Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Вест Хэм
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
26
Дэйвис
Том
15
Доусон
Крэйг
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
-
33 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|11
|0.73
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.2
|3.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.13
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.13
|5.
|Кин Майкл
|2
|0.13
|6.
|Мина Йерри
|2
|0.13
|7.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.07
|8.
|Бернард Дуарте
|1
|0.07
|9.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.07
|10.
|Динь Люка
|0
|0
|11.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|4
|0.25
|2.
|Соучек Томаш
|4
|0.25
|3.
|Антонио Майкл
|3
|0.19
|4.
|Алле Себастьян
|3
|0.19
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.13
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.13
|7.
|Лансини Мануэль
|1
|0.06
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.06
|9.
|Джонсон Бен
|1
|0.06
|10.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|11.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|12.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|13.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|14.
|Масуаку Артур
|0
|0
|15.
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Ришарлисон
|2
|1
|4.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|5.
|Гомеш Андре
|2
|0
|6.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|7.
|Холгейт Мэйсон
|2
|0
|8.
|Годфри Бен
|2
|0
|9.
|Динь Люка
|0
|1
|10.
|Тосун Дженк
|1
|0
|11.
|Родригес Хамес
|1
|0
|12.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|13.
|Мина Йерри
|1
|0
|14.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|2.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|3.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|4.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|6.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|7.
|Ноубл Марк
|1
|0
|8.
|Антонио Майкл
|1
|0
|9.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|10.
|Масуаку Артур
|1
|0
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|12.
|Соучек Томаш
|1
|0
|13.
|Диоп Исса
|1
|0
|14.
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|8% (2)
|24% (6)
|28% (7)
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|Вест Хэм
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|0
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +13 =2 -5Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон
Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд
Вест Хэм Последние 20 матчей: +8 =5 -7Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Эвертон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 2:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Эвертон Кубок Эвертон 1:1 Вест Хэм Кубок Эвертон 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|37 - 20
|33
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 23
|30
|3.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|4.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 14
|26
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 21
|21
|13.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 24
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 35
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Лидс
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|17 - 17
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 13
|9
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон - Вест Хэм
Исход игры
Эвертон
87.3% (131)
Ничья
9.3% (14)
Вест Хэм
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
62.33% (91)
Меньше
37.67% (55)
Обе команды забьют
Да
69.18% (101)
Нет
30.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
51.3% (77)
1:0 Эвертон
18.7% (28)
2:0 Эвертон
8.7% (13)
3:1 Эвертон
6.7% (10)
1:1 Ничья
6.7% (10)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Вест Хэм
1.3% (2)
1:2 Вест Хэм
1.3% (2)
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