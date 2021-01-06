  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Бирмингем

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Бирмингем Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Бирмингем 0:2 Блэкберн Бирмингем 0:4 Дерби Ноттингем Форест 0:0 Бирмингем Бирмингем 1:4 Мидлсбро
Кардифф Сити 3:2 Бирмингем Бирмингем 0:1 Уотфорд Рединг 1:2 Бирмингем Бристоль Сити 0:1 Бирмингем Бирмингем 1:2 Барнсли Бирмингем 0:0 Миллуолл Лутон Таун 1:1 Бирмингем Ковентри 0:0 Бирмингем Бирмингем 1:3 Борнмут Бирмингем 1:2 Уиком Престон Норт Энд 1:2 Бирмингем Бирмингем 2:1 Хаддерсфилд Таун КПР 0:0 Бирмингем Норвич 1:0 Бирмингем Бирмингем 0:1 Шеффилд Уэнсдей Сток Сити 1:1 Бирмингем

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Бирмингем: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Манчестер Сити 2:0 Бирмингем Кубок Carling Бирмингем 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:0 Бирмингем Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Бирмингем Премьер-лига
Бирмингем 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Бирмингем 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Бирмингем Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Бирмингем от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2021, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Манчестер Сити 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Бирмингем 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Бирмингем
    1.14
    10.75
    31.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.11 10.00 20.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.14 10.75 31.00
      1.08 10.54 21.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Бирмингем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бирмингем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Бирмингем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.55 1.11 4.55 1.16 2.67 1.45 2.22 1.66 1.83 2.19 1.40 2.95 1.31 3.32 1.13 5.25 1.09 5.75 1.01 9.70
    2.55 1.45 2.27 1.59 1.94 1.83 1.73 2.03 1.57 2.26
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
    2.88 1.42 1.72 2.12 1.32 3.38
    3.53 1.26 2.99 1.34 2.11 1.68 1.76 2.03 1.52 2.42 1.29 3.29
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    4.20 1.23 2.19 1.68 1.63 2.28
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Бирмингем онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бирмингем

    Исход игры
    Манчестер Сити
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Бирмингем
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    34.15% (14)
    Нет
    65.85% (27)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    29.3% (12)
    2:0 Манчестер Сити
    24.4% (10)
    2:1 Манчестер Сити
    12.2% (5)
    3:1 Манчестер Сити
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    4:0 Манчестер Сити
    4.9% (2)
    1:0 Манчестер Сити
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный