Аскер
Позже
Стадион: Foeyka Stadium
Схьёрдал-Блинк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Ciise AbshirЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Liiban Ahmed
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Skogheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Petter Meland
Предыдущие игры
Аскер Последние 20 матчей: +11 =6 -3Схьёрдал-Блинк 3:0 Аскер Скейд 1:1 Аскер Аскер 1:1 Скейд Флеккерёй 1:4 Аскер
Аскер 4:1 Арендал Эгерсунд 1:1 Аскер Аскер 2:0 Сутра Вард Хёугесунн 0:3 Аскер Аскер 3:3 Брюне Сутра 0:2 Аскер Аскер 5:3 Фрам Ларвик Нардо 1:1 Аскер Аскер 3:1 Арендал Эгерсунд 4:0 Аскер Аскер 2:2 Левангер Флеккерёй 0:0 Аскер Вард Хёугесунн 0:2 Аскер Аскер 0:1 Нутодден Русенборг-2 0:2 Аскер Аскер 2:1 Берум
Схьёрдал-Блинк Последние 20 матчей: +5 =6 -9Схьёрдал-Блинк 3:0 Аскер Дьерв 1:1 Схьёрдал-Блинк Стрёммен 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:2 Рёуфосс
Конгсвингер 3:2 Схьёрдал-Блинк Санднес 4:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:0 Oeygarden FK Схьёрдал-Блинк 2:3 Гроруд Ранхейм 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Осане 2:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:4 Лиллестрём Хам-Кам 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:1 КФУМ Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес Гроруд 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:1 Хам-Кам КФУМ 0:1 Схьёрдал-Блинк
Последние игры между собой
Аскер: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Схьёрдал-Блинк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аскер» – «Схьёрдал-Блинк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аскер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Схьёрдал-Блинк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аскер» – «Схьёрдал-Блинк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров