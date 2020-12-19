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Персеполис
0:0
Первый тайм: 28'
Ульсан Хендай
0' 28'
81
Лак
Хамед
17
Шири
Мехди
6
Канаани
Хуссейн
4
Хоссейни
Джалаледдин
77
Агаи
Саид
66
Milad
Sarlak
8
Ноуроллахи
Ахмад
88
Немати
Сиамак
5
Ресан
Башар
2
Алишах
Омид
16
Mehdi
Abdi
Qara
1
Soo-Hyuk
Jo
23
Ким
Тхэ
Хван
II
44
Ким
Ки-Хи
4
Бюлтхейс
Дэйв
6
Пак
Чжу-Хо
72
Ли
Чхон-Ен
8
Син
Чжин-Хо
16
Вон
Ду-Чжэ
10
Юн
Бит-Гарам
7
Ким
Ин-Сон
9
Неграо
Жуниор
Персеполис
4-2-3-1
Ульсан Хендай
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isa Al Khatir 3 0.3
2. Ali Alipourghara 2 0.2
3. Shoja Khalilzadeh 2 0.2
4. Mehdi Abdi Qara 2 0.2
5. Амири Вахид 1 0.1
6. Ресан Башар 1 (1) 0.1
7. Алишах Омид 0 0
8. Немати Сиамак 0 0
Ульсан Хендай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йонсен Бьорн 5 (1) 0.5
2. Неграо Жуниор 5 (2) 0.5
3. Юн Бит-Гарам 4 0.4
4. Ким Ин-Сон 2 0.2
5. Ким Ки-Хи 1 0.1
6. Ли Сан-Хон 1 0.1
7. Вон Ду-Чжэ 1 0.1
8. Пак Чжон-Ин 1 0.1

Карточки

Персеполис
# Игрок      
1. Ehsan Pahlavan 1 1
2. Немати Сиамак 1 1
3. Амири Вахид 2 0
4. Shoja Khalilzadeh 2 0
5. Arman Ramezani 2 0
6. Алишах Омид 1 0
7. Лак Хамед 1 0
8. Ноуроллахи Ахмад 1 0
9. Isa Al Khatir 1 0
10. Milad Sarlak 1 0
Ульсан Хендай
# Игрок      
1. Син Чжин-Хо 2 0
2. Ли Чхон-Ен 1 0
3. Юн Бит-Гарам 1 0
4. Ким Ин-Сон 1 0
5. Ко Мён-Чжин 1 0
6. Ким Ки-Хи 1 0
7. Чон Дон-Хо 1 0
8. Ким Тхэ Хван II 1 0
9. Вон Ду-Чжэ 1 0
10. Lee Keunho1 1 0
11. Чжон Сын-Хен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Персеполис 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 0
 Ульсан Хендай 5% (1) 15% (3) 15% (3) 0 15% (3) 45% (9) 5% (1)

Предыдущие игры

Персеполис Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Персеполис 3:0 Падиде Нафт Масджид-Солейман 0:0 Персеполис Персеполис 1:0 Санат Нафт Сайпа 0:0 Персеполис
Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Персеполис Персеполис 2:0 Пахтакор Персеполис 1:0 Аль-Садд Персеполис 4:0 Аль-Шарджа Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ульсан Хендай 2:1 Виссел Кобе Ульсан Хендай 2:0 Бэйцзин Гоань Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Шанхай Шэньхуа 1:4 Ульсан Хендай
Токио 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу

Последние игры между собой

Персеполис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ульсан Хендай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 0:0 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Мельбурн Виктори 6 2 1 3 6 - 9 7
3. Сеул 6 2 0 4 10 - 9 6
4. Чианграй Юнайтед 6 1 2 3 5 - 11 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 0:0 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Токио 6 3 1 2 6 - 5 10
3. Шанхай Шэньхуа 6 2 1 3 9 - 13 7
4. Перт Глори 6 0 1 5 5 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 5 3 0 2 9 - 6 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Сувон Самсунг Блювингс 5 1 2 2 4 - 4 5
4. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 10 9
3. Чонбук Хендай Моторс 6 2 1 3 8 - 10 7
4. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Эстегляль Тегеран 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Al Shorta1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Al Wahda3 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пахтакор 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Падиде 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 0:0 3 2 0 1 5 - 1 6
2. Аль-Духайл 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Аль-Шарджа 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Аль-Тавун Бурайда 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Сепахан 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Al Ain2 3 0 1 2 4 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 3 0 1 2 5 - 9 1
4. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 3 1 0 2 5 - 5 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 3 2 0 1 9 - 3 6
2. Чонбук Хендай Моторс 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Шанхай СИПГ 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Al Wahda3 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эстегляль Тегеран 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Al Shorta1 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Аль-Ахли Джидда 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Пахтакор 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Падиде 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Тавун Бурайда 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Персеполис 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Аль-Шарджа 3 1 0 2 7 - 6 3
4. Аль-Духайл 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Al Ain2 3 1 1 1 1 - 4 4
3. Сепахан 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Аль-Садд 3 0 2 1 6 - 7 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 3 - 6 1
3. Чианграй Юнайтед 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Сеул 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 0:0 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Токио 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Перт Глори 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Чонбук Хендай Моторс 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Сидней 3 1 0 2 4 - 5 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Персеполис
Ничья
Ульсан Хендай
3.44
2.96
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 2.80 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 2.80 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.34 2.96 2.39
  3.44 2.87 2.53

Самый высокий коэффициент на матч «Персеполис» – «Ульсан Хендай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Персеполис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ульсан Хендай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Персеполис» – «Ульсан Хендай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.15 3.90 1.25 2.05 1.75 1.88 1.92 1.53 2.50 1.66 2.21 1.33 3.25 1.12 6.10 1.09 7.20 1.01 12.00 1.01 12.00 1.01 21.00 0.00 19.50 0.00 26.00
6.05 1.08 4.30 1.22 2.26 1.71 1.64 2.26 1.37 2.99 1.13 5.30 1.09 6.00 1.02 10.50 1.01 11.00
5.80 1.15 2.84 1.45 2.26 1.68 1.97 1.90 1.66 2.30 1.49 2.71 1.39 3.10 1.45 2.87 1.13 6.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.97 1.22 4.20 1.12 6.10 1.03 10.00
2.21 1.67 1.44 2.79 1.23 4.20 1.04 11.25 1.03 12.50
2.23 1.69 1.83 2.05 1.42 2.99 1.29 3.81 1.29 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.95 2.03 1.42 3.10 1.09 6.60
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.44 1.16
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