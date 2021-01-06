Манчестер Сити
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Стадион: Этихад Стэдиум
Бирмингем
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =5 -1Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Бирмингем Последние 20 матчей: +4 =6 -10Бирмингем 0:2 Блэкберн Бирмингем 0:4 Дерби Ноттингем Форест 0:0 Бирмингем Бирмингем 1:4 Мидлсбро
Кардифф Сити 3:2 Бирмингем Бирмингем 0:1 Уотфорд Рединг 1:2 Бирмингем Бристоль Сити 0:1 Бирмингем Бирмингем 1:2 Барнсли Бирмингем 0:0 Миллуолл Лутон Таун 1:1 Бирмингем Ковентри 0:0 Бирмингем Бирмингем 1:3 Борнмут Бирмингем 1:2 Уиком Престон Норт Энд 1:2 Бирмингем Бирмингем 2:1 Хаддерсфилд Таун КПР 0:0 Бирмингем Норвич 1:0 Бирмингем Бирмингем 0:1 Шеффилд Уэнсдей Сток Сити 1:1 Бирмингем
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Бирмингем: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Бирмингем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бирмингем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Бирмингем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бирмингем
Исход игры
Манчестер Сити
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Бирмингем
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (27)
Меньше
34.15% (14)
Обе команды забьют
Да
34.15% (14)
Нет
65.85% (27)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
29.3% (12)
2:0 Манчестер Сити
24.4% (10)
2:1 Манчестер Сити
12.2% (5)
3:1 Манчестер Сити
12.2% (5)
1:1 Ничья
4.9% (2)
4:0 Манчестер Сити
4.9% (2)
1:0 Манчестер Сити
4.9% (2)
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