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Эвертон
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
4
Холгейт
Мэйсон
22
Годфри
Бен
16
Дукуре
Абдулай
26
Дэйвис
Том
20
Бернард
Дуарте
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
18
Форнальс
Пабло
28
Соучек
Томаш
9
Бенрахма
Саид
22
Алле
Себастьян
Эвертон
4-2-3-1
Вест Хэм
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.73
2. Родригес Хамес 3 0.2
3. Ришарлисон 2 (1) 0.13
4. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.13
5. Кин Майкл 2 0.13
6. Мина Йерри 2 0.13
7. Дукуре Абдулай 1 0.07
8. Бернард Дуарте 1 0.07
9. Холгейт Мэйсон 1 0.07
10. Динь Люка 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.25
2. Соучек Томаш 4 0.25
3. Антонио Майкл 3 0.19
4. Алле Себастьян 3 0.19
5. Форнальс Пабло 2 0.13
6. Огбонна Анджело 2 0.13
7. Лансини Мануэль 1 0.06
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.06
9. Джонсон Бен 1 0.06
10. Крессуэлл Арон 0 0
11. Цоуфал Владимир 0 0
12. Бенрахма Саид 0 0
13. Фредерикс Райан 0 0
14. Масуаку Артур 0 0
15. Райс Деклан 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 4 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Калверт-Льюин Доминик 3 0
5. Гомеш Андре 2 0
6. Бернард Дуарте 2 0
7. Холгейт Мэйсон 2 0
8. Годфри Бен 2 0
9. Динь Люка 0 1
10. Тосун Дженк 1 0
11. Родригес Хамес 1 0
12. Пикфорд Джордан 1 0
13. Мина Йерри 1 0
14. Нкунку Нильс 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Ярмоленко Андрей 2 0
2. Огбонна Анджело 2 0
3. Фредерикс Райан 2 0
4. Цоуфал Владимир 2 0
5. Форнальс Пабло 2 0
6. Фабьянски Лукаш 1 0
7. Ноубл Марк 1 0
8. Антонио Майкл 1 0
9. Лансини Мануэль 1 0
10. Масуаку Артур 1 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 0
12. Соучек Томаш 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 8% (2) 24% (6) 28% (7) 12% (3) 16% (4) 12% (3)
 Вест Хэм 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5) 0 33.33% (7)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон
Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд
Вест Хэм Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Эвертон 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 2:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Эвертон Кубок Эвертон 1:1 Вест Хэм Кубок Эвертон 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 3 3 31 - 23 30
3. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
4. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
11. Вест Хэм Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Ньюкасл Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
11. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
12. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
13. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте! Программа 17-го тура АПЛ открывается встречей "Эвертона" и "Вест Хэма". С вами за игрой буду следить я, Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 января 2021, осталось 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Эвертон 87.3% (131)
X 9.3% (14)
Вест Хэм 3.3% (5)
Все прогнозы
2.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Вест Хэм
2.24
3.70
3.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.23 3.50 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.54 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.70 3.35
  2.24 3.54 3.41

Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.50 1.06 3.46 1.29 2.72 1.46 1.94 1.96 1.47 2.68 1.34 3.14 1.14 5.10 1.10 5.95 1.01 10.00
10.50 1.03 7.70 1.06 3.35 1.33 2.65 1.52 2.14 1.76 1.86 2.01 1.73 2.15 1.44 2.80 1.30 3.50 1.13 6.10 1.09 6.40 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
3.69 1.27 2.85 1.44 2.26 1.69 1.95 1.95 1.74 2.20 1.52 2.61 1.34 3.26 1.08 6.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.91 1.89 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
1.95 1.94 1.40 2.95 1.12 6.30
3.09 1.42 2.53 1.57 1.99 1.92 1.61 2.45 1.44 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.75 1.45 1.72 2.12 1.25 3.95 1.20 4.55
2.55 1.48 1.64 2.18 1.29 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.96
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Эвертон - Вест Хэм онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон - Вест Хэм

Исход игры
Эвертон
87.3% (131)
Ничья
9.3% (14)
Вест Хэм
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
62.33% (91)
Меньше
37.67% (55)
Обе команды забьют
Да
69.18% (101)
Нет
30.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
51.3% (77)
1:0 Эвертон
18.7% (28)
2:0 Эвертон
8.7% (13)
3:1 Эвертон
6.7% (10)
1:1 Ничья
6.7% (10)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Вест Хэм
1.3% (2)
1:2 Вест Хэм
1.3% (2)
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