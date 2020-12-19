Персеполис
0:0
Первый тайм: 28'
Ульсан Хендай
81
Лак
Хамед
17
Шири
Мехди
77
Агаи
Саид
66
Milad
Sarlak
44
Ким
Ки-Хи
72
Ли
Чхон-Ен
16
Вон
Ду-Чжэ
10
Юн
Бит-Гарам
- Основной состав
-
81 Лак ХамедВратарь
-
17 Шири МехдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Агаи СаидЗащитник
-
66 Milad SarlakПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Amir Yousefi
-
-
-
-
23 Ali Shojaei
-
Главный тренер: Даеи Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Вон Ду-ЧжэПолузащитник
-
10 Юн Бит-ГарамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Со Чжу-ХванВратарь
-
77 Хон ЧхольЗащитник
- Защитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
-
66 Соль Ен-УЗащитник
-
17 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
-
22 Ко Мён-ЧжинПолузащитник
-
98 Ли Сан-ХонПолузащитник
-
19 Йонсен БьорнНападающий
-
11 Lee Keunho1
-
Главный тренер: Do-Hun Kim
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isa Al Khatir
|3
|0.3
|2.
|Ali Alipourghara
|2
|0.2
|3.
|Shoja Khalilzadeh
|2
|0.2
|4.
|Mehdi Abdi Qara
|2
|0.2
|5.
|Амири Вахид
|1
|0.1
|6.
|Ресан Башар
|1 (1)
|0.1
|7.
|Алишах Омид
|0
|0
|8.
|Немати Сиамак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йонсен Бьорн
|5 (1)
|0.5
|2.
|Неграо Жуниор
|5 (2)
|0.5
|3.
|Юн Бит-Гарам
|4
|0.4
|4.
|Ким Ин-Сон
|2
|0.2
|5.
|Ким Ки-Хи
|1
|0.1
|6.
|Ли Сан-Хон
|1
|0.1
|7.
|Вон Ду-Чжэ
|1
|0.1
|8.
|Пак Чжон-Ин
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ehsan Pahlavan
|1
|1
|2.
|Немати Сиамак
|1
|1
|3.
|Амири Вахид
|2
|0
|4.
|Shoja Khalilzadeh
|2
|0
|5.
|Arman Ramezani
|2
|0
|6.
|Алишах Омид
|1
|0
|7.
|Лак Хамед
|1
|0
|8.
|Ноуроллахи Ахмад
|1
|0
|9.
|Isa Al Khatir
|1
|0
|10.
|Milad Sarlak
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Син Чжин-Хо
|2
|0
|2.
|Ли Чхон-Ен
|1
|0
|3.
|Юн Бит-Гарам
|1
|0
|4.
|Ким Ин-Сон
|1
|0
|5.
|Ко Мён-Чжин
|1
|0
|6.
|Ким Ки-Хи
|1
|0
|7.
|Чон Дон-Хо
|1
|0
|8.
|Ким Тхэ Хван II
|1
|0
|9.
|Вон Ду-Чжэ
|1
|0
|10.
|Lee Keunho1
|1
|0
|11.
|Чжон Сын-Хен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Персеполис
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|0
|Ульсан Хендай
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|0
|15% (3)
|45% (9)
|5% (1)
Предыдущие игры
Персеполис Последние 20 матчей: +13 =4 -3Персеполис 3:0 Падиде Нафт Масджид-Солейман 0:0 Персеполис Персеполис 1:0 Санат Нафт Сайпа 0:0 Персеполис
Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Персеполис Персеполис 2:0 Пахтакор Персеполис 1:0 Аль-Садд Персеполис 4:0 Аль-Шарджа Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ульсан Хендай 2:1 Виссел Кобе Ульсан Хендай 2:0 Бэйцзин Гоань Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Шанхай Шэньхуа 1:4 Ульсан Хендай
Токио 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу
Последние игры между собой
Персеполис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ульсан Хендай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|Пахтакор
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Падиде
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Аль-Духайл
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|6
|3
|0
|3
|4 - 8
|9
|4.
|Аль-Шарджа
|6
|2
|1
|3
|13 - 11
|7
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|2
|3
|1
|14 - 8
|9
|3.
|Сепахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Al Ain2
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|3.
|Сеул
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|0:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Токио
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|4.
|Перт Глори
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|4.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Эстегляль Тегеран
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Al Shorta1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Al Wahda3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пахтакор
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Падиде
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|2.
|Аль-Духайл
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Аль-Тавун Бурайда
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Сепахан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Al Ain2
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Виссел Кобе
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Шанхай СИПГ
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Al Wahda3
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эстегляль Тегеран
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|Al Shorta1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Пахтакор
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Падиде
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Тавун Бурайда
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Персеполис
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|4.
|Аль-Духайл
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Al Ain2
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|3.
|Сепахан
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Аль-Садд
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Сеул
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Токио
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
Победитель
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