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Челси
 
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Стадион:
Моркам

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Моркам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стоктон Коул 3 1.5
2. О’Салливан Джон 1 0.5
3. Филлипс Адам 1 (1) 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Челси 0 0 0 0 0 0 0
 Моркам 0 0 20% (1) 40% (2) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм
Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас
Моркам Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Моркам 3:1 Гримсби Колчестер 1:2 Моркам Моркам 2:1 Лейтон Ориент Моркам 1:0 Харрогейт
Ньюпорт 2:1 Моркам Моркам 1:0 Барроу Моркам 4:2 Солихалл Сэлфорд Сити 2:1 Моркам Сканторп 1:1 Моркам Моркам 4:0 Академия Манчестер Юнайтед Моркам 1:1 Стивенэйдж Молдон-энд-Типтри 0:1 Моркам Моркам 2:2 Эксетер Сити Транмир 0:1 Моркам Карлайл 3:1 Моркам Моркам 1:2 Форест Грин Моркам 1:1 Мэнсфилд Кроули Таун 4:0 Моркам Олдхэм Атлетик 2:3 Моркам Моркам 1:0 Порт Вейл

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Моркам от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2021, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Челси 97.6% (40)
    X 2.4% (1)
    Моркам 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Моркам
    1.07
    14.00
    35.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.06 12.50 30.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.05 14.00 35.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.05 12.50 30.00
      1.07 11.76 33.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Моркам» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Моркам» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Моркам», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.60 1.05 6.30 1.09 3.70 1.26 2.79 1.44 2.08 1.83 1.66 2.22 1.51 2.49 1.27 3.48 1.17 4.33 1.06 7.00
    8.00 1.06 7.10 1.08 3.70 1.25 3.05 1.35 2.20 1.68 1.99 1.82 1.78 2.03 1.51 2.44 1.29 3.40 1.22 3.95 1.10 6.20 1.08 6.80 1.02 11.00
    2.36 1.54 2.05 1.73 1.86 1.93 1.64 2.20 1.50 2.44
    Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79
    3.40 1.29 1.98 1.83 1.45 2.50 1.28 3.30
    3.65 1.25 2.43 1.53 1.97 1.82 1.69 2.11 1.42 2.71 1.35 2.99
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.62 1.49 1.87 1.93 1.50 2.59
    2.45 1.45 1.83 1.91 1.53 2.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.47
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
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    Прогнозы на матч Челси - Моркам

    Исход игры
    Челси
    97.6% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Моркам
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    21.95% (9)
    Нет
    78.05% (32)
    Популярный счёт
    3:0 Челси
    34.1% (14)
    2:0 Челси
    26.8% (11)
    2:1 Челси
    12.2% (5)
    4:0 Челси
    9.8% (4)
    1:0 Челси
    4.9% (2)
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