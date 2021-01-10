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Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Бирмингем
0'
1:0
8' Гол
Силва Бернарду
2:0
15' Гол
Силва Бернарду
21'
13
Стеффен
Закари
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
2
Уокер
Кайл
22
МендиБенжамен
16
Родри
Эрнандес
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
9
Жезус
Габриэль
1
Андрес
Прието
2
Колин
Максим
15
Кларк-Солтер
Джейк
19
Сан-Хосе
Микель
5
Фрэнд
Джордж
6
Кифтенбелд
Майкел
34
Шуньич
Иван
23
Тораль
Хон
14
Леко
Джонатан
17
Санчес
Иван
9
Хоган
Скотт
Манчестер Сити
4-1-4-1
Бирмингем
4-2-3-1

Ход матча

8'
Силва Бернарду
1:0
15'
Силва Бернарду
(Де Брёйне Кевин)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Бирмингем Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Бирмингем 0:2 Блэкберн Бирмингем 0:4 Дерби Ноттингем Форест 0:0 Бирмингем Бирмингем 1:4 Мидлсбро
Кардифф Сити 3:2 Бирмингем Бирмингем 0:1 Уотфорд Рединг 1:2 Бирмингем Бристоль Сити 0:1 Бирмингем Бирмингем 1:2 Барнсли Бирмингем 0:0 Миллуолл Лутон Таун 1:1 Бирмингем Ковентри 0:0 Бирмингем Бирмингем 1:3 Борнмут Бирмингем 1:2 Уиком Престон Норт Энд 1:2 Бирмингем Бирмингем 2:1 Хаддерсфилд Таун КПР 0:0 Бирмингем Норвич 1:0 Бирмингем Бирмингем 0:1 Шеффилд Уэнсдей Сток Сити 1:1 Бирмингем

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Бирмингем: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Манчестер Сити 2:0 Бирмингем Кубок Carling Бирмингем 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:0 Бирмингем Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Бирмингем Премьер-лига
Бирмингем 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Бирмингем 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Бирмингем Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 18'
    Мареза сбивают в центре поля соперники. Был довольно опасный удар по ногам Рияду. Поднялся, тем не менее, футболист с газона и встречу продолжил.
  • 17'
    Снова Рияд Марез выполнял прострел с правого фланга, но мяч не просочился к де Брейне. Отбились с огромным трудом футболисты "Бирмингема" тут.
  • 16'
    Вообще не напрягаясь играет "Манчестер Сити". Все свои моменты "горожане" пока что реализовали. Уверен, что это далеко не последняя "оплеуха" в ворота "Бирмингема".
  • 2 гола - дубль!
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИЛВА! 2:0!
    Оформляет он достаточно быстрый дубль. Марез левой стопой выполнил передачу на ближнюю штангу. Не глядя, отдал мяч в центр де Брейне на Силву, который спокойно переправил сферу в сетку! Красота!
  • 13'
    Жезус сейчас получил мяч на левом краю чужой штрафной, после чего нанес мощный выстрел в ближний угол. Снаряд угодил в ногу соперника и ушел на угловой.
  • 12'
    78% против 22% - именно таков процент владения мячом к этой минуте встречи. Робко играет пока что "Бирмингем", не показывая носа на чужую половину поля.
  • Видеоповтор
    11'
    Кстати говоря, из всех серии воскресных матчей 1/32 финала Кубка Англии, только в нашем поединке функционирует система "ВАР".
  • Анонс
    10'
    10 минут в нашем матче миновало. Стоит отметить, что четыре встречи подряд "Сити" играть на своем поле. Начинается эта серия с сегодняшнего поединка, после чего еще три встречи АПЛ пройдут в родных стенах для "горожан". Старт в матче с "Брайтоном".
  • 9'
    Красивейший удар Бернарду Силвы, надо признать. Все просто здорово сделал тут игрок "Манчестер Сити", который по идеальной траектории отправил сферу в сетку.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИЛВА! 1:0!
    Забивают гол манчестерцы! Подача из центра на правый край, на Мареза, который до мяча не добирается. Сфера прилетает к Силве, который из-за пределов штрафной выполняет удар в левую "девятку"!
  • 7'
    Силва на левом фланге получил мяч. Выполнял он прострел на Жезуса, который до снаряда совсем немного не добрался. Хотя было близко к цели,
  • 6'
    Продолжают футболисты "Манчестер Сити" искать ключики к воротам соперника. Спокойно отбивается "Бирмингем" от наступлений оппонента.
  • 4'
    Жезус рванул к воротам соперника, но не сумел обработать сферу в районе 11-метровой отметки, позволив голкиперу сыграть на выходе.
  • 3'
    Спокойно проходят стартовые минуты встречи для соперников. Футболисты "Манчестер Сити" контролируют мяч в районе центрального круга, выманивая соперника на себя.
  • 2'
    Футболисты "Манчестер Сити" предстали перед нами в своем традиционном бело-голубом обмундировании, в то время, как игроки "Бирмингема" вышли на газон во всем красном,
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Манчестере со свистком главного арбитра стартовала. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
    Ассистент: Эдвард Смарт (Англия);
    Ассистент: Скотт Леджер (Англия);
    Резервный: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках 1/32 финала Кубка Англии сойдутся лицом к лицу футболисты «Манчестер Сити» и «Бирмингема». Кому из соперников достанется победа в очном противостоянии?

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 143
Манчестер Сити 99.3% (142)
X 0.7% (1)
Бирмингем 0% (0)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Бирмингем
1.06
20.50
76.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 17.00 31.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.04 15.00 60.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 20.50 76.00
  1.04 16.00 46.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.07 3.95 1.26 2.65 1.48 2.24 1.65 1.83 1.99 1.56 2.44 1.25 4.00
7.70 1.04 7.00 1.07 3.70 1.26 3.04 1.38 2.27 1.78 1.77 2.05 1.52 2.46 1.28 3.40 1.20 3.94 1.08 6.20
2.71 1.44 2.54 1.48 2.44 1.53 2.12 1.70 1.92 1.88 1.68 2.14 1.54 2.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.90 1.15 1.99 1.76 1.30 3.30
3.76 1.27 2.00 1.81 1.50 2.59
3.53 1.27 3.51 1.26 2.39 1.54 1.96 1.82 1.68 2.12 1.41 2.75 1.40 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
7.40 1.07 2.75 1.42 2.06 1.71 1.58 2.29
4.25 1.22 2.65 1.48 1.98 1.83 1.56 2.43

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Бирмингем

Исход игры
Манчестер Сити
99.3% (142)
Ничья
0.7% (1)
Бирмингем
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (105)
Меньше
25.53% (36)
Обе команды забьют
Да
22.7% (32)
Нет
77.3% (109)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
39.9% (57)
2:0 Манчестер Сити
23.1% (33)
4:0 Манчестер Сити
9.8% (14)
3:1 Манчестер Сити
9.1% (13)
4:1 Манчестер Сити
6.3% (9)
2:1 Манчестер Сити
4.9% (7)
5:0 Манчестер Сити
2.1% (3)
1:0 Манчестер Сити
1.4% (2)
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