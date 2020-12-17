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  3. Норвегия: Первый дивизион: Квалификация: Финал
Схьёрдал-Блинк
1:0
Перерыв

Стадион:
Аскер
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Aaron Jones1
31' Желтая карточка
Sander Erik Kartum
1
Nicklas
Frenderup
2
Lars
Ramstad
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
11
Joachim
Olufsen
32
Ole
Kristian
Roedahl
5
Anders
Nygaard
III
8
Sander
Erik
Kartum
25
Lasse
Bransdal
9
Mats
Lillebo
10
Sondre
Hopmark
Stokke
1
Thomas
Lia
2
Rasmus
Isegran
5
Aaron
Jones1
6
Мадсен
Ким
3
Sivert
Westerlund
11
Julius
Friberg
Skaug
18
Sivert
Strangstad
16
Roman
Fazi
25
Didrik
Sereba
9
Alfred
Scriven
10
Fitim
Kastrati
Схьёрдал-Блинк
4-3-3
Аскер
4-3-3

Ход матча

22'
Aaron Jones1
1:0
31'
Sander Erik Kartum
 

Предыдущие игры

Схьёрдал-Блинк Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Дьерв 1:1 Схьёрдал-Блинк Стрёммен 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:2 Рёуфосс Конгсвингер 3:2 Схьёрдал-Блинк
Санднес 4:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:0 Oeygarden FK Схьёрдал-Блинк 2:3 Гроруд Ранхейм 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Осане 2:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:4 Лиллестрём Хам-Кам 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:1 КФУМ Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес Гроруд 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:1 Хам-Кам КФУМ 0:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 2:2 Осане
Аскер Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Скейд 1:1 Аскер Аскер 1:1 Скейд Флеккерёй 1:4 Аскер Аскер 4:1 Арендал
Эгерсунд 1:1 Аскер Аскер 2:0 Сутра Вард Хёугесунн 0:3 Аскер Аскер 3:3 Брюне Сутра 0:2 Аскер Аскер 5:3 Фрам Ларвик Нардо 1:1 Аскер Аскер 3:1 Арендал Эгерсунд 4:0 Аскер Аскер 2:2 Левангер Флеккерёй 0:0 Аскер Вард Хёугесунн 0:2 Аскер Аскер 0:1 Нутодден Русенборг-2 0:2 Аскер Аскер 2:1 Берум Оддс Баллклубб-2 1:1 Аскер
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Sander Erik Kartum получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Аарон Джонс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на M.U.S Stadion Sandskogan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Схьёрдал-Блинк
Ничья
Аскер
2.04
3.95
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 3.95 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 3.15 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.74 3.32

Самый высокий коэффициент на матч «Схьёрдал-Блинк» – «Аскер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Схьёрдал-Блинк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аскер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Схьёрдал-Блинк» – «Аскер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.50 1.03 10.50 1.02 6.20 1.10 3.40 1.29 1.72 2.05 1.95 1.80 1.72 2.05 1.70 2.07 1.44 2.65 1.23 3.90 1.13 5.40 1.06 7.80 1.05 8.50 1.01 14.50 1.01 12.00
3.48 1.26 2.21 1.62 1.77 2.03 1.53 2.63 1.25 3.86 1.18 4.55 1.05 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.25 1.61 1.20 2.42 1.18 4.40 1.05 8.50
3.45 1.30 2.33 1.59 1.57 2.38 1.22 4.20
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85 1.28 3.45
3.32 1.32 1.89 1.89 1.42 2.82

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.62
Букмекер Да Нет
3.90 1.10
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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