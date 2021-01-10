Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Этихад Стэдиум
Бирмингем
1:0
8' ГолСилва Бернарду
2:0
15' ГолСилва Бернарду
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
34
Шуньич
Иван
23
Тораль
Хон
17
Санчес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Нмеча ФеликсПолузащитник
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
-
23 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Санчес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Этеридж НейлВратарь
- Вратарь
-
12 Дин ХарлиЗащитник
- Защитник
-
25 Когли ДжошЗащитник
- Защитник
-
11 Бела ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Макгри РайлиНападающий
-
Главный тренер: Каранка Айтор
Ход матча
8'
1:0
15'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =5 -1Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Бирмингем Последние 20 матчей: +4 =6 -10Бирмингем 0:2 Блэкберн Бирмингем 0:4 Дерби Ноттингем Форест 0:0 Бирмингем Бирмингем 1:4 Мидлсбро
Кардифф Сити 3:2 Бирмингем Бирмингем 0:1 Уотфорд Рединг 1:2 Бирмингем Бристоль Сити 0:1 Бирмингем Бирмингем 1:2 Барнсли Бирмингем 0:0 Миллуолл Лутон Таун 1:1 Бирмингем Ковентри 0:0 Бирмингем Бирмингем 1:3 Борнмут Бирмингем 1:2 Уиком Престон Норт Энд 1:2 Бирмингем Бирмингем 2:1 Хаддерсфилд Таун КПР 0:0 Бирмингем Норвич 1:0 Бирмингем Бирмингем 0:1 Шеффилд Уэнсдей Сток Сити 1:1 Бирмингем
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Бирмингем: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Бирмингем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бирмингем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Бирмингем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Бирмингем
Исход игры
Манчестер Сити
99.3% (142)
Ничья
0.7% (1)
Бирмингем
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (105)
Меньше
25.53% (36)
Обе команды забьют
Да
22.7% (32)
Нет
77.3% (109)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
39.9% (57)
2:0 Манчестер Сити
23.1% (33)
4:0 Манчестер Сити
9.8% (14)
3:1 Манчестер Сити
9.1% (13)
4:1 Манчестер Сити
6.3% (9)
2:1 Манчестер Сити
4.9% (7)
5:0 Манчестер Сити
2.1% (3)
1:0 Манчестер Сити
1.4% (2)
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