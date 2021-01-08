  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
21
Радди
Джон
22
Семеду
Нелсон
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
3
Аит-Нури
Раян
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
37
Траоре
Адама
28
Моутинью
Жоау
7
Нету
Педру
17
Силва
Фабио
1
Батлэнд
Джек
17
Клайн
Натаниэль
5
Томкинс
Джеймс
12
Сахо
Мамаду
3
Ван
Анхольт
Патрик
9
Айю
Джордан
22
Маккарти
Джеймс
44
Ридевальд
Жайро
25
Эзе
Эберечи
20
Бентеке
Кристиан
23
Бачуайи
Миши
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-4-2

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль
Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:3 Кристал Пэлас

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2021, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Вулверхэмптон 83% (117)
    X 15.6% (22)
    Кристал Пэлас 1.4% (2)
    Все прогнозы
    1.74 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.05
    3.67
    4.68
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.30 4.00
    Бонус: 10 000 ₽ 2.05 3.25 3.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.55 4.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.55 4.50
      1.82 3.67 4.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.20 1.08 2.80 1.40 2.12 1.67 1.61 2.23 1.21 4.10 1.06 7.80
    7.40 1.05 6.35 1.09 2.78 1.42 2.15 1.70 1.67 2.33 1.30 3.52 1.23 3.98 1.06 7.70 1.04 8.00
    9.10 1.06 6.70 1.11 2.95 1.37 2.26 1.63 1.89 1.91 1.68 2.18 1.33 3.15 1.23 3.90 1.06 6.90 1.05 7.60 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
    3.04 1.40 2.68 1.50 2.30 1.65 1.93 1.94 1.70 2.21 1.53 2.59 1.25 4.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.47 1.50 1.63 2.18 1.31 3.25 1.06 8.00
    2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.32 1.09 7.60 1.06 8.90
    1.73 2.11 1.32 3.20 1.06 6.90
    2.77 1.48 2.26 1.68 1.76 2.15 1.48 2.75 1.35 3.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 2.29 1.58 1.54 2.38 1.13 5.40
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.80 1.13 5.90
    2.18 1.63 1.51 2.45 1.18 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.76
    2.02 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    5.50 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    3.95 1.23
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Кристал Пэлас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    83.1% (118)
    Ничья
    15.5% (22)
    Кристал Пэлас
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.65% (70)
    Меньше
    50.35% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (87)
    Нет
    38.3% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    38.7% (55)
    1:0 Вулверхэмптон
    26.1% (37)
    1:1 Ничья
    12.7% (18)
    2:0 Вулверхэмптон
    9.2% (13)
    3:1 Вулверхэмптон
    6.3% (9)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный