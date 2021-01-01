Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Астон Вилла
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
18
Таргетт
Мэтт
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|10 (4)
|0.67
|2.
|Рэшфорд Маркус
|7
|0.47
|3.
|Кавани Эдинсон
|3
|0.2
|4.
|Мактоминай Скотт
|2
|0.13
|5.
|Марсьяль Антони
|1
|0.07
|6.
|Линделоф Виктор
|1
|0.07
|7.
|Магуайр Гарри
|1
|0.07
|8.
|Погба Поль
|1
|0.07
|9.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.07
|10.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.07
|11.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.07
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.07
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Шоу Люк
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|6 (1)
|0.43
|2.
|Грилиш Джек
|5
|0.36
|3.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.36
|4.
|Траоре Бертран
|2
|0.14
|5.
|Баркли Росс
|2
|0.14
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.14
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.14
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.07
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.07
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.07
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Трезеге
|0
|0
|13.
|Соарес Дуглас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|2.
|Магуайр Гарри
|3
|0
|3.
|Фред Сантос
|3
|0
|4.
|Шоу Люк
|2
|0
|5.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|6.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|7.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|8.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|9.
|Матич Неманья
|1
|0
|10.
|Погба Поль
|1
|0
|11.
|Байи Эрик
|1
|0
|12.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|13.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|14.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|2.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|3.
|Соарес Дуглас
|3
|1
|4.
|Макгинн Джон
|4
|0
|5.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|6.
|Грилиш Джек
|3
|0
|7.
|Хаус Кортни
|1
|0
|8.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|9.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|10.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|11.
|Конса Эзри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|10% (3)
|16.67% (5)
|10% (3)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|33.33% (10)
|Астон Вилла
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс
Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =3 -5Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли
Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Carling Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|37 - 20
|33
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 23
|30
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 20
|29
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 14
|26
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 21
|21
|13.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 24
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 35
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|17 - 17
|12
|10.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 13
|9
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Исход игры
Манчестер Юнайтед
89.5% (136)
Ничья
7.9% (12)
Астон Вилла
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.49% (91)
Меньше
38.51% (57)
Обе команды забьют
Да
62.16% (92)
Нет
37.84% (56)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
40.1% (61)
2:0 Манчестер Юнайтед
21.1% (32)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.8% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.9% (15)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:0 Манчестер Юнайтед
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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