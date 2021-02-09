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  3. Словакия
Середь
0:0
Перерыв

Стадион:
Погронье
0'
10' Желтая карточка
Daniel Espinar
33' Желтая карточка
Да Силва Адлер
39' Желтая карточка
Фабри Андрей

Ход матча

10'
Daniel Espinar
 
33'
 
Да Силва Адлер
39'
Фабри Андрей
 

Бомбардиры внутри турнира

Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панкаричан Филип 4 0.22
2. Шпехар Дино 4 0.22
3. Иван Алекс 2 (1) 0.11
4. Бушня Денис 2 0.11
5. Ярович Сенад 1 0.06
6. Моронг Адам 1 0.06
7. Лачны Милош 1 0.06
8. Шумский Николас 1 0.06
9. Ба Тидьян 1 0.06
10. Юрешкин Роко 1 0.06
11. Михалик Любомир 0 0
12. Гучко Томаш 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэйр Джеймс 5 0.28
2. Фадера Алию 4 0.22
3. Бимениймана Бонфилс-Калеб 3 0.17
4. Мазань Петер 2 0.11
5. Благут Патрик 2 0.11
6. Да Силва Адлер 2 (1) 0.11
7. Павлик Петр 1 0.06
8. Петрак Бернард 1 0.06
9. Шпирьяк Доминик 1 0.06
10. Andrej Strba 1 0.06
11. Аудино Иван 0 0
12. Оброчник Михал 0 0
13. Хвея Ондржей 0 0
14. Бангала Давид 0 0

Карточки

Середь
# Игрок      
1. Михалик Любомир 5 0
2. Шумский Николас 5 0
3. Адекворойе Банколе 3 1
4. Дурански Филип 4 0
5. Гучко Томаш 2 1
6. Сланинка Мартин 3 0
7. Панкаричан Филип 3 0
8. Ба Тидьян 3 0
9. Ярович Сенад 2 0
10. Моронг Адам 2 0
11. Иван Алекс 2 0
12. Юрешкин Роко 2 0
13. Бушня Денис 2 0
14. Лачны Милош 0 1
15. Мечар Мартин 1 0
16. Месарош Андрас 1 0
17. Фабри Андрей 1 0
18. Челикович Ясмин 1 0
19. Daniel Espinar 1 0
20. Якубу Мэттью 1 0
21. Мехич Ален 1 0
22. татранский Филип 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Мазань Петер 6 0
2. Хрибик Петер 6 0
3. Шпирьяк Доминик 6 0
4. Яцко Патрик 2 1
5. Бадоло Седрик 2 1
6. Павлик Петр 3 0
7. Жупа Рихард 3 0
8. Оброчник Михал 2 0
9. Уэйр Джеймс 2 0
10. Бимениймана Бонфилс-Калеб 2 0
11. Благут Патрик 2 0
12. Фадера Алию 2 0
13. Эрто Томас 1 0
14. Да Силва Адлер 1 0
15. Абрахам Патрик 1 0
16. Петрак Бернард 1 0
17. Бангала Давид 1 0
18. Реписки Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Середь 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4)
Погронье 9.09% (2) 22.73% (5) 9.09% (2) 9.09% (2) 27.27% (6) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь
Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь
Погронье Последние 20 матчей: +3 =11 -6
Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава
ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица

Последние игры между собой

Середь: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Погронье 2:2 Середь Суперлига Середь 2:2 Погронье Суперлига Погронье 2:1 Середь Суперлига Середь 2:3 Погронье Суперлига
Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 3:0 Погронье Вторая лига Погронье 0:4 Середь Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 1:3 Середь Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 18 14 2 2 45 - 11 44
2. ДАК Заявка 18 12 3 3 41 - 20 39
3. Жилина Заявка 18 9 3 6 40 - 27 30
4. Спартак Трнава Заявка 18 8 2 8 28 - 26 26
5. Злате Моравце Заявка 18 6 6 6 32 - 24 24
6. Ружомберок Заявка 18 5 7 6 26 - 28 22
7. Середь 0:0 Заявка 18 4 8 6 19 - 29 20
8. Нитра Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
9. Тренчин Заявка 18 4 6 8 21 - 33 18
10. Земплин Заявка 18 4 6 8 19 - 37 18
11. Сеница Заявка 18 4 5 9 17 - 33 17
12. Погронье 0:0 Заявка 18 2 10 6 23 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 9 8 0 1 24 - 4 24
2. ДАК Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
3. Жилина Заявка 9 6 2 1 22 - 10 20
4. Ружомберок Заявка 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Злате Моравце Заявка 9 4 3 2 21 - 12 15
6. Середь 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
7. Тренчин Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
8. Земплин Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Спартак Трнава Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
10. Погронье 0:0 Заявка 9 2 4 3 17 - 17 10
11. Нитра Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
12. Сеница Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
2. ДАК Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
3. Спартак Трнава Заявка 9 5 1 3 20 - 13 16
4. Сеница Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
5. Жилина Заявка 9 3 1 5 18 - 17 10
6. Нитра Заявка 9 3 1 5 9 - 19 10
7. Злате Моравце Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
8. Середь 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 17 7
9. Земплин Заявка 9 1 4 4 8 - 23 7
10. Ружомберок Заявка 9 1 3 5 12 - 22 6
11. Тренчин Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
12. Погронье 0:0 Заявка 9 0 6 3 6 - 11 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Фабри Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Daniel Espinar получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Середь
Ничья
Погронье
3.10
3.35
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 2.85 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.35 2.26
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 2.50 2.26

Самый высокий коэффициент на матч «Середь» – «Погронье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Середь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погронье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Середь» – «Погронье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.50 1.05 3.40 1.27 2.57 1.47 1.82 2.03 1.44 2.66 1.28 3.30 1.09 5.55 1.35 2.93 1.16 4.40
4.10 1.20 2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20 2.10 1.76 1.20 4.20 2.02 1.74 1.05 8.50 2.00 1.76 1.04 9.00 1.13 5.50 1.10 6.20 1.02 11.00 1.01 12.00 1.04 18.50 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.94 1.37 1.86 1.88 1.41 2.77 1.36 2.99
1.35 3.05 1.28 3.45 1.15 5.00 1.12 6.30
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.63 1.45 1.64 2.17 1.27 3.54 1.42 2.73
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Середь 0:0 Погронье онлайн

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