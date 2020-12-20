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  3. Норвегия: Первый дивизион: Квалификация: Финал
Аскер
 
Позже

Стадион:
Схьёрдал-Блинк
1
Thomas
Lia
2
Rasmus
Isegran
6
Мадсен
Ким
5
Aaron
Jones1
3
Sivert
Westerlund
23
Harald
Martin
Hauso
11
Julius
Friberg
Skaug
18
Sivert
Strangstad
25
Didrik
Sereba
9
Скривен
Альфред
10
Fitim
Kastrati
1
Nicklas
Frenderup
2
Lars
Ramstad
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
15
Vegard
Fiske
32
Ole
Kristian
Roedahl
8
Sander
Erik
Kartum
5
Anders
Nygaard
III
25
Lasse
Bransdal
9
Mats
Lillebo
10
Sondre
Hopmark
Stokke
Аскер
4-3-3
Схьёрдал-Блинк
4-3-3

Предыдущие игры

Аскер Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Схьёрдал-Блинк 3:0 Аскер Скейд 1:1 Аскер Аскер 1:1 Скейд Флеккерёй 1:4 Аскер
Аскер 4:1 Арендал Эгерсунд 1:1 Аскер Аскер 2:0 Сутра Вард Хёугесунн 0:3 Аскер Аскер 3:3 Брюне Сутра 0:2 Аскер Аскер 5:3 Фрам Ларвик Нардо 1:1 Аскер Аскер 3:1 Арендал Эгерсунд 4:0 Аскер Аскер 2:2 Левангер Флеккерёй 0:0 Аскер Вард Хёугесунн 0:2 Аскер Аскер 0:1 Нутодден Русенборг-2 0:2 Аскер Аскер 2:1 Берум
Схьёрдал-Блинк Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Схьёрдал-Блинк 3:0 Аскер Дьерв 1:1 Схьёрдал-Блинк Стрёммен 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:2 Рёуфосс
Конгсвингер 3:2 Схьёрдал-Блинк Санднес 4:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:0 Oeygarden FK Схьёрдал-Блинк 2:3 Гроруд Ранхейм 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Осане 2:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:4 Лиллестрём Хам-Кам 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:1 КФУМ Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес Гроруд 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:1 Хам-Кам КФУМ 0:1 Схьёрдал-Блинк

Последние игры между собой

Аскер: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Схьёрдал-Блинк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Схьёрдал-Блинк 3:0 Аскер Первый дивизион
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Foeyka Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аскер
Ничья
Схьёрдал-Блинк
2.22
4.00
2.78
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.17 4.00 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.90 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.95 2.78

Самый высокий коэффициент на матч «Аскер» – «Схьёрдал-Блинк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аскер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Схьёрдал-Блинк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аскер» – «Схьёрдал-Блинк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
14.50 1.01 6.40 1.09 5.50 1.13 3.05 1.35 2.46 1.51 2.08 1.70 1.85 1.89 1.52 2.44 1.37 2.95 1.18 4.50 1.15 5.10 1.05 8.40 1.04 8.90 0.00 14.50
5.00 1.12 2.81 1.40 2.29 1.61 1.82 2.07 1.45 2.71 1.34 3.10 1.15 5.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.37 1.78 1.98 1.33 3.10
2.95 1.39 1.77 2.03 1.35 3.14
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.76 2.00 1.44 2.65
4.30 1.21 2.21 1.65 1.65 2.21 1.39 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Букмекер Да Нет
2.23 1.61
Где смотреть матч Аскер - Схьёрдал-Блинк онлайн

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