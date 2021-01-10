Жезус сейчас получил мяч на левом краю чужой штрафной, после чего нанес мощный выстрел в ближний угол. Снаряд угодил в ногу соперника и ушел на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИЛВА! 2:0! Оформляет он достаточно быстрый дубль. Марез левой стопой выполнил передачу на ближнюю штангу. Не глядя, отдал мяч в центр де Брейне на Силву, который спокойно переправил сферу в сетку! Красота!

Вообще не напрягаясь играет "Манчестер Сити". Все свои моменты "горожане" пока что реализовали. Уверен, что это далеко не последняя "оплеуха" в ворота "Бирмингема".

Снова Рияд Марез выполнял прострел с правого фланга, но мяч не просочился к де Брейне. Отбились с огромным трудом футболисты "Бирмингема" тут.

Мареза сбивают в центре поля соперники. Был довольно опасный удар по ногам Рияду. Поднялся, тем не менее, футболист с газона и встречу продолжил.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

12' 78% против 22% - именно таков процент владения мячом к этой минуте встречи. Робко играет пока что "Бирмингем", не показывая носа на чужую половину поля.

11' Кстати говоря, из всех серии воскресных матчей 1/32 финала Кубка Англии, только в нашем поединке функционирует система "ВАР".

10' 10 минут в нашем матче миновало. Стоит отметить, что четыре встречи подряд "Сити" играть на своем поле. Начинается эта серия с сегодняшнего поединка, после чего еще три встречи АПЛ пройдут в родных стенах для "горожан". Старт в матче с "Брайтоном".

9' Красивейший удар Бернарду Силвы, надо признать. Все просто здорово сделал тут игрок "Манчестер Сити", который по идеальной траектории отправил сферу в сетку.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИЛВА! 1:0!

Забивают гол манчестерцы! Подача из центра на правый край, на Мареза, который до мяча не добирается. Сфера прилетает к Силве, который из-за пределов штрафной выполняет удар в левую "девятку"!

7' Силва на левом фланге получил мяч. Выполнял он прострел на Жезуса, который до снаряда совсем немного не добрался. Хотя было близко к цели,

6' Продолжают футболисты "Манчестер Сити" искать ключики к воротам соперника. Спокойно отбивается "Бирмингем" от наступлений оппонента.

4' Жезус рванул к воротам соперника, но не сумел обработать сферу в районе 11-метровой отметки, позволив голкиперу сыграть на выходе.

3' Спокойно проходят стартовые минуты встречи для соперников. Футболисты "Манчестер Сити" контролируют мяч в районе центрального круга, выманивая соперника на себя.

2' Футболисты "Манчестер Сити" предстали перед нами в своем традиционном бело-голубом обмундировании, в то время, как игроки "Бирмингема" вышли на газон во всем красном,