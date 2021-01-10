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  3. Англия
Челси
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Моркам
0'
1:0
18' Гол
Маунт Мэйсон
21'
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
15
Зума
Курт
2
Рюдигер
Антонио
33
Эмерсон
Палмиери
29
Хаверц
Кай
23
Гилмор
Билли
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
20
Хадсон-Одои
Каллум
12
Халстед
Марк
21
Куни
Райан
6
Дэвис
Гарри
4
Найт-Персивал
Натаниэл
3
Хендри
Стивен
10
Уилдиг
Аарон
24
Сонго’о
Янн
7
Слю
Джордан
20
Филлипс
Адам
11
Мендес
Карлос
9
Стоктон
Коул
Челси
4-3-3
Моркам
4-2-3-1

Ход матча

18'
Маунт Мэйсон
(Хадсон-Одои Каллум)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Моркам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стоктон Коул 3 1
2. О’Салливан Джон 1 0.33
3. Филлипс Адам 1 (1) 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Челси 0 0 0 0 0 0 0
 Моркам 0 0 20% (1) 40% (2) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм
Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас
Моркам Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Моркам 3:1 Гримсби Колчестер 1:2 Моркам Моркам 2:1 Лейтон Ориент Моркам 1:0 Харрогейт
Ньюпорт 2:1 Моркам Моркам 1:0 Барроу Моркам 4:2 Солихалл Сэлфорд Сити 2:1 Моркам Сканторп 1:1 Моркам Моркам 4:0 Академия Манчестер Юнайтед Моркам 1:1 Стивенэйдж Молдон-энд-Типтри 0:1 Моркам Моркам 2:2 Эксетер Сити Транмир 0:1 Моркам Карлайл 3:1 Моркам Моркам 1:2 Форест Грин Моркам 1:1 Мэнсфилд Кроули Таун 4:0 Моркам Олдхэм Атлетик 2:3 Моркам Моркам 1:0 Порт Вейл

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 22'
    Много "креветки" ошибаются в передачах, не удается им наладить контроль над мячом на должном уровне.
  • Угловой
    21'
    "Челси" заработал угловой благодаря блокированному удару Эмерсона, но ничего полезного из этого не извлек. 
  • 20'
    Случившееся должно подстегнуть "Моркам", надеемся, а не похоронить их надежды. Понятное дело, что "Челси" сейчас легче, к территориальному преимуществу добавилось и более ощутимое.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Маунт!!!
    Маунту дали без помех пробить по воротам, который с 27 метров отправил мяч точно в нижний угол ворот. Халстед даже не дёрнулся.
  • 18'
    Игроки "Челси" вновь большими силами пошли в атаку. Мяч летает от одного фланга к другому. 
  • 17'
    Никак не получается у гостей выровнять игру и перевести мяч хотя бы в район центрального круга, не говоря уже о чужих воротах. Хотя один момент всё-таки смогли создать.
  • 16'
    Огромный процент владения мячом у "Челси" - 71! Получается, что гости совсем не могут держать мяч под своим контролем. А контратаки как быстро начинались, так быстро и заканчивались.
  • 15'
    Не изменяют себе футболисты "Челси", по-прежнему они увеличивают свой процент владения мячом, а также количество передач, правда большинство из них у лондонского клуба сделаны в центре поля.
  • Угловой
    14'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 13'
    "Моркам" сразу активизировался, добавил скорости и принялся прессинговать соперника до его штрафной.
  • Опасный момент
    12'
    Вот это момент у ворот "Челси", Кепа Аррисабалага чуть не допускает ошибку после прострела с правого фланга. В последний момент испанец накрыл мяч на ленточке ворот.
  • 12'
    Высоко прессингует "Челси", мешая гостям начинать атаки от штрафной.
  • 11'
    Зиеш размял своей подачей вратаря. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • Фол, нарушение
    10'
    Обслуживает встречу Даррен Ингланд. Надеемся, своими вмешательствами игру он не испортит. Кстати, первое вмешательство произошло только что, зафиксировал он фол в центре поля на Гилморе.
  • 9'
    Эмерсон подключился к атаке "Челси", нанес он сильный удар с линии штрафной, только мяч летит на пустые трибуны.
  • 8'
    Халстед готовится выбить мяч от ворот, и совсем не спешит. Вроде и не тянет время, но и не торопится.
  • 7'
    Хадсон-Одои с левого края штрафной отправил мяч в штрафную. Зиеш на этот пас не успел.
  • 6'
    Вступает в игру Кепа, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.
  • 5'
    Дикий прессинг от "Челси". "Моркам" пытается развить свою атаку, но сталкивается с отчаянным сопротивлением.
  • 4'
    Тяжеловато "Моркаму" находиться под прессингом "Челси", и всё реже удается выйти из-под гнета. Впрочем, пока что-то получается, опускать руки рано.
  • Опасный момент
    3'
    Вернер создает первый опасный момент в этой игре. Однако мяч после его удара головой с линии вратарской идёт мимо цели.
  • 2'
    Матч начинается спокойно. Никто события не форсирует, мяч двигают команды медленно и немного вяло.
  • 1'
    "Челси" проводит матч в традиционном комплекте формы синего цвета, в красно-белой форме футболисты "Моркама".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали "креветки", именно такое прозвище у гостей.
  • До матча
  • Всем привет! Говорит и показывает Лондон. Здесь состоится встреча 1/32 финала английского кубка, "Челси" - "Моркам". Меня зовут Сергей Прокофьев. Начинаем в 16:30 по Москве.
Прогнозы 145
Челси 100% (145)
X 0% (0)
Моркам 0% (0)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Моркам
1.04
21.00
51.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 16.00 51.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.03 17.00 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 20.50 46.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 17.00 40.00
  1.03 21.00 46.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
10.00 1.05 5.60 1.14 3.05 1.39 2.50 1.54 1.95 1.86 1.62 2.31 1.46 2.75
8.90 1.03 8.40 1.05 5.00 1.13 4.40 1.18 2.78 1.42 2.34 1.60 1.91 1.99 1.56 2.43 1.40 2.86 1.21 4.05 1.16 4.50 1.06 6.95
9.10 1.04 11.00 1.02 5.27 1.12 4.60 1.16 3.00 1.38 1.95 1.96 2.50 1.53 1.96 1.84 1.92 1.87 1.78 2.04 1.60 2.33 1.44 2.75 1.25 3.90 1.20 4.44 1.09 6.50 1.08 7.10
2.58 1.47 2.46 1.51 2.61 1.46 2.46 1.51 2.14 1.68 1.94 1.86 1.74 2.06 1.53 2.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
6.20 1.10 2.37 1.54 1.77 1.98 1.45 2.65
4.30 1.22 2.36 1.59 1.77 2.05 1.45 2.75
4.51 1.16 2.33 1.60 1.72 2.08 1.42 2.65 1.16 4.55
3.92 1.22 2.89 1.38 2.48 1.50 2.17 1.67 1.85 1.96 1.59 2.30 1.45 2.63
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
9.20 1.04 3.50 1.27 2.39 1.54 1.87 1.87
2.91 1.41 2.53 1.52 1.81 2.00 1.43 2.83
3.48 1.26 2.72 1.40 1.95 1.85 1.52 2.52 1.35 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.41 1.53
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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Прогнозы на матч Челси 1:0 Моркам

Исход игры
Челси
100% (145)
Ничья
0% (0)
Моркам
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.83% (102)
Меньше
28.17% (40)
Обе команды забьют
Да
12.68% (18)
Нет
87.32% (124)
Популярный счёт
3:0 Челси
37.2% (54)
2:0 Челси
26.2% (38)
4:0 Челси
11.7% (17)
5:0 Челси
7.6% (11)
2:1 Челси
4.1% (6)
3:1 Челси
4.1% (6)
4:1 Челси
2.1% (3)
6:0 Челси
1.4% (2)
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