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Эвертон
 
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Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.73
2. Родригес Хамес 3 0.2
3. Ришарлисон 2 (1) 0.13
4. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.13
5. Кин Майкл 2 0.13
6. Мина Йерри 2 0.13
7. Дукуре Абдулай 1 0.07
8. Бернард Дуарте 1 0.07
9. Холгейт Мэйсон 1 0.07
10. Динь Люка 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.25
2. Соучек Томаш 4 0.25
3. Антонио Майкл 3 0.19
4. Алле Себастьян 3 0.19
5. Форнальс Пабло 2 0.13
6. Огбонна Анджело 2 0.13
7. Лансини Мануэль 1 0.06
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.06
9. Джонсон Бен 1 0.06
10. Крессуэлл Арон 0 0
11. Цоуфал Владимир 0 0
12. Бенрахма Саид 0 0
13. Фредерикс Райан 0 0
14. Масуаку Артур 0 0
15. Райс Деклан 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 4 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Калверт-Льюин Доминик 3 0
5. Гомеш Андре 2 0
6. Бернард Дуарте 2 0
7. Холгейт Мэйсон 2 0
8. Годфри Бен 2 0
9. Динь Люка 0 1
10. Тосун Дженк 1 0
11. Родригес Хамес 1 0
12. Пикфорд Джордан 1 0
13. Мина Йерри 1 0
14. Нкунку Нильс 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Ярмоленко Андрей 2 0
2. Огбонна Анджело 2 0
3. Фредерикс Райан 2 0
4. Цоуфал Владимир 2 0
5. Форнальс Пабло 2 0
6. Фабьянски Лукаш 1 0
7. Ноубл Марк 1 0
8. Антонио Майкл 1 0
9. Лансини Мануэль 1 0
10. Масуаку Артур 1 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 0
12. Соучек Томаш 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 8% (2) 24% (6) 28% (7) 12% (3) 16% (4) 12% (3)
 Вест Хэм 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5) 0 33.33% (7)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон
Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд
Вест Хэм Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Эвертон 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 2:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Эвертон Кубок Эвертон 1:1 Вест Хэм Кубок Эвертон 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 9 5 1 37 - 20 32
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 3 3 31 - 23 30
3. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
4. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
11. Вест Хэм Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
15. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
11. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
12. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
13. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 января 2021, осталось 2 дня 18 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 74
    Эвертон 85.1% (63)
    X 9.5% (7)
    Вест Хэм 5.4% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Вест Хэм
    2.00
    3.70
    3.94
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.98 3.70 3.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.68 3.94
      1.94 3.61 3.91

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.01 8.80 1.05 3.85 1.27 3.00 1.41 2.03 1.85 1.81 2.08 1.59 2.50 1.38 3.10 1.18 5.10 1.12 5.60 1.03 9.70 1.03 10.00 0.00 17.50
    9.90 1.01 9.20 1.04 3.62 1.26 2.88 1.42 2.02 1.88 1.54 2.48 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.55 1.02 9.70
    3.93 1.25 3.04 1.39 2.35 1.61 2.01 1.83 1.77 2.07 1.55 2.48 1.36 3.16 1.12 6.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.01 1.80 1.45 2.75 1.15 5.50
    3.12 1.36 2.04 1.78 1.47 2.68 1.16 5.45 1.11 6.70
    3.15 1.37 2.60 1.51 2.03 1.81 1.62 2.32 1.44 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.20
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
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    Прогнозы на матч Эвертон - Вест Хэм

    Исход игры
    Эвертон
    85.1% (63)
    Ничья
    9.5% (7)
    Вест Хэм
    5.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.38% (45)
    Меньше
    36.62% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    71.83% (51)
    Нет
    28.17% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    48.6% (36)
    1:0 Эвертон
    16.2% (12)
    2:0 Эвертон
    8.1% (6)
    3:1 Эвертон
    8.1% (6)
    1:1 Ничья
    8.1% (6)
    1:2 Вест Хэм
    2.7% (2)
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