
|Реписки Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Середь
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Погронье
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь
Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь
Погронье Последние 20 матчей: +3 =11 -6Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава
ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица
Последние игры между собой
Середь: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|45 - 11
|44
|2.
|ДАК
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 20
|39
|3.
|Жилина
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|40 - 27
|30
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|26
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|32 - 24
|24
|6.
|Ружомберок
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 28
|22
|7.
|Середь
|0:0 Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 29
|20
|8.
|Нитра
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 34
|19
|9.
|Тренчин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Земплин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 37
|18
|11.
|Сеница
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 33
|17
|12.
|Погронье
|0:0 Заявка
|18
|2
|10
|6
|23 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|24 - 4
|24
|2.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|3.
|Жилина
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 10
|20
|4.
|Ружомберок
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 12
|15
|6.
|Середь
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Тренчин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|8.
|Земплин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Спартак Трнава
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 17
|10
|11.
|Нитра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|2.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 13
|16
|4.
|Сеница
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|5.
|Жилина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|18 - 17
|10
|6.
|Нитра
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 19
|10
|7.
|Злате Моравце
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|8.
|Середь
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 17
|7
|9.
|Земплин
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 23
|7
|10.
|Ружомберок
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 22
|6
|11.
|Тренчин
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|12.
|Погронье
|0:0 Заявка
|9
|0
|6
|3
|6 - 11
|6
Победитель
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