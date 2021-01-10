Челси
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Моркам
1:0
18' ГолМаунт Мэйсон
15
Зума
Курт
29
Хаверц
Кай
23
Гилмор
Билли
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
12
Халстед
Марк
21
Куни
Райан
10
Уилдиг
Аарон
24
Сонго’о
Янн
20
Филлипс
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Основной состав
-
12 Халстед МаркВратарь
-
21 Куни РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уилдиг АаронПолузащитник
-
24 Сонго’о ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Филлипс АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гибсон ЛиамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кеньон АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адамс Дерек
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стоктон Коул
|3
|1
|2.
|О’Салливан Джон
|1
|0.33
|3.
|Филлипс Адам
|1 (1)
|0.33
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Моркам
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм
Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас
Моркам Последние 20 матчей: +11 =4 -5Моркам 3:1 Гримсби Колчестер 1:2 Моркам Моркам 2:1 Лейтон Ориент Моркам 1:0 Харрогейт
Ньюпорт 2:1 Моркам Моркам 1:0 Барроу Моркам 4:2 Солихалл Сэлфорд Сити 2:1 Моркам Сканторп 1:1 Моркам Моркам 4:0 Академия Манчестер Юнайтед Моркам 1:1 Стивенэйдж Молдон-энд-Типтри 0:1 Моркам Моркам 2:2 Эксетер Сити Транмир 0:1 Моркам Карлайл 3:1 Моркам Моркам 1:2 Форест Грин Моркам 1:1 Мэнсфилд Кроули Таун 4:0 Моркам Олдхэм Атлетик 2:3 Моркам Моркам 1:0 Порт Вейл
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Моркам» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Моркам» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Моркам», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси 1:0 Моркам
Исход игры
Челси
100% (145)
Ничья
0% (0)
Моркам
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.83% (102)
Меньше
28.17% (40)
Обе команды забьют
Да
12.68% (18)
Нет
87.32% (124)
Популярный счёт
3:0 Челси
37.2% (54)
2:0 Челси
26.2% (38)
4:0 Челси
11.7% (17)
5:0 Челси
7.6% (11)
2:1 Челси
4.1% (6)
3:1 Челси
4.1% (6)
4:1 Челси
2.1% (3)
6:0 Челси
1.4% (2)
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