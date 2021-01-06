Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Моркам
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стоктон Коул
|3
|1.5
|2.
|О’Салливан Джон
|1
|0.5
|3.
|Филлипс Адам
|1 (1)
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Моркам
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм
Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас
Моркам Последние 20 матчей: +11 =4 -5Моркам 3:1 Гримсби Колчестер 1:2 Моркам Моркам 2:1 Лейтон Ориент Моркам 1:0 Харрогейт
Ньюпорт 2:1 Моркам Моркам 1:0 Барроу Моркам 4:2 Солихалл Сэлфорд Сити 2:1 Моркам Сканторп 1:1 Моркам Моркам 4:0 Академия Манчестер Юнайтед Моркам 1:1 Стивенэйдж Молдон-энд-Типтри 0:1 Моркам Моркам 2:2 Эксетер Сити Транмир 0:1 Моркам Карлайл 3:1 Моркам Моркам 1:2 Форест Грин Моркам 1:1 Мэнсфилд Кроули Таун 4:0 Моркам Олдхэм Атлетик 2:3 Моркам Моркам 1:0 Порт Вейл
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Моркам» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Моркам» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Моркам», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси - Моркам
Исход игры
Челси
97.6% (40)
Ничья
2.4% (1)
Моркам
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (27)
Меньше
34.15% (14)
Обе команды забьют
Да
21.95% (9)
Нет
78.05% (32)
Популярный счёт
3:0 Челси
34.1% (14)
2:0 Челси
26.8% (11)
2:1 Челси
12.2% (5)
4:0 Челси
9.8% (4)
1:0 Челси
4.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!