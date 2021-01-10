Игроки "Челси" вновь большими силами пошли в атаку. Мяч летает от одного фланга к другому.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Маунт!!! Маунту дали без помех пробить по воротам, который с 27 метров отправил мяч точно в нижний угол ворот. Халстед даже не дёрнулся.

Случившееся должно подстегнуть "Моркам", надеемся, а не похоронить их надежды. Понятное дело, что "Челси" сейчас легче, к территориальному преимуществу добавилось и более ощутимое.

"Челси" заработал угловой благодаря блокированному удару Эмерсона, но ничего полезного из этого не извлек.

Много "креветки" ошибаются в передачах, не удается им наладить контроль над мячом на должном уровне.

17' Никак не получается у гостей выровнять игру и перевести мяч хотя бы в район центрального круга, не говоря уже о чужих воротах. Хотя один момент всё-таки смогли создать.

16' Огромный процент владения мячом у "Челси" - 71! Получается, что гости совсем не могут держать мяч под своим контролем. А контратаки как быстро начинались, так быстро и заканчивались.

15' Не изменяют себе футболисты "Челси", по-прежнему они увеличивают свой процент владения мячом, а также количество передач, правда большинство из них у лондонского клуба сделаны в центре поля.

14' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

13' "Моркам" сразу активизировался, добавил скорости и принялся прессинговать соперника до его штрафной.

12' Вот это момент у ворот "Челси", Кепа Аррисабалага чуть не допускает ошибку после прострела с правого фланга. В последний момент испанец накрыл мяч на ленточке ворот.

12' Высоко прессингует "Челси", мешая гостям начинать атаки от штрафной.

11' Зиеш размял своей подачей вратаря. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

10' Обслуживает встречу Даррен Ингланд. Надеемся, своими вмешательствами игру он не испортит. Кстати, первое вмешательство произошло только что, зафиксировал он фол в центре поля на Гилморе.

9' Эмерсон подключился к атаке "Челси", нанес он сильный удар с линии штрафной, только мяч летит на пустые трибуны.

8' Халстед готовится выбить мяч от ворот, и совсем не спешит. Вроде и не тянет время, но и не торопится.

7' Хадсон-Одои с левого края штрафной отправил мяч в штрафную. Зиеш на этот пас не успел.

6' Вступает в игру Кепа, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.

5' Дикий прессинг от "Челси". "Моркам" пытается развить свою атаку, но сталкивается с отчаянным сопротивлением.

4' Тяжеловато "Моркаму" находиться под прессингом "Челси", и всё реже удается выйти из-под гнета. Впрочем, пока что-то получается, опускать руки рано.

3' Вернер создает первый опасный момент в этой игре. Однако мяч после его удара головой с линии вратарской идёт мимо цели.

2' Матч начинается спокойно. Никто события не форсирует, мяч двигают команды медленно и немного вяло.

1' "Челси" проводит матч в традиционном комплекте формы синего цвета, в красно-белой форме футболисты "Моркама".