Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Кристал Пэлас
21
Радди
Джон
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
17
Силва
Фабио
12
Сахо
Мамаду
25
Эзе
Эберечи
23
Бачуайи
Миши
- Основной состав
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
49 Килман МаксЗащитник
- Защитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль
Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:3 Кристал Пэлас
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Исход игры
Вулверхэмптон
83.1% (118)
Ничья
15.5% (22)
Кристал Пэлас
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.65% (70)
Меньше
50.35% (71)
Обе команды забьют
Да
61.7% (87)
Нет
38.3% (54)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
38.7% (55)
1:0 Вулверхэмптон
26.1% (37)
1:1 Ничья
12.7% (18)
2:0 Вулверхэмптон
9.2% (13)
3:1 Вулверхэмптон
6.3% (9)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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